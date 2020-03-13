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Все про:больница (654) Черновицкая область (402) Житомирщина (815) госпитализация (140) COVID-19 (784)

 С подозрением на коронавирус госпитализировали еще троих украинцев: двоих в Черновицкой области и одного на Житомирщине

Все госпитализированные вернулись в Украину из стран, в которых зафиксированы случаи COVID-19.

О новых госпитализациях в Черновицкой области ОГА сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 2 человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу. У них есть признаки инфекционного заболевания, и они были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19", — сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 18:00 13 марта в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 8 человек, добавили в пресс-службе.

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На Житомирщине проверяют подозрение на коронавирус у жителя Андрушевки, вернувшегося из Польши. Об этом рассказали на брифинге в ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Мужчина находился в Польше с 7 февраля по 11 марта. По предварительным данным, он не контактировал с больными или потенциально инфицированными. При пересечении границы у него не обнаружили повышенной температуры. Но 12 марта мужчине стало плохо, и сегодня он обратился к врачам.

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"Он госпитализирован в инфекционное отделение с признаками двусторонней пневмонии. Сейчас у него температура 36,6 градусов. Проводятся диагностические, лабораторные исследования, в том числе в лабораторном центре по поводу коронавируса. Общее состояние больного удовлетворительное", — сказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.

Источник: https://censor.net.ua/n3181419
 
 
 Топ комментарии
 
Вот какого "ера ехать сейчас в Украину? Сидите там по заграницам и не едьте домой убивать своих родственников и всех остальных.
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ПРОЦЕС ПІШОВ. а З НАШОЮ МЕДИЦИНОЮ ДУЖЕ БОЮСЯ, ЩО СКОРО БУДЕМО ЗАЗДРИТИ ІТАЛІЙЦЯМ...
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ПРОЦЕС ПІШОВ. а З НАШОЮ МЕДИЦИНОЮ ДУЖЕ БОЮСЯ, ЩО СКОРО БУДЕМО ЗАЗДРИТИ ІТАЛІЙЦЯМ...
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А вот пишут,что ЕС надеется на государство Украина и У зв'язку з розповсюдженням коронавірусу частину замовлень на виготовлення комплектуючих, вузлів і напівфабрикатів європейські країни можуть перенести з Китаю в Україну. . Слуги народа не дальновидные и способствуют расширению эпидемии коронаRUвируса,так может ЕС отказаться от наших услуг
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Вот какого "ера ехать сейчас в Украину? Сидите там по заграницам и не едьте домой убивать своих родственников и всех остальных.
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Да нет . Это обычный страх.Но закон природы ,чтобы сохранить большее ,нужно жертвовать меньшим .
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Олег Петрович ed2c8e0a Я наприклад би не їхав.Наші люди просто коли їм трохи припече.згадують за ріднесеньку Україну.А так кажуть, ''нафіг мені Україна потрібна''.Саме тому це така ментальність.
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Опять нет . Едут и туда и обратно по многим причинам . Ментальность большинства людей на земле ,это меркантильность -то есть все хотят больше денег .Поэтому это не ментальность ,а меркантильность .
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Олег Петрович ed2c8e0a Їдуть туди в більшості,саме заробляти.Поляки також їдуть заробляти,але поляк не скаже,що нафіг йому та Польща потрібна,або ще грубіше.А від українців я це сам часто чув.
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Дивна штука: Коли Україні було погано (чисельні випадки на початку 2014 року, коли по мобілізації з воєнкоматів почали приносити повістки) - багато осіб чоловічої статі аби уникнути мобілізації масово виїзжали за кордон на заробітки... Коли "заробітчанам стало там за кордоном погано смажений півень (короновірус) клюнув у сраку - вони масово стали повертатися в Україну.
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В Италии на сегодняшний вечер - 14995 заразившихся, 1266 умерли (сегодня - 250).
8,442 - смертность.
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посмотрите сейчас тв наш там ******** говорящий рот зе и сн галя янченко говорит что скоро будет принят закон о короновирусе. скоро будет.
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а почему в больницах не применяют ультрафилетовые лампы или "лампы Чижевского"? а так же можно и общественных местах!
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В Италии умерла 65-летняя украинка, царство небесное.
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Почитайте - какая ситуация в Италии в больницах.
Давно пора уже массово заказывать и устанавливать в больницах медицинские системы принудительной вентиляции легких.
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