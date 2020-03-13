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 Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП

Граждане Украины в количестве 101 человека, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, будут доставлены в Украину спецбортом в субботу или в воскресенье.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель Главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Я связался с ними по поручению президента. Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух", - рассказал он.

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Тимошенко отметил, что украинские граждане обо всем проинформированы и ожидают информации о месте, куда им ехать и откуда их будут забирать.

"Скорее всего, их вывоз состоится или завтра, или максимум - послезавтра", - указал он.

Как сообщалось ранее, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3181428
 
 
 Топ комментарии
 
в Китаю вірус пішов на спад.
Питається, навіщо була потрібна та евакуація ???
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А ту дівчинку з песиком, що застрягла в Китаї вже рятувати не треба? Піар пройшов, шукаємо нових жертв?
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Рейтинг падав, треба щось було робить... Піар пройшов, трохи підтримав підгузки найвеличнішого, але двічі в одну воронку снаряд влучає дуже рідко
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А ту дівчинку з песиком, що застрягла в Китаї вже рятувати не треба? Піар пройшов, шукаємо нових жертв?
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в Китаю вірус пішов на спад.
Питається, навіщо була потрібна та евакуація ???
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Рейтинг падав, треба щось було робить... Піар пройшов, трохи підтримав підгузки найвеличнішого, але двічі в одну воронку снаряд влучає дуже рідко
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А пригадайте екстаз зебілів з цього приводу десь три тиждні тому!
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забейте на нее, скоро сама прилетит. или там останется. уже ж не опасно.
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Интересно где они разместят этих людей на карантин. Вместе с министром здравоохранения и презервативами. Или так впустят в страну и им пофиг что дальше будет? В Словении не впускают, боятся, а нам море по колено.
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То нехай зебіли в складчину літак у Ахметова наймають!
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Навіть якщо зроблять, то це не підніме рейтинг найвеличнішого постраждалого та його "партії"
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Хто зробить... Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП - Цензор.НЕТ 2751 Навіть у тих Санжарах, де за чаморочно 84% проголосувало, евакуйованих камінням закидали. Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП - Цензор.НЕТ 2751
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Так найвеличніший досі вважає, що в нього підтримки, шо в Тузіка блох! Воно ж дурне та неосвічене. Яник вилетів, коли не підписав асоціацію з ЄС, а цей вилітає тупо за зраду!
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Ні не треба, їй запропонували- вона відмовилась, в Україні і так % дибілів зашкалює без неї .
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пора военный госпиталь организоват(спецтабор)
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Граждане Украины в количестве 101 человека, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, будут доставлены в Украину спецбортом в субботу или в воскресенье.

.. и высыпаны из бомболюков прямо над Новыми Санжарами.
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чо над санжарами, може вже нових жертв знайшли. куди там Зе страхав?
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Тепер, щоб позвозити всіх "нищих і бідних" , купу грошей потрібно, краще б ці гроші пішли на лікування наших воїнів.
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И разместить их в ОП и др. подходящих помещениях, как то-депутанские квартиры, дачи, загородные дома, виллы, Феофания и тд. Можно определить человек 20 на постой к зеленой шмаркле, нехай потеснится со своим жидовышкребками и артисткой из немецкого фильма для взрослых..
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говорят, что у парашников эпидемия короновируса так сильно не распространена, потому что они при встрече не жмут друг другу руки, а зигуют... Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП - Цензор.НЕТ 9984
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завтра-післязавтра... помниться, вже де-хто ждав 2 тижні. може візи, що закінчуються, підгонять.
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И куда именно "доставят" этих любителей поносить ночные горшки за престарелыми макаронниками?
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А со СкайАп рассчитались за рейс в Китай? Знаю я их, наших чиновников, привыкли не платить за себя и свои причуды...
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