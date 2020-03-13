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 В клиниках для пациентов с коронавирусом есть 620 аппаратов ИВЛ, по стране - около 3600, - президент Ассоциации анестезиологов Дубров

В среднем на одну койку в украинских больницах приходится 0,63-0,65 аппаратов искусственной вентиляции легких. В больницах, в которые будут отправлять пациентов с коронавирусом — 0,7-0,8 аппаратов на одну койку.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, информирует Цензор.НЕТ.

"Потребность при идеальном варианте на одну койку один аппарат, у нас, примерно, 0,63-0,65 на койку в целом по стране. В тех медучреждениях, которые определены для оказания помощи при коронавирусе COVID-19, аппараты есть", - сказал он.

По данным ассоциации, на конец 2019 года в отделениях интенсивной терапии в больницах Украины было 3515 аппаратов ИВЛ, в настоящее время, по словам Дуброва, таких аппаратов около 3600.

По оценке Дуброва, около 70% этих аппаратов "относительно современные".

В том числе в медучреждениях, определенных для оказания медпомощи пациентам с подтвержденным коронавирусом COVID-19 – 620.

"Эти учреждения оборудованы удовлетворительно, я думаю, что там 0,7-0,8 аппаратов на койку есть", - сказал он.

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Дубров отметил, что в настоящее время аппараты ИВЛ на рынке Украины есть.

"Минздрав планирует закупить около сотни аппаратов среднего и высокого класса. Компании, которые производят аппараты, готовы их поставить, десятки аппаратов точно есть на складах в Украине", - сказал он.

Дубров также сообщил, что в украинских клиниках есть 15 систем экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Такие системы, в частности, есть в Институте детской кардиохирургии и кардиологии, Институте сердца, Александровской больнице.

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При этом Минздрав на прошлой неделе закупил 40 комплексов расходников для этих систем.

"ЭКМО стоят колоссальных денег. Но нужно понимать, что, если требуется ЭКМО, то медперсонал должен быть возле больного 24/7, это высокотехнологическая процедура. Этих аппаратов достаточно, но нужно проанализировать, где они работают, а где их работу не могут организовать", - сказал он.

Вместе с тем, Дубров отметил, что летальность при использовании ЭКМО все равно достаточно высокая и составляет 40-60%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181399
 
 
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Читать научись.

В среднем на одну койку в украинских больницах приходится 0,63-0,65 аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Считать научись или калькулятор купи . На 10000 человек - один аппарат .
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Т.е. у тебя четкая уверенность, что заболеют 100% жителей Украины!
Мдааа....
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Я гадав що навіть зебіли десь розумніші...
По данным ассоциации, на конец 2019 года в отделениях интенсивной терапии в больницах Украины было 3515 аппаратов ИВЛ, в настоящее время, по словам Дуброва, таких аппаратов около 3600. Источник: https://censor.net.ua/n3181399
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Я не сомневался даже в тупости рыгосои.
Скажи, а ты реально считаешь, что в каждой стране должно быть койкомест в больницах равно числу жителям той страны?
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в таких аппаратах будут нуждаться минимум 5% больных короновирусом.

их цена - несколько тысяч долларов, цены здесь и они актуальны !!!!!!!!!!!
https://prom.ua/Apparaty-ivl.html?prosale=1&sort=-score



но на всех не хватит и никто новых аппаратов не купит
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Висновок: "Спасіння потопаючих - справа самих потопаючих..."
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их цена - несколько тысяч долларов, цены здесь и они актуальны !!!!!!!!!!! В клиниках для пациентов с коронавирусом есть 620 аппаратов ИВЛ, по стране - около 3600, - президент Ассоциации анестезиологов Дубров - Цензор.НЕТ 1670
https://prom.ua/Apparaty-ivl.html?prosale=1&sort=-score

но КТО их купит ??????????????????
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Введення загальнонаціонального карантину на найближчі три тижні для коаліції слуг Зеленського і медведчуківської ОПЗЖ відкриває вікно для закріплення в Конституції особливого статусу на Донбасі без масових протестів.
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первая хорошая новость за пятницу
если это правда и их не загнали китайцам
как повязки
хоть что то
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Меньше. Аппаратов немного меньше, не говоря о том, что часть из них в нерабочем состоянии...
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БРЕХНЯ! ВЛАСТЬ ВСЕГДА БРЕШЕ ЕЩЕ НИ РАЗУ ЗА 28 ЛЕТ НЕ СКАЗАЛА ПРАВДУ!!
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Если темпы будут расти, то через месяц не будет хватать.
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Что толку от этих аппаратов ИВЛ, когда соответствующих газоанализаторов нет, респираторных терапевтов нет, медсестер соответствующей специализации нет.
Для проведения хирургических операций этих аппаратов хватает, а для атипичной пневмонии - они что есть, что нет без дополнительного оборудования и квалифицированных врачей.
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