 Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" в Печерском районном управлении полиции сообщили, что в качестве меры пресечения для "азовца" Тамарина был избран круглосуточный домашний арест.
Информации о мерах пресечения для ещё двух задержанных нет.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.
;Влада саджає патіотів!;
Чи язики в сраку позатягувало?
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В течение 5 лет в Украине к лишению свободы осудили около 1,7 тыс. военнослужащих. Среди них 359 участников боевых действий на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак. Источник: https://censor.net.ua/n3166544
Давай ще.
У кондитера одного разу язик пішов мимо інструкції і він проговорився.
этого сивуху уже нехило в тырнете презентовали...
ну,на лавочке,в голубых джинсах
В них нема ким замінити комедіанта - всі ставки на повернення на трон кондитера, для успішного завершення реколонізації.
суды януковича.
и уже просто интересно на сколько минут его, сепараста, хватит или честно оттянуть службу или наоборот - пропустить в наш тыл террористов хйла, чтобы те вырезали всё живое, куда дотянутся, или замутить с оккупантом продажу украинских оружия, ГСМ или ТМЦ
73%ные зебилы, вы чемпионы по дебилизму..
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/782264852297045
он бы был хорошим футболистом, так мастерски падать от прикосновения
ну, **** - слизняк!!!
команда терпил! только пальцем тронули - сразу заяву в мусарню не лохи!
а если бы русак прикладом ушатал разок, наверное ещё прощения просил бы, что не правильно голову держал, бить неудобно было
Тепер ж2 зробить усе щоби Національний корпус був поза законом.
Інцидент і копи ломаної не вартує, але тиск буде.................
Ж2 знищує патріотичні сили шляхом залякування, підкупу, фізичного знищення - це робить супротив не керованим.
зелёная влада предателей.
Дутан пул - Мик Пул