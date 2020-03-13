 За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект

Законопроект представили на заседании рабочей группы при комитете ВР по вопросам здоровья нации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Законопроект, подготовленный в Минздраве, предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- Возможность работникам выполнять работу по дому;
- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина", — сказано в сообщении.
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В пресс-службе Минздрава отмечают, что народные депутаты поддержали инициативу министерства, активно обсудили ее и внесли несколько поправок.
"Данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", — сказал министр здравоохранения Илья Емец.
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угу.. и шо, законы от 16 января 2014 - сильно помогли януковощу?))
п.с. вот реально - такой тупости и идиотизма как у зеленского и его шоблы - больше нигде нет.. разве что у его "сторонников") Только они за него как раз не пойдут - испугавшись вируса.. а не ответственности)
Или у вислюка до сих пор уверены в 73% поддержке?)) д*, бл*))
https://www.youtube.com/watch?v=iPada1lGRFs
Зе-власть встала на колени: госизмена Кучмы и Ермака в Минске
А потом после новостей "В Киеве зафиксирован первый (четвертый, шестнадцатый, двести пятьдесят шестой) зараженный" - закричат "Зеленский шо ти робиш в нас пандемия спасайся кто може!"
лахта, запомни - такая фигня как этот вирус - Украину не остановит...
А голосование за захват земли в раде?
Как, всё-таки удачно он подвернулся, этот вирусяка. Тут за землю голосовать и такой подгон зелемойцам.
T E Q U I L A
Три арабские страны присоединились к «нефтяной войне» против России. Ирак и Кувейт, которые входят в состав ОПЕК, решили последовать примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть в апреле, а ОАЭ - для февральских продаж.
так за чей счёт банкет? за счёт тех, кого перебздевшие фактически отправляют в заключение. да?
а за нарушение Конституции Украины -...??? (а ничё!!!)