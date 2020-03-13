 Адвокат раскрыл подробности записей из кабинета Трубы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет адвокат Олег Бабич, комментируя последнюю порцию записей из кабинета экс-главы ГБР Романа Трубы. По словам Бабича, он выступал адвокатом в скандальном деле, которое обсуждают Труба и начальник патронатной службы ГБР Удовиченко.

"Сегодня опубликована очередная разоблачающая порция записей из кабинета экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко. Обсуждается история уголовного дела, где я выступаю адвокатом… Удовиченко сообщает шефу, что подчиненные совсем распоясались. Решили провести обыск у судьи Печерского суда Бусик. Причем по явно сфабрикованному делу, которое, якобы, было инициировано с подачи следователя Нацполиции Евгения Шевцова и его коллег. Удовиченко поясняет, что Шевцов воюет с блогерами, полиция возбудила против журналистов уголовное дело, провела обыски, изъяла имущество. А судья имущество блогерам вернула. За это 5 июля 2019 года ГБР в отношении судьи зарегистрировала криминальное производство. По словам Удовиченко, дело открыли, чтобы оказывать на Бусик психологическое давление и показательно ее наказать", - пишет Олег Бабич.

По его словам, вердикт судьи был правомерным, поскольку нет решения Апелляционного суда, которое бы его отменяло. Однако сотрудники ГБР за спиной руководства продолжали оказывать на судью психологическое давление.

"Следователь, инициировавший обыски у судьи, ранее сам работал в Одесской Нацполиции (его коллеги сейчас трудятся в главке и ведут это же дело), его научным оппонентом, является коллега Шевцова – заместитель начальника Главного следственного управления НПУ. Прокурор, согласовавший это ходатайство, не поверите, тоже работал следователем в ГСУ НПУ, начальником 2 отдела. Уважаемый господин Шевцов сейчас занимает должность заместителя начальника управления – начальника 2 отдела. Совпадение? Так что, кажется, могли сработать старые полицейские связи. Стоит отметить, что обыски у судьи так и не провели – следственный судья отказался поддержать ходатайство представителя ГБР", - пишет адвокат.

Как сообщают СМИ, 13 марта в телеграм-канале "Трубу-прорвало" опубликована очередная порция аудиозаписей из кабинета бывшего директора ГБР Романа Трубы. На записи голоса, похожие на голос Трубы и главы его патронатной службы Александра Удовиченко, с использованием ненормативной лексики обсуждают обыск у судьи Бусик, который был инициирован, однако не согласован с руководством ГБР.

"19 сентября 2019 Труба и Удовиченко решили "рассказать" украинскому обществу как расследуется известное "дело Шевцова", - говорится в сообщении тг-канала.