 Террористы с начала суток дважды нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней своде отмечается: "Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза вблизи Лебединского - из 82-мм минометов противник выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 13 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС