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Все про:ВР (24552) законопроект (2355) карантин (258) Минздрав (2283) COVID-19 (784) Емец Илья (5)

 За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект

Разработанный Минздравом законопроект предусматривает четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, ответственность за несоблюдение карантина и возможность работать из дому.

Законопроект представили на заседании рабочей группы при комитете ВР по вопросам здоровья нации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Законопроект, подготовленный в Минздраве, предусматривает:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • Возможность работникам выполнять работу по дому;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина", — сказано в сообщении.

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В пресс-службе Минздрава отмечают, что народные депутаты поддержали инициативу министерства, активно обсудили ее и внесли несколько поправок.

"Данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", — сказал министр здравоохранения Илья Емец.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181410
 
 
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Злякались маршу патріотів. який відбудеться завтра ?
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Новый флэшмоб: начхать на Зелю. За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 5311
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Злякались маршу патріотів. який відбудеться завтра ?
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власть ссытся от массовых мероприятий.. типа "уголовная ответственность" - если прийдут протестовать против вислюка..
угу.. и шо, законы от 16 января 2014 - сильно помогли януковощу?))

п.с. вот реально - такой тупости и идиотизма как у зеленского и его шоблы - больше нигде нет.. разве что у его "сторонников") Только они за него как раз не пойдут - испугавшись вируса.. а не ответственности)
Или у вислюка до сих пор уверены в 73% поддержке?)) д*, бл*))
https://www.youtube.com/watch?v=iPada1lGRFs
Зе-власть встала на колени: госизмена Кучмы и Ермака в Минске
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п.с. "Четкий алгоритм принудительной изоляции" - загнать вислюка и его шоблу в сарай - и сжечь этот зеленый "вирус" За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 9105
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А что, есть реально отбитые, которые готовы в нынешней эпидемиологической ситуации промаршировать строем из нескольких сотен человек? Порошенко будет во главе колонны?
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Прийдуть тисячі. Задля країни. Щоб показати свою небайдужість.
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То есть придут, постоят, подышат друг на друга и разойдутся как обычно.
А потом после новостей "В Киеве зафиксирован первый (четвертый, шестнадцатый, двести пятьдесят шестой) зараженный" - закричат "Зеленский шо ти робиш в нас пандемия спасайся кто може!"
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Рюзьгє, ти чого тут розсмердівся ще і під чужим прапором?
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а что, есть реально отбитые - которые не пользуются общественным транспортом, ен ходят в магазины и т.д. - изза вируса

лахта, запомни - такая фигня как этот вирус - Украину не остановит...
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як завди - та лахта под "американца" косить.. Мабудь з лютої ненавісті))
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А Таня життя турецького оператора дуже задоволена такими лахтинцями🐸
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А на війні воїни щодня гинуть, щоб ти на дивані по клавішам стукав, і не бояться що можуть загинути. Вони по твоєму "отбитые"? Мізки у тебе відбиті. Не перестаю дивуватись, як Земля носить таку наволоч.
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До завтра навіть якщо дуже хочеться то прийняти не зможуть. А як почнеться революція, то бубочці буде не до законопроєкту.
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Проезд в метро это массовое мероприятие?
А голосование за захват земли в раде?
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Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек

Как, всё-таки удачно он подвернулся, этот вирусяка. Тут за землю голосовать и такой подгон зелемойцам. За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 5957
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Наверное зелемойцы и создали этот вирус. Чтобы обезопасить себя от потужного марша.
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Как там в Омерике? На марши выходят, власть разрешает?
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Рюзьгє, ти чому тут під прапором моєї країни?! Хто тобі дозволив?! Де твій господар?!
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T E Q U I L A

Три арабские страны присоединились к «нефтяной войне» против России. Ирак и Кувейт, которые входят в состав ОПЕК, решили последовать примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть в апреле, а ОАЭ - для февральских продаж.
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На марші організуємо ротні "коробки" з чисельністю до 200. Відстань між цими коробками - на одного лінійного. Закон не порушено
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Зараз влада може під шум,що завгодно прийняти.
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Вже приймає. Он в Мінську капітуляцію вже підписали. Зараз посипляться новини про зростання смертності від коронавірусу і під цим "покровом" почнуть чудить все, що захочуть.
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А народ дома позачиняється й буде гречку їсти.
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"чёткий алгоритм" - оччень понятно. За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 6558 мальчик расширяет активный словарный запас...
так за чей счёт банкет? за счёт тех, кого перебздевшие фактически отправляют в заключение. да?
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Там шоб проголосовать 226 рыла надо.Так что ничего не выйдет.
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Вийде. ЗЕлупани із зажоп"єм плюс позафракційні проголосують.
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а они в масках - типа "не считается" за нарушение..
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Я понял так : сидите дома и не тявкайте . Правильно ?
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Правильнее некуда. Сидите дома и хавайте гречку это называется. Если что, еще подвезут.
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за нарушение карантина - наказание
а за нарушение Конституции Украины -...??? (а ничё!!!)
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Який закон може бути вищий за Конституцію?
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Дебил Емец где согласно рекламы маски и антисептики то кого нужно сажать пожизненно За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 8268
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Наденьте этому дебилу намордник чтоб не тявкал За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 4190
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Народ тільки і чекає, щоб нелохи нарвались на гнів народний. Цього разу все пройде блискавично і кровно
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Вас перших треба розстріляти за те, що свідомо чи несвідомо впустили інфіковану людину в Україну. Як щодо дотримання необхідних процедур ?
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Ну вроде как и правильные мероприятия. Но вот только нету доверия к "земанде". Кто то заработает миллиарды на всех этих упрощенных закупках, мероприятиях без надзора...
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теперь власть имущих затронит в полной мере весь тот безпредел который они годами подкармливали
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Ну только и умеют , что клепать законы! Вы хотя бы то что есть на данный момент до ума доведите, а то закон на законе, и законом погоняете, а толку не то что ноль, -100... идиоты! В больницах нет ничего, а они законы клепают! Или вы законами будете лечить население? Смотрел блогера сегодня, он прилетел в Киев с Италии, 200 человек на борту, некоторые были с признаками болезни, и что, а ничего, всех контактировавших просто отпустили , троих забрали медики, после того как люди, экипаж подняли хай, т.к. медики не желали их забирать... Ну и что дальше, а опять ничего, этот человек вызвал к себе скорую, объяснив ситуацию, на что получил отказ медиков выезжать к нему... пошел в киевскую инфекционную боьницу, где его так же благополучно не пустили, при этом куча мусаров не дала человеку войти... поехал в другую больницу, походу тоже отказали! А он себя , как он утверждает, уже плохо чувствует... тАК ЧТО ВАШИ ЗАКОНЫ - ПОДОТРИСЬ ИМ, А ПОТОМ СОЖРИ!
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Це ж яку сволоту протягло зелене бидло ! Під шумок пандемії провести капітуляцію і виконати вимоги кацапів ! Почвари гнойні !!!
За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 4996
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