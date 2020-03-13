 В Украине провели более 500 исследований на коронавирус, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Об этом сообщил на брифинге и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЦОЗ исследовал 55 образцов, три из них в работе. Суммарно в Украине было проведено более 500 исследований. По всем были проведены эпидрасследования", — сказал он.

Кузин подчеркнул, что смерть женщины от коронавируса в Житомирской области связана с поздним обращением в медучреждение. По его словам, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения по захоронению — они рекомендуют проведение усиленного режима дезинфекции.

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"По двум подтвержденным случаям продолжаются эпидемические расследования. По всем контактным лицам внедрен полный цикл мер ограничительного характера", — добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.