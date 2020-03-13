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Все про:Национальный корпус (248) домашний арест (74) Сивохо (42)

 Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из задержанных по делу о хулиганстве во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина"  в Печерском районном управлении полиции сообщили, что  в качестве меры пресечения для "азовца" Тамарина был избран круглосуточный домашний арест. 

Информации о мерах пресечения для ещё двух задержанных нет.

Суд отправил под домашний арест азовца Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо 01
Суд отправил под домашний арест азовца Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо 02
Суд отправил под домашний арест азовца Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо 03
Суд отправил под домашний арест азовца Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТО

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/n3181417
 
   
 Топ комментарии
 
Ну що, зебіли, запєвай!
;Влада саджає патіотів!;
Чи язики в сраку позатягувало?
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В камере СИЗО с вонючими бомжами должен сидеть сейчас Сивоха , и к нему за компанию готовиться Ермак
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Ну що, зебіли, запєвай!
;Влада саджає патіотів!;
Чи язики в сраку позатягувало?
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Патриотов? А разве это не "нацжоны", "ручная армия Авакова" или как там еще их называла секта 8% чуть ранее?
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Про це можна співати, якщо чешеться Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 6895
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Сегодня прилетел в Киев самолет с ранеными нашими воинами. Пусть вонючая Сивоха им помогает, а то все волонтеры, государство выделяет мизерное количество денег на лечение, отношение зеленых мразей к нашим воинам как к пушечному мясу, так вот пусть Сивоха раскошеливается с Зеленой жабой. Я вообще не понимаю как эта паскуда могла рот раскрыть насчет примирения и внутреннего конфликта.Это нужно быть с рогами и копытами.
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Гроші не пахнуть, а своїх немає. Алкоголіку все одно чиї та за що, аби на пляшку було
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Какао Боб скажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
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Нехорошо потомственному бандеровцу врать , Майки . ! .
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В течение 5 лет в Украине к лишению свободы осудили около 1,7 тыс. военнослужащих. Среди них 359 участников боевых действий на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак. Источник: https://censor.net.ua/n3166544
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Для начала нужно научиться не путать Национальный корпус Билецкого с Национальной дружиной Игоря Михайленко. .
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А що ти з цієї зєбільної влади візьмеш крім зради та аналізів?
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Когось посадили? АТОвців та волонтерів, яких до кутузки запроторив твій ідол, не хочеш згадати? Як на коліна ветеранів в мороз ставили? Чи пам'ять в тебе фрагментарна, в залежності від кон'юктури?
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почитай історію хоча б Ігоря Яворського з Трускавця, бот.. може пам'ять потроху повернеться
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О, у Ігоря уже був умовний термін. А тут ще неявка в військову частину...
Давай ще.
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Яворський втрапив в халепу погодившись на вмовляння слідчого і відмовився від участі адвоката. Слідчий його кинув. Але Яворського було виправдано рішенням апеляційного суду. Знайдіть тут хоч єдину схожість зі справою Антоненка-Кузьменко-Дугарь.
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Звернися, порохоботіна, у відділ відбування покарань, там тобі дадуть (можливо?) список тих, кого посадили від імені кондитера. Там одні "цинічні бандери".
У кондитера одного разу язик пішов мимо інструкції і він проговорився.
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А чого Зе мав би їх випускати? Він справу кондитера продовжує вже на більш просунутій стадії. Лохів він забарагудив байками про те, як він кондитера саджати буде, ну, вони й повелися, як малі діти. Де ж їм було знати, що в цих клоунів один начальник і він вирішує кому яка функція відведена в списку маріонеток.
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Ну тобі ж відомий список? Чи так, аби перднути?
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А чого їх згадувати? ЗЕ! ж усіх випустив! Ой... Здається я про таке не чув... А ви?
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цікаво тебе послухати. починай, хто їх садив, хто їх на морозі ставили..... а ця людинка зараз працює у *********** і ця людинка від юлі тимошенкл. прізвище вже надіюсь знаєш......перша літера А.
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може ще згадаєш, хоча в тебе амнезія бачу як і в усіх шоколадних, за правління кого він став міністром Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 1205
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згадаю, при Порошенкові за квотою БЮТа. а зараз як він остався міністром мвд, випадково не під особисту відповідальність зєлєнського?
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патріоти на фронті , а це все шантрапа , старика побити ума ж хіба треба ....???
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Какой сивохо старик ?! Ему 51 год , старика нашол мать твою...
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А этого сивоху не...не хотят отправить...суды кхе кхе...
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В камере СИЗО с вонючими бомжами должен сидеть сейчас Сивоха , и к нему за компанию готовиться Ермак
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Все чекаю новину, що і сивуху взяли під варту за статтею 111 ККУ... Разом з Єрмаком та Кучмою... Але, мабуть, не дочекаюсь, якщо не використати пігулки Pb калібру 7,62 і більше Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 8570
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Краще замість Кучми взяти під варту мертвечуковську мерзоту.
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Только вместе и кравчука гниду в буцыгарню
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Тепер Сивохо зачепив Азовців і тих, хто їх підтримує. Куди Сивохо не піде, то його буде бити кожна чесна людина. Краще бу йому додому в Донецьк.
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Зеклована треба писячити..., що там оцей обісцяний... давно опущений
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отпустите хлопца.
этого сивуху уже нехило в тырнете презентовали...
ну,на лавочке,в голубых джинсах Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5414
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вы представьте что они творят в стране втихаря убивают добровольцев волонтеров и говорят самоубийство а что будет когда здесь всюду рашисткая вертикаль власти зе раша будет Вы подумали хлопцы об этом
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Кто совершил более страшное преступление =Азовец , который защищал свою Родину ? или Сивохо ,который предаёт Нашу Родину ?
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Значит те кто был до Сивох сделали всё ,чтобы Украинский Народ выбрал этих Сивох.
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не тобі сепару-рашисту ******** варнякати, хто був до сивохів. Згинь
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Їх в нього нема. В нього інструкція розказувати про український патріотизм "вальцмана".
В них нема ким замінити комедіанта - всі ставки на повернення на трон кондитера, для успішного завершення реколонізації.
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Это тупорылое быдло , выбрало нарика-членограя ,оскорблявшего всегда Украину и украинцев
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к власти пришли агенты кремя.
суды януковича.
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Не овоща,а Петины реформированные,вместе с прокуратурои кума.Которых теперь и сам бздит.
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Да,ну на фік таких "урядовців"! Краще вже, Гіркина покликати, там все хоч все ясно!
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А почему толстожопого сивуху не превликли?
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Азовец выйдет, Сивохо ждёт киевский каштан. Этот хряк и сдрыстнуть то не успеет. Уж больно тупой.
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що там сівоха? Справа не в ньому, і не в каштані... А проблема в Зекловані та в бені!
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Сивохо - тупой хряк. А чего только членограй с беней? Ахметовы пинчуки новинские рабиновичи ефремовы, кивы, королевские, кучмы, ющенки, кравчуки Тимошенки, богданы, арахамии, ермаки, медведчуки и т.д. ни при делах?
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Що теперішній уряд на чолі з зеленським на 100% прокремлівський і працює на росію то ясно. Не ясно що нам робити... Але точно знаю, що Україна це наша земля. Тут поховані наші предки які вмирали за неї зі зброєю руках. Ця земля і є наші предки... Точно знаю що без бою цю землю росіянам і їх посібникам віддавати не можна. І ми повинні себе запитати, чи зможемо ми дивитися в очі нашим жінкам і дітям коли ми цю землю, цю память про про наших предків віддамо росіянам. Землю де прах наших предків, ми віддамо без бою????
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Клоун он и в Африке клоун, только когда был клоуном то что то человеческое еще напоминал, а забрался на верхатуру, превратился в вонючую гниду, ничем не лучше мертветчука или рабиновича
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Сраный продажный суд. Это сивуху нужно судить. А ещё лучше против таких врагов отменить мораторий на смертную казнь.
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а оно в пятнистых джинсах на лавочке замаскировалось,не нашли...
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Так легко отделались за срыв ватной конференции. Один задержанный и того скоро выпустят.
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а по моему побили - это ОЧЕНЬ громко сказано!
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Забыл добавить - когда-то восхищался сивохой, теперь он стал кучей говна.
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отак . зрада навіть не карається а охороняється законом .
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Сивохо - один из квартальных скоморохов; нападать на скомороха - это не солидно, он всего лишь лицедей, а не политик.
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Почему прямо в зале суда не мочканули судей?
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..а теперь, вместо азовцев, пусть пдр Сивоха в окопе отдаёт почётный долг Украине..
и уже просто интересно на сколько минут его, сепараста, хватит или честно оттянуть службу или наоборот - пропустить в наш тыл террористов хйла, чтобы те вырезали всё живое, куда дотянутся, или замутить с оккупантом продажу украинских оружия, ГСМ или ТМЦ
73%ные зебилы, вы чемпионы по дебилизму..
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Чому ФСБ-шники з посольства ерефії, тупо ногами пи#дять українських патріотів, добровольців і їм за це нічого нема? Вам не здається що вас вже окопували?
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/782264852297045
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это какой-то позор...
он бы был хорошим футболистом, так мастерски падать от прикосновения Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 7726
ну, **** - слизняк!!!
команда терпил! только пальцем тронули - сразу заяву в мусарню не лохи! Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 7726

