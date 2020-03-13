 Уже 29 депутатов от "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины, - нардеп от "СН" Гурин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гурин подчеркнул: "Спасибо волонтерам за мониторинг! Спасибо журналистам за внимание! И затегайте знакомых журналистов !!!

Если кого-то нет в списке - бросайте ссылку на пост в комментах, волонтеры мониторят и добавят в список".