 Уже 29 депутатов от "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины, - нардеп от "СН" Гурин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гурин подчеркнул: "Спасибо волонтерам за мониторинг! Спасибо журналистам за внимание! И затегайте знакомых журналистов !!!
Если кого-то нет в списке - бросайте ссылку на пост в комментах, волонтеры мониторят и добавят в список".
От уявімо таку, трохи фантастичну ситуацію. Раші капець (фінансова криза, бунт-майдан, війна з кимось і т.п. - не суть), розвалилась на кластери. Сили і особи, які підтримувались нею і використовували запобіжник "атопутіннападе" опинились сам на сам з народом. От, нехай задумаються ці продажні судді, колоборанти, зрадники, "сєпари" та ін. наволоч - що з ними буде? Судів не буде точно. Люди просто розірвуть їх на шмаття.