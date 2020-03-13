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 Уже 29 депутатов от "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины, - нардеп от "СН" Гурин

Народный депутат Украины Дмитрий Гурин обнародовал информацию о том, что число депутатов от "Слуги народа", которые выражают несогласие с подписанными главой офиса президента Ермаком документа с представителями террористов достгло 30 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гурин подчеркнул: "Спасибо волонтерам за мониторинг! Спасибо журналистам за внимание!  И затегайте знакомых журналистов !!!

Если кого-то нет в списке - бросайте ссылку на пост в комментах, волонтеры мониторят и добавят в список".

Уже 29 депутатов от Слуги народа просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины, - нардеп от СН Гурин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181424
 
   
 Топ комментарии
 
29??? И ВСЕ? Остальные 100% сепарня!!!
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єрмак чомусь не сказав що підписант від ленере дейнего,знаходиться у розшуку,чи вже розшукали?
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Маловато буде ...
От уявімо таку, трохи фантастичну ситуацію. Раші капець (фінансова криза, бунт-майдан, війна з кимось і т.п. - не суть), розвалилась на кластери. Сили і особи, які підтримувались нею і використовували запобіжник "атопутіннападе" опинились сам на сам з народом. От, нехай задумаються ці продажні судді, колоборанти, зрадники, "сєпари" та ін. наволоч - що з ними буде? Судів не буде точно. Люди просто розірвуть їх на шмаття.
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в прозрение не верится от слова "совсем", а вот на смереку не хочется - это да
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