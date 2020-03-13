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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4866) минские соглашения (2773) Потураев (39)

 Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил, что с группой коллег направляется в Офис Президента Украины для консультаций по поводу совместного обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

"Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать", - сказал он изданию.

При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.

Читайте также: Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив,

Политики обратились к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Также они Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".

Напомним, сегодня в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В протоколе, который обнародовали СМИ, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3181405
 
   
 Топ комментарии
 
Це смішно. Після розмови Зє перестане бути зрадником та калаборастом.? Перестане як бульдозер нищити Україну?
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хоть кто то из слуг понимает куда ведет их зе и ермак
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хоть кто то из слуг понимает куда ведет их зе и ермак
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Це смішно. Після розмови Зє перестане бути зрадником та калаборастом.? Перестане як бульдозер нищити Україну?
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ну зря вы так если сами Слуги депутаты начинают понимать что как то не туда и не то (мягко говоря) то такие выстрелы во фракции скоро вычертят- что фракция сама по себе, а Зеля сам по себе.. и никакого моно большинства в Раде нет будут ситуативные союзы и группирования на тему голосования и тут Зеля окажется в большом пролете... и к чему это все приведет вы сами понимаете под 5 точку и КМУ и Ермака и самого Зелю... при всей эфемерности импичмента Президента сам факт формализма постановки и голсоования у Раде такого вопроса это полный №№..здец для Зели...
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Потураев, тримайся! Захоплюйте входи-виходи! Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 4808

Завтра зранку підтягнуться добробати !
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они что - настолько тупые что только сейчас "стали понимать"?))
неа.. они ищут отмазки - как все представить избирателям, а заодно и инструкции "в конвертах" получить...
вот кто поверит - что потураев и прочие не получали поощрения в конвертах от зе?))
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Он начинает очковать, мягко говоря. Понимает, что принятие этого -- политическое самоубийство и предательство страны. Тянуть потом срок вместе с бубочкой ему не интересно, и это в лучшем варианте. В худшем варианте можно просто качаться рядом с бубочкой.
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потураев и Ко пошли за инструкция.. "в конвертах"...
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В петлю.Украина выстоит.А их будут судить по законам войны.Пусть зеля не радуется,что он угодит путину.Он не угодит украинцам.
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В і розуміють. Правда деякі ще розуміють, що на Тане відповідальність. Якщо не перед Українським правосуддя, то перед нащадками і історією.
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Надо вече собирать.
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Це розводка, спектакль - усі зелені, від депутатів до останніх клоунів з районних осередків, підтримують здачу Українських територій.
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Ну, они что не понимают что он ничего не решает?
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Все розуміють тому і пішли до зейли питати, що їм казати людям коли їх будуть *******.
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Это все часть еврейского спектакля
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Все, кто замазался кучмой, недоговороспособны. Нечего готовить к такой сволочи "обращение".
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Сюда уже можно Зеленского и Ермака добавлять. Во всех смыслах.
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Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в #ОПY
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интересный ход... их арестуют первыми?)
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Alex N Alex Noyt
2 ч. ·

Пдр Єрмак втирає нам: "українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань... "
Тобто представники окупаційної адміністрації призначені Кремлем це, ска, "українські громадяни", яким ми "закриваєм" рота? Тварина зелена...
Нагадаю, у лютому 2020 керівником окупаційного "уряду" в Донецьку, став громадянин РФ, в 2015 році колишній віце-губернатор Іркутської області, Володимир Пашков

199
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Законослухняні українські громадяни Донбасу мали і мають усі права громадян України, гарантовані Конституцією. Вони і обирали украхнську владу, і деякі з них були обрані у владу. Вони отримували і отримують всі виплати, які їм належать за українськими законами і виплачубться українською владою на контрольовані Україною території. Тому незрозуміло, яких громадян якої країни має на увазі Єрмак.
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Свята пи*дюліна Сивосі подіялаа і на слуг.
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Майдан , война . А потом зеля . Стыдно . Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 6344
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Сразу после Майдана было стыдно за выбор президента-олигарха.
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Когда крысы почувствовали что экономика в жопе и рейтинг слуги олигархов покатился вниз - они нашли самый безобидный способ повысить себе цену и зарплату в конвертах
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на столбах висеть то не хочется...а у клоуна кажется после кокса вообще инстинкт самосохранения пропал....
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в историю Украины ето войдет как "бунт зеленых фотографов в пятницу 13го" Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 8520

чем не хорор сюжет?
а в мандат плюнуть в качестве протеста, покраситься в человеческое, вместо зеленого, отказаться от льгот, в Трускавец не ездит аленя искать и достать из под кровати фотоаппарат и наконец то делом заняться - не?
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Оно в Испании
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Сейчас вся лента в постах "я голосовал за Зе, но сейчас я его не люблю, но давайте всё же пожелаем ему не сдать Украину".
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Зе кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В представлении Зе капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "я, Зе, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед россией и на веки вечные привожу себя к покорности".
И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире с захватчиками, об отводе украинских войск, об особом статусе ордло, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа, о воде в Крым за деньги - какая же это капитуляция.
Это же победа для Зе****кого!
Не для Украины.
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Ага...вистави не буде, але п'єса то написана і відрепетирувана.
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Рассийский реванш в Украине не пройдёт .Слишком много горя и смертей принесла расия Украинским Гражданам .
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...уже на марше..смотри на маланцев на гавноньюсах...уже хава нагилу поют...развели 73% лохов..
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предлагаю переименовать ОП в ОПЗЖ
шоб не было никаких недоразумений Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 1064
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Запізнилися ці слуги, бо їх лише використали як ганчірку.
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Ali Hasan

Запізнилися ці слуги, бо їх лише використали як ганчірку.