а если бы русак прикладом ушатал разок, наверное ещё прощения просил бы, что не правильно голову держал, бить неудобно было
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Сівуха .....3.14.....але він ще й провокатор.
Тепер ж2 зробить усе щоби Національний корпус був поза законом.
Інцидент і копи ломаної не вартує, але тиск буде.................
Ж2 знищує патріотичні сили шляхом залякування, підкупу, фізичного знищення - це робить супротив не керованим.
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Це "патріотичне безсилля", а не сили. Все, що вони можуть, це бігати по судах і презентаціях та сидіти в СІЗО і під домашнім арештом.
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Тролі лахтинські з усіх сил намагаються створити враження, що в Україні відбувається щось таке, чого не було під час царювання кондитера. А в реальності продовжується все те, що було при кондитері і зачинателем чого він був. Не він, звичайно, а його ляльководи. Свм він був офшорно-сліпотрастною декоративною маріонеткою, яка нічого не вирішувала, а тільки морочила лохам голови.
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толкнули 11-го советника, и арест ветеранов.
зелёная влада предателей.
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Вам ще, в майбутньому, треба буде навчитися відрізняти зрадників від ворожих агентів і тоді, можливо, ви зможете якось захищатися.
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Друзі, є інформація, що коронавірус боїться диму від шин, хто не встиг придбати маску, підійде балаклава.
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Зелесрань обрізана узялась активно у турборежимі здавати усе те, що було набуто українцями за останні роки.
Дутан пул - Мик Пул
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Коли вже в украінців лопне терпіння терпіти зради цих клоунів!?
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класнно - кота в клетку, ну чтоб крысе не мешал. Вы хоть понимайте куда теперь двыжитесь, зелёные ондоны, вы довольны своим прикольным выбором.
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