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 Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования. ИНФОГРАФИКА

Во время карантина действует особый порядок выдачи листков недееспособности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

"Получить больничный в связи с отстранением от работы во время карантина могут лица, работа которых связана с обслуживанием населения, если:- эти лица были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями;

- в случае невозможности осуществления временного перевода этих лиц с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней", — сказано в сообщении.

Больничный в таком случае выдает инфекционист или лечащий врач согласно заключению врача-эпидемиолога территориальной СЭС, пояснили в Фонде.

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"Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине", — добавили в пресс-службе.

Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181392
 
 
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А можуть і не встигнути отримати лікарняний... Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования - Цензор.НЕТ 8423
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Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования

Очень удобно: захотел откосить - обратись к такому человеку. Новое направление в бизнесе.
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Можуть отримати рулон туалетного паперу, а можуть і не отримати.
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