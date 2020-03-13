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 Общество
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Все про:Степанов Максим (114) COVID-19 (784)

 Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов

Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов считает, что власть на 2 месяца опоздала с реакцией на коронавирус, тем самым сведя на нет позитив от того, что COVID-19 добрался в Украину в последнюю очередь.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Степанова, уже в январе "правительство здорового человека" должно было изменить закон о публичных закупках, начать закрывать границы, обеспечить украинцев средствами защиты и провести для них информационную кампанию. Тогда к сегодняшнему дню можно было бы уже принимать решение о выделении средств для поддержки экономики.

"Что имеем по факту:

- Относительно отмены тендеров Правительство будет собираться только в следующую среду.

- Сообщение со странами, где коронавирус уже давно убивает людей сотнями, закрывают ПОСЛЕЗАВТРА.

- Всюду паника, потому что никто ничего не знает, а что делать - не понимает, поэтому скупает гречку.

- Врачи до сих пор не знают алгоритмов работы с коронавирусом.

- Ни масок, ни СИЗ (средств индивидуальной защиты. – Ред.) со свечой в руках не найдешь. Тупо нет", — написал Степанов.

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"Нам на самом деле повезло: вирус добрался нас одними из последних. И была возможность сыграть на опережение, учитывая чужие ошибки. Но мы этого не сделали. И это промедление будет "стоить" украинцам дорого", — добавил экс-глава ОГА.

Степанов, окончивший Донецкий медуниверситет по специальности "хирург", советует украинцам самим предпринять меры, чтобы не заразиться.

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"Отмените все перемещения и массовые встречи. Пользуйтесь масками, у кого есть. Мойте руки. Держите в машине и на рабочем столе антисептики. Вместо метро пройдитесь пешком, уже тепло. Разъясняйте и родителям и пожилым родственникам, что от общественного транспорта сейчас надо отказаться", — написал он.

По мнению Степанова, единственный вариант "хэппи-энда" для украинцев — блокирование эпидемии собственными усилиями.

"Других нет. Страна не готова. А нам это надо пережить", — подытожил он.

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Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов 01Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов 02
Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3181429
 
   
 Топ комментарии
 
А куда спрятали суку Скалецкую, которая нам ещё два месяца назад со всех каналов натряхивала про то, как мы о"уительно запакованы?
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А зараз згадайте висери Гончарука і ко з приводу вірусу у січні- лютому... Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 1059
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А наша власть что сделала? Допустила распродажу масок и защитных средств, тоннами вывезли все запасы из Украины и никто за это не оветил.Зеленые мрази вот так подготовились к инфекции, которая появилась в Китае еще в ноябре прошлого года. Гнать надо этих недолугих олигофренов.
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Почитайте - какая ситуация в Италии в больницах.
Давно пора уже массово заказывать и устанавливать в больницах медицинские системы принудительной вентиляции легких.
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В Італії ситуація така. Хочеш вийти з домі - маєш мати довідку від лікаря, що здоровий. Довідка дійсна один день. Без довідки - 200 євро штрафу. Стоматологи та інші непрофільні лікарі пройшли курси щодо поведінки в цій ситуації.
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Muron И все ходят к врачу за справками и, попутно, заражаться, каждый день?
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не ходять, всі лікарі задіяні, тому і заявляли італійці, що медицина в них в колапсі Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9525 Там все серйозно. В Мілані (Ломбардія) промисловий район де працює багато китайців, які і привезли це гівно
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А наша власть что сделала? Допустила распродажу масок и защитных средств, тоннами вывезли все запасы из Украины и никто за это не оветил.Зеленые мрази вот так подготовились к инфекции, которая появилась в Китае еще в ноябре прошлого года. Гнать надо этих недолугих олигофренов.
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Так тоді були діти при владі, тепер юнаки підтягнулись. Чекаємо коли і хто їм дупи підтирати будуть? Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9015
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А зараз згадайте висери Гончарука і ко з приводу вірусу у січні- лютому... Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 1059
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Ставленник Зеленой жабы, "лучший из лучших".)
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А куда спрятали суку Скалецкую, которая нам ещё два месяца назад со всех каналов натряхивала про то, как мы о"уительно запакованы?
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Млять, в Киеве или Одессе с Харьковом "пройтись пешком"... Км 20-30 в день.
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Можно на лисапете Голобородька, он всё равно не пользуется, подсуетись пока не перехватили... Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов - Цензор.НЕТ 949
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Это та **** которая задержала повышение пенсий чтоб Петру нагадить?
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А чем занимался господин Степанов 21 января 2020 года? И пусть перечитает заявление Меркель: как ни крути как ни верти, а 70% населения переболеет коронавирусом, здесь в игру вступает не медицина, а законы больших чисел.
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Тобто не треба було попереджувальних заходів вживати? Ось це дійсно по зеленому!
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Вибачте, які попереджувальні заходи? Ви знаєте хоча б один ефективний? Я один знаю - розробка вакцини. Тільки не треба бла-бла-бла.
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Тобто всі дурні починаючи з китайців, і зараз італійці, що впроваджують карантин на цілі міста та обмежували пасажирські авіарейси і т. д.? Всі дурні, а ми розумні? Ось такі попереджувальні заходи!
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Нет вакцины от этой гадости. И упредить ее нереально.
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Дак переболели,особо и не повлияеш, а вот для того что бы вылечить тяжёлых нужны аппараты ИВЛ,а этим никто не занимался.Одно тело про лук-чеснок речило,другое сидело в санатории в самоустранении,а третье фотосессию устраивало.
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тогда воно было в омане..
70% так 70%...
теперь каждый сам за себя
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Для власти тогда всё было по приколу.
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"Нам на самом деле повезло: вирус добрался нас одними из последних. И была возможность сыграть на опережение, учитывая чужие ошибки. Но мы этого не сделали. И это промедление будет "стоить" украинцам дорого", - добавил экс-глава ОГА." - Ни отнять, ни прибавить. Всё верно.
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"Країна не готова". Еще одна статья. Так сказать 111+1.
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Передергивает Степанов. Защититься от такого вируса нереально, какие меры не предпринимай. Вопрос в другом - насколько ВОЗ готов противостоять этой заразе.
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