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 Эпицентр пандемии COVID-19 теперь Европе, - ВОЗ

Эпицентр пандемии нового типа коронавируса COVID-19 переместился в европейские страны.

Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, теперь на европейские страны приходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус также сообщил, что по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181414
 
 
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Очень класно немного измененный гимн Украины дети в рок версии спели!!!

https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U
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И тут будет бОльшая жесть, чем в Китае, где эпидемия уже стабильно идет на спад. Потому что китайцы делают что приказано, а европейцы будут гулять, бухать и кучковаться во время карантина.
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А куда делся Епифан со всем поповским войском? Почему они нас не отмазывают на самом верху?
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должна быть картинка? в Файерфоксе не видно.
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Этот короновирус очень очень плохой вирус .Лучше уж свиной грип .Чтоб против жирных корумпированных свиней действовал , а людей чтоб не трогал .
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_Эпицентры теперь во многих местах, а будут по всему миру. Единого эпицентра вируса нет, он уже повсюду.

_Обитель Зла, конец 1, вторая часть.
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неспроста этот вирус на основе гриппа, да в декабре возник ...ой неспроста... меня терзают смутные сомнения, не создан ли этот вирус там же где и новичок? а шпили-вилли могли его подбросить около китайской лаборатории без проблем, да и концы в воду...
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Глупые умные люди . Одна капля заразы на муравейник и всем приговор .
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