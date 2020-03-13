 Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Степанова, уже в январе "правительство здорового человека" должно было изменить закон о публичных закупках, начать закрывать границы, обеспечить украинцев средствами защиты и провести для них информационную кампанию. Тогда к сегодняшнему дню можно было бы уже принимать решение о выделении средств для поддержки экономики.

"Что имеем по факту:

- Относительно отмены тендеров Правительство будет собираться только в следующую среду.

- Сообщение со странами, где коронавирус уже давно убивает людей сотнями, закрывают ПОСЛЕЗАВТРА.

- Всюду паника, потому что никто ничего не знает, а что делать - не понимает, поэтому скупает гречку.

- Врачи до сих пор не знают алгоритмов работы с коронавирусом.

- Ни масок, ни СИЗ (средств индивидуальной защиты. – Ред.) со свечой в руках не найдешь. Тупо нет", — написал Степанов.

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"Нам на самом деле повезло: вирус добрался нас одними из последних. И была возможность сыграть на опережение, учитывая чужие ошибки. Но мы этого не сделали. И это промедление будет "стоить" украинцам дорого", — добавил экс-глава ОГА.

Степанов, окончивший Донецкий медуниверситет по специальности "хирург", советует украинцам самим предпринять меры, чтобы не заразиться.

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"Отмените все перемещения и массовые встречи. Пользуйтесь масками, у кого есть. Мойте руки. Держите в машине и на рабочем столе антисептики. Вместо метро пройдитесь пешком, уже тепло. Разъясняйте и родителям и пожилым родственникам, что от общественного транспорта сейчас надо отказаться", — написал он.

По мнению Степанова, единственный вариант "хэппи-энда" для украинцев — блокирование эпидемии собственными усилиями.

"Других нет. Страна не готова. А нам это надо пережить", — подытожил он.

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