 Эпицентр пандемии COVID-19 теперь Европе, - ВОЗ

Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал он.
По словам Гебрейесуса, теперь на европейские страны приходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.
Гебрейесус также сообщил, что по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.
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