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 Политика Украины
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 На период карантина в Украине за педагогами сохраняется средняя заработная плата, - Минобразования

На период карантина в учебных заведениях за учителями, воспитателями, мастерами и преподавателями будет сохраняться средняя заработная плата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство образования и науки Украины.

"К нам начали обращаться педагоги и жаловаться, что в некоторых территориях в связи с введением карантина их заставляют брать неоплачиваемый отпуск на период карантина. Такое решение является незаконным, поскольку в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины, за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для людей, которые его окружают, и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок. Чтобы напомнить о законе, мы подготовили письмо органам управления и руководителям заведений", - говорится в сообщении.

В случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

В случае, если права педагогов все равно будут нарушаться, они могут обратиться к образовательному омбудсмену, подчеркивается в сообщении ведомства.

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Напоминаем, в среду было принято постановление Кабинета Министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19", предусматривавшие в частности введение карантина во всех учебных заведениях независимо от формы собственности с 12 марта по 3 апреля текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3181404
 
 
 Топ комментарии
 
А у Коболева и Витренко с наблюдательними советами из Англии и Италии? какая сохранится зарплата ?
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Мудрий нарід обрав ідійотів у владу, ось і відбувається все відповідно.
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А преобразование вкурсе, что педагогов заставляют выходить на рабочее место и высти повайберу занятия? Хотя все это можно делать удаленно дома?
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А медикам повысят зарплаты с минималки?или учителей привлекать будут к спасению заразившихся людей,когда медики массово уволится?
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Приблизно по 4000 долярів? Аж завидки беруть.
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Какие методички зебобик?? Больше половины учителей голосовали за сцыкуна потому что им пообещали 4000$ в месяц если его выберут. А оказалось почему то )) что жто была шутка и развод лохушек))
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Чемпионат Европы УЕФА переносит на 2021 год
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Давайте уже все свои аккаунты в студию. На період карантину в Україні за педагогами зберігається середня заробітна плата, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 702
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детские сады закрыли на карантин, мне не с кем оставить ребенка, и я буду брать неоплачиваемый отпуск на время карантина. я работаю в реальном секторе экономики, с моих налогов платятся з\п учителям. во время неоплачиваемого отпуска я не буду платить налоги.
за чей счет праздник учителям, и почему они ровнее меня, ибо мне никто среднюю з.п за просто так платить не будет.
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Олег, скажу тебе честно ты не интересуеш зевласть. Главное чтоб директор Укрпочты стабильно в месяц получал свои больше 70000$, а ты то дело такое....
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дело не во мне, а в идиотском решении этой и других проблем.
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Мудрий нарід обрав ідійотів у владу, ось і відбувається все відповідно.
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А у Коболева и Витренко с наблюдательними советами из Англии и Италии? какая сохранится зарплата ?
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Невеличке доповнення. При митті рук потік води повинен бути товщиною в сірник. Тоді мило милиться довго при змиванні і руки аж починають скрипіти, це свідчить що вони чисті.
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Пи*дят. Откровенно и в глаза. Брата отправили за свой счет. Мудаки вы зебуины.
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P. S.За зе он не голосовал. Принципиально.
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Зебуїни свистіли що і за комуналку заплатимо менше в цей раз, а зідрали ще більше. Який головний Брехун, такі і зебуїни у нього.
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