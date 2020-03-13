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 Террористы с начала суток дважды нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней своде отмечается: "Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза вблизи Лебединского - из 82-мм минометов противник выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 13 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3181396
 
 
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Секретут президента підписав домовленості з терористами.
Певно, вони святкують...
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Не "террористы", а "представители". ООС не в тренде. Террористы с начала суток дважды нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3786
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Не "террористы", а "представители". ООС не в тренде.
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Секретут президента підписав домовленості з терористами.
Певно, вони святкують...
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...так это ж уже не террористы, а партнеры по консультативному совету, блеать... Террористы с начала суток дважды нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6753
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Нехай соціологи проведуть опитування, якмй відсоток довіри у головних миротворців Сивохо, та Єрмака.
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запроданцям, зрадникам та агентам фуйла також....
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Чому стріляють? Зелень ще не все підписала і не все погодила?
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Полная сдача Украины как самостоятельного и сильного государства и это началось с Порошенка , а Зеленский продолжил, так что это такое, просто всю эту политическую и экономическую элиту нада убрать полностью тем более которые хоть малейшим образом как то завязаны на России, а убрать нада жостко.
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