 Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель Главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Я связался с ними по поручению президента. Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух", - рассказал он.

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Тимошенко отметил, что украинские граждане обо всем проинформированы и ожидают информации о месте, куда им ехать и откуда их будут забирать.

"Скорее всего, их вывоз состоится или завтра, или максимум - послезавтра", - указал он.

Как сообщалось ранее, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.