Ну не зовсім запізнилися - ще ж треба офіційно затверджувати у ВР домовленості Єрмака.
Справа в їх кількості...Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 4280
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Так вони не затверджують, а тиснуть кнопку у відповідності з методичкою Коломойського.
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Спустят сейчас эту ситуёвину на тромозах, мол: Нихто, никого не уполномачивал!

(но бумажка останется -- ...сперва ляжет под сукно, потом дело своё сделает, и в архив пойдёт...)
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Как бы то ни было но мозг у Потураева есть , и он включился .
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Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев

Ишь, смутьяны.. Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 9422
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Новый флэшмоб: посади дерево и помоги зебилу на него забраться:
Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 3433
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Пішли думати як вийти з цього зашквару, бо пахне державною зрадою.
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А далі швидке зняття санкцій з росії та припинення співробітництва з Україною. Якщо вони цього не розуміють, то відсутність грошей їх навчить.
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Вот накуя было идти из клоуна в президенты,
чтобы меньше чем за год превратиться в чмо ?!
Кривлялся бы себе на сцене до согнутой спины,
а тут, скорее всего, выход один - в бега.
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ни одной зеленой гниде верить нельзя, шо бы она не сказала, когда и где.
вирусологи от знают - амебам верить нельзя, даже говорящим,
набрешут, наврут, перекрасятся, а финише одна кацапня.
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Не в ОП нужно идти, а на парковую дорогу вертодром готовить.
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Нащо ви біля гарних жінок копу гівна прифотошопили Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 6785
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У Єрмака спільний бізнес з кремлівським кооперативом "Озеро". У Зелі кінобізнес на московії. Вони продадуть Україну і втечуть на московію. І житимуть там довго і щасливо. А ти, "мудрий" наріде, що сам їх обрав - діставай бандуру і далі співай про свою гірку долю.
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Писец зеле ..он идиот раз подумав про 3 миллиона отморозков даунбасских в ущерб остальным 36 миллионам укранцев ..Знаете это таже ситуация что в Санжарах ...Если ты не любиш жителей дамбасса -получи дубинкой полицейской по головне
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Хочу напомнить чем закончили Муссолини и Чаушеску и Хуссейн
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Неужели слуги народные начали догадываться что их тоже разве Зе и Ко?) Их же специально таких набрали чтобы не задавали лишних вопросов и голосовали как скажут.
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Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00



Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 2538



Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!

Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму!
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми!

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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мальчік хочєт в ростов
ти знаєш ето чікі-чікі-чікі-та
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Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa


#ИНСАЙД Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
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один вітя це пробував - тепер у ростові
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Нікіта, ти там шось роби з цією шмарклею, бо будеш висіти поряд
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Субъекность ОРДЛО зафиксирована в минских договорняках (см. подписи участников в конце). Точка.
Это действительно плохо, за это надо спрашивать и наказывать на тот момент действующую украинскую власть. А то, что минская группа сегодня подписала очередную писюльку - не что-то новое, а логическое продолжение старого, уже подписанного.
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Дик ващє-та мінські договорняки теж підписав Кучма!
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Очень класно дети немного измененный гимн Украины спели в рок версии
https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U
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Что 73% зедебилов удивляетесь?? Вы же кричали на всю страну, что это ваш президент!! Вот и целуйте его теперь в одно место...!! Получили, что хотели: президента -предателя интересов Украины и его зедебильную команду дурачков для игры в подкидного дурака. Подкинули вам идею продажи земли- ага не прошла, ну ничего, подождём. Подкинули вам другую идею-мир и дружба с россией и ОРДЛО, ага прошло на 40-50 %, значит надо надавить ещё немножко и возможно пройдёт!! Во всех органах власти и по все й Укриане идёт полнейший разброд и шатание! Каждёй сраный и поганый чиновник, суслик -архитектор Украины!! Каждый звездит, что ему вздумается!! Прощупывают почву и мозги у населения и готовят население к сдаче Украины под протекцию путину!! Это явно видно не вооруженным глазом!! И эти сраные поездки ходоков- опожоповцев рабиновичей и мертведчуков на поклон в кремль, к путину, лишнее этому подтверждение!!
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Сьогодні день національної ганьби! Україна офіційно визнала, що це внутрішній конфлікт. Тобто: Суд в Гаазі прямо скаже - Це ваш внутрішній конфлікт, до чого тут Росія і *****?
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...аж целых 12 чилавьеков моск включили...прогресс однако..а их сколько там, парикмахеров и комми перекрашенных и пр. дебилов заседает в Раде той?.. Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев - Цензор.НЕТ 3460
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Це вже не смішно. КловУни кловУнами, але прем"єр відразу підораст, який дупу сепарам підставив-це занадто!
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Як 25 березня 2020 р? Це що лист із майбутнього чи прото всі обкурені?
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Тут в першу чергу має значення думка ЄС з цього питання.
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если и так дальше пойдет , то Власть подводит себя под Статью , а время быстро летит , уже и год прошел , а так и четыре минут , а вы еще и не старые и в рассвете сил , а уже будите судимые , - Уже другой властью. Делайте так , что бы эта Учесть ми
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