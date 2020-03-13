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 В Украине провели более 500 исследований на коронавирус, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Центр общественного здоровья с начала года суммарно провел более 500 исследований на коронавирус.

Об этом сообщил на брифинге и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЦОЗ исследовал 55 образцов, три из них в работе. Суммарно в Украине было проведено более 500 исследований. По всем были проведены эпидрасследования", — сказал он.

Кузин подчеркнул, что смерть женщины от коронавируса в Житомирской области связана с поздним обращением в медучреждение. По его словам, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения по захоронению — они рекомендуют проведение усиленного режима дезинфекции.

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"По двум подтвержденным случаям продолжаются эпидемические расследования. По всем контактным лицам внедрен полный цикл мер ограничительного характера", — добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3181397
 
 
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и?
499 мимо и один труп?
чем исследования то закончились?
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Мають провести ще 100-500, а вже потім відзвітуватися...
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Досліди проводили мабуть тільки тим хто говорив що приїхав з Китаю, Італії і т д або контактував з такими особами

Всіх інших списували на ГРВІ, тільки от визначення що у особи ГРВІ це ознака що вона не має Корони

У цьому і вся проблема дослідів, скоро це все в прогресії буде

в залежності від щільності населення початкова кількість від 40 випадків за тиждень зростає в тисячі
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пять сотен рабиновичей могут спать спокойно...
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Паники нет . Уже смирились . Нельзя , чтобы не состоялась медицинская реформа . В Украине провели более 500 исследований на коронавирус, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7851 В Украине провели более 500 исследований на коронавирус, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 9540
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Это Санжары , и депутаны после Волошина
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