 За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект

Законопроект представили на заседании рабочей группы при комитете ВР по вопросам здоровья нации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Законопроект, подготовленный в Минздраве, предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

Возможность работникам выполнять работу по дому;

Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина", — сказано в сообщении.

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В пресс-службе Минздрава отмечают, что народные депутаты поддержали инициативу министерства, активно обсудили ее и внесли несколько поправок.

"Данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", — сказал министр здравоохранения Илья Емец.

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