 Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

"Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать", - сказал он изданию.

При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.

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Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив,

Политики обратились к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Также они Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".

Напомним, сегодня в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В протоколе, который обнародовали СМИ, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.