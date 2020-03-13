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 Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

13 марта в Ривном правоохранители задержали на взятке руководителя одного из секторов и главного инспектора областного управления Гоструда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция 01

Следствием было установлено, что чиновники областного управления Гоструда организовали коррупционный механизм освобождения от ответственности за выявленные нарушения норм законодательства в сфере трудовых отношений, а также за выдачу разрешительных документов. За определенное вознаграждение, в данном случае 150 тыс. гривен, правонарушитель должен был избежать ответственности в виде штрафных санкций и в дальнейшем беспрепятственно получить разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности на определенных объектах.

Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция 02

Оперативники задокументировали факт получения через посредника первой части взятки - 50 тыс. гривен. Эти средства были распределены между всеми участниками коррупционной схемы.

Смотрите: Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержали фигурантов непосредственно во время получения второй части взятки - 100 тыс. гривен.

Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция 03
Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция 04

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. По месту работы и по месту жительства задержанных проводятся санкционированные обыски. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3181415
 
   
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За що бідолашніх? Добре попрацювали. Отримали гідну винагороду за свою працю...
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нУ И ЧЕ... ДА ЧЕРЕЗ ПОЛГОДИКА ОНИ ЕЩЕ И ЖЕРТВАМИ СТАНУТ, БУДУТ СУДИТЬСЯ ЗА МЕСТО РАБОТЫ И ЗАРПЛАТУ.. Знаем - проходили и не раз.. Насиров пример... Похер.....бюджетные деньги на ветер с таким правосудием... Требую давать взяточникам пожизненно, без права освобождения, с лишением всего его жен, детей, мам, тет, и т.д.!! Ибо как показала практика у них самихх за душой 0!
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Взяточники споткнулись на Ривном месте Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 696 Пакуйте всех
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