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 Политика Украины
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Все про:Донецк (6072) патриотизм (187) Донбасс (20912) Чернявский_Дмитрий (3)

 Шесть лет назад, 13 марта 2014 года, в Донецке убили первого украинского патриота Дмитрия Чернявского. ВИДЕО

13 марта 2014 года во время митинга за единство Украины в Донецке погиб украинский патриот Дмитрий Чернявский.

Как передает Цензор.НЕТ, о событиях того времени напоминает Фабрика думок Донбас.

В тексте отмечается: "С начала реализации кремлевского плана по построению "новороссии", Донбасс ответил многочисленным движением гражданского сопротивления. Именно в Донецке тысячи донетчан вышли на митинги за Единую Украину 4, 5 и 13 марта 2014.

4, 5 и 13 марта является знаковыми датами для украинского Донецка. На центральной площади Донецка собралось огромное количество дончан-патриотов, которые смело и открыто вышли в поддержку единства Украины. Эти проукраинские митинги были одними из многих, которые происходили в марте-апреле 2014 году на Донетчине и Луганщине.

В тех сложных, неопределенных условиях, абсолютно беззащитны мирные люди начали борьбу за Единую Украину, за ее европейское будущее. Уже через несколько месяцев эта мирная борьба переросла в добровольческое, волонтерское и партизанское движение сопротивления, который продолжается до сих пор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3181421
 
   
 Топ комментарии
 
Шесть лет назад,в разгар русского шабаша на Донбассе, Моника с кварталом услаждал русню концертами на Донбассе.
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Донецк-это город, где будущий советник глаьы СНБО 10 лет назад на лавочке бухой и обоссаный сидел?
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і в цей час прокремлівськи шльондри діють в нас в україні як в себе в дома... ((
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і в цей час прокремлівськи шльондри діють в нас в україні як в себе в дома... ((
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Шесть лет назад,в разгар русского шабаша на Донбассе, Моника с кварталом услаждал русню концертами на Донбассе.
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а потім прийшла зелена дрисня і відповіла громадянською капітуляцією
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А тепер в Донецьку живуть лише сепари, колаборанти і російські військові.
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Все йде до того , що так буде на більший частині України...
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пусть зе ермак и сивохо посмтрять видео может одумаются
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Это не детский сад ! Нельзя же быть такими легковерными Позор всем зебилам
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Донецк-это город, где будущий советник глаьы СНБО 10 лет назад на лавочке бухой и обоссаный сидел?
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Да. А вчера в Киеве обоссаный лежал.
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Ненавижу россиян..... и из за этого тоже
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Реже пишите о подонках, они не стоят нашей памяти.

Чаще пишите, говорите о наших героях, чтобы все всегда помнили..
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Подонков тоже все должны знать ,чтобы вовремя отметелить
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якщо не звертати на справи подонків, мертвих героїв буде набагато більше.
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В лугандоне за смерть украинских патриотов теперь сталинский 37-ой год. Здобулы.
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Пора украинцам показать всем этим зарвавшимся зеленым сволочам кто в Украине настоящий хозяин. Главное не допустить еще раз основной ошибки 2014 - не позволить им сбежать из страны.
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Они выродки своих предков коммуняк - гебистов убийц миллионов
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то з ким обіссяна сивуха влаштував платформу примирення ?
з вбивцями ?
от мерзотник...
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и эти ушлёпки ещё говорят,что войну развязали "майдановцы" с "бандеровцами"...которые ещё и из Киева не вышли.а уж "гиркинцы" собирались в промоскоском монастыре.А дальше гиркинцы стали захватывать воинские склады и ещё убили несколько солдатиков ВВ и зарезали местного депутата-патриота...Потом пошли захватывать поселковые и городские администрации под сговор со всякими штепами и захватывать эти администрации,где.НА МИНУТОЧКУ,ещё пребывали посаженные Януковичем чиновники,а "западенцев-бандеровцев" ещё и в бинокль не видно было...От кого и для кого эти прикормыши "русского мира" захватывали власть на местах,убивая украинских патриотов эти выродки знают.И знают,что "переводят стрелки" просто из обмана на "бандеровцев-майдановцев"..
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