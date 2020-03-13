 Гражданка Украины Малышева скончалась от коронавируса в Италии, - соцсети

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пользователь Оксана Федькив, которая ранее писала о госпитализации украинки.



"Наша украинка Раиса Малышева (7 августа 1954 года рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", – написала Федькив 12 марта.

13 марта Федькив написала: "Вечная память Раисе!"



