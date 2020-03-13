 Гражданка Украины Малышева скончалась от коронавируса в Италии, - соцсети

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пользователь Оксана Федькив, которая ранее писала о госпитализации украинки.
"Наша украинка Раиса Малышева (7 августа 1954 года рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", – написала Федькив 12 марта.
13 марта Федькив написала: "Вечная память Раисе!"
Навряд чи вона загнула би від туберкульозу, СНІДу, чи ускладнень грипу...
Коронавірус..
Співчуття родині.
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Нехай Господь нас всіх береже
А в остальном я с вами согласен.
как я ненавижу глупых родителей-убииц своих детей и за попитку убить других детей.
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Olduser
З Венеції пишуть, але вже "послє тоґо