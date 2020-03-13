 Депутаты, выразившие протест против фиксации субъектности ОРДЛО, пришли в ОП, - Потураев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".
"Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать", - сказал он изданию.
При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.
Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив,
Политики обратились к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.
Также они Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".
Напомним, сегодня в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
В протоколе, который обнародовали СМИ, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Завтра зранку підтягнуться добробати !
неа.. они ищут отмазки - как все представить избирателям, а заодно и инструкции "в конвертах" получить...
вот кто поверит - что потураев и прочие не получали поощрения в конвертах от зе?))
Alex N Alex Noyt
2 ч. ·
Пдр Єрмак втирає нам: "українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань... "
Тобто представники окупаційної адміністрації призначені Кремлем це, ска, "українські громадяни", яким ми "закриваєм" рота? Тварина зелена...
Нагадаю, у лютому 2020 керівником окупаційного "уряду" в Донецьку, став громадянин РФ, в 2015 році колишній віце-губернатор Іркутської області, Володимир Пашков
199
чем не хорор сюжет?
а в мандат плюнуть в качестве протеста, покраситься в человеческое, вместо зеленого, отказаться от льгот, в Трускавец не ездит аленя искать и достать из под кровати фотоаппарат и наконец то делом заняться - не?
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Зе кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В представлении Зе капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "я, Зе, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед россией и на веки вечные привожу себя к покорности".
И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире с захватчиками, об отводе украинских войск, об особом статусе ордло, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа, о воде в Крым за деньги - какая же это капитуляция.
Это же победа для Зе****кого!
Не для Украины.
шоб не было никаких недоразумений
Запізнилися ці слуги, бо їх лише використали як ганчірку.
Ну не зовсім запізнилися - ще ж треба офіційно затверджувати у ВР домовленості Єрмака.
Справа в їх кількості...
(но бумажка останется -- ...сперва ляжет под сукно, потом дело своё сделает, и в архив пойдёт...)
Ишь, смутьяны..
чтобы меньше чем за год превратиться в чмо ?!
Кривлялся бы себе на сцене до согнутой спины,
а тут, скорее всего, выход один - в бега.
вирусологи от знают - амебам верить нельзя, даже говорящим,
набрешут, наврут, перекрасятся, а финише одна кацапня.
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму!
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми!
Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
ти знаєш ето чікі-чікі-чікі-та
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
#ИНСАЙД Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
Это действительно плохо, за это надо спрашивать и наказывать на тот момент действующую украинскую власть. А то, что минская группа сегодня подписала очередную писюльку - не что-то новое, а логическое продолжение старого, уже подписанного.
https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U