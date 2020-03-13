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 Политика Украины
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 Гражданка Украины Малышева скончалась от коронавируса в Италии, - соцсети

В Италии от коронавирусной инфекции скончалась гражданка Украины Раиса Малышева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пользователь Оксана Федькив, которая ранее писала о госпитализации украинки.

"Наша украинка Раиса Малышева (7 августа 1954 года рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", – написала Федькив 12 марта.

13 марта Федькив написала: "Вечная память Раисе!"

Гражданка Украины Малышева скончалась от коронавируса в Италии, - соцсети 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181431
 
 
 Топ комментарии
 
Зовсім не страшна інфекція...
Навряд чи вона загнула би від туберкульозу, СНІДу, чи ускладнень грипу...
Коронавірус..
Співчуття родині.
------------------
Нехай Господь нас всіх береже
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Жалко, красивая женщина, еще молодая, вот что значит бактериальное оружие, и кто виноват не говорят, а людей сколько погибло... Соболезнования родственникам умершей.
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Царствие небесное...Сочувствие родным и близким...
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Зовсім не страшна інфекція...
Навряд чи вона загнула би від туберкульозу, СНІДу, чи ускладнень грипу...
Коронавірус..
Співчуття родині.
------------------
Нехай Господь нас всіх береже
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В 2018 году от кори в мире умерло 142,3 тыс. человек, большинство жертв - дети до пяти лет. Этот показатель на 18 тыс. выше, чем в 2017 году, хотя и значительно ниже по сравнению с 2000 годом, когда от этой болезни в мире умерло 535 тыс. человек.

А в остальном я с вами согласен.
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Я как врач могу вам сказать, что каждый год в мире от вирусной или не вирусной пневмонии умирают сотни тысяч людей, к сожалению. Это люди приклонного возраста, как правило с хроническими заболеваниями. Коронавирус это политика в чистом виде, как АН1N1 в 2007 помоему!
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а родителей к ответственности никто не призывает - а ведь на самом деле его убили они, ну ок, помогли его убить.
как я ненавижу глупых родителей-убииц своих детей и за попитку убить других детей.
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Жалко, красивая женщина, еще молодая, вот что значит бактериальное оружие, и кто виноват не говорят, а людей сколько погибло... Соболезнования родственникам умершей.
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Правильно говорить- бактериологическое = Кто его зделал у того вакцина есть .
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А какая разніца?! Сдєлалі, чи здєлалі?! Аби всі разом!
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Хорошо сохранившаяся скорее, чего уж душой кривить.
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Царствие небесное...Сочувствие родным и близким...
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Спи спокойно. Надеюсь скоро придумают вакцину от этой убийственной херни
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65 років, як і раніше говорилося, помирають старші люди які мали проблеми зі здоров'ям
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Пусть Господь заберёт мою душу и иже со мной,проживших и испытавших,пусть оставит неискушенных для страдания и назидания живым!
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