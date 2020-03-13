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 Политика Украины, Общество
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 Власти Житомирщины ждут инструкций по захоронению умершей от коронавируса женщины

Руководство Житомирской облгосадминистрации ожидает распоряжения от руководства государства относительно похорон умершей от коронавируса жительницы города Радомышль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, в области разработан план действий в такой ситуации, а именно: как хоронить умершую и утилизировать ее биологический материал, вещи и прочее, "однако в ведомстве ждут указание из центра".

"Мы проинформировали об этом случае руководство государства и ждем соответствующих распоряжений", - отметил он.

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (женщина скончалась). 71-летняя больная в Житомирской области скончалась сегодня. Она поздно обратилась к врачам.

По состоянию на день 13 марта, в мире зарегистрировано 135 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 981 – летальные, выздоровели 69 645 человека.

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 15 113, выздоровели – 1045, умерли 1016 человек; Испании - 3 864, выздоровели – 189, умерли 90; Германии – 3059, выздоровели - 46, умерли 6 больных; Франции – 2 882, выздоровели – 12, умерли 61.

В материковом Китае - 80 945 больных (скончались 3180 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 14 до 21 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3181388
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, що у таких випадках лише кремація. Добре, що навіть зебіли почали щось розуміти.
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По его словам, в области разработан план действий в такой ситуации, а именно: как хоронить умершую и утилизировать ее биологический материал, вещи и прочее, "однако в ведомстве ждут указание из центра".

...
Не здивуюся, якщо з центру надійде секретна директива - передати біоматеріали до Києва.
Бо для "слуг" це можливість підготувати штам біологічної зброї проти громадян України на випадок масових заворушень (або навіть без таких). Уявіть, який це шанс для крем(б)ля - розпилення аерозолів в українських містах, і країну охоплює безпрецедентно сувора пошесть. Із перспективою вимирання "ентих хахлов" та депопуляції території. Далі залишається просто зайти на "исконно русскую землю" і заселити її кацапами та бурятами. Все. ПОБЕДА.
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Сейчас просмотрели выступление зе-мрази по поводу тестирования на коронавирус...
В общем, в двух словах - существует утвержденное положение при котором будет осуществляться тестирование на вирус.

Если вы обратитесь в больницу сами - вас никто тестировать не будет!
Только после вызова скорой помощи и после того как вас доставят в инфекционную больницу (вы понимаете когда это происходит - ПРИСМЕРТИ!) - вам проведут тестирование, что бы понимать от чего вы умерли....

Вы понимаете, где идет время на минуты, что бы начать лечение, тестируют только после того, как понадобится скорая помощь!!!!

Я так понимаю, это происходит из-за недостатка тестов и реагентов для выявления!
Главное ведь платить з/п по 100 000 и по 2 000 000 чинушам - а нищеброды, пусть вымрут!
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Мне тоже очень интересны юрид. аспекты. Но власти, похоже, возрадовались т.к. нашли хороший повод для самоуправства.
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Є бажання потанцювати на кістках і вхопити з бюджету
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Китайцы просто сжигали в крематориях. И должен быть прописан комплекс мер на случай эпидемий и пандемий. Похороны среди них. Поэтому Житомирские власти правильно делают, что не проявляют самоуправство, а ждут инструкций из ЦОЗ и кабмина.
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25-й квартал сценарий похорон пишет. А потом с каждого погребения - роялти . Ляпота)))
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нет и не ховать (хоронить у гробу) также нет всех кто умирает от этого вируса сжигают в крематории.. как и их вещи так делают всегда когда вирус остается патогенным и опасным даже у умершей...в Китае власти так всех и сжигали...
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Права родственников против риска смерти других людей ? Если твой ребенок в зоне риска, например, вы живете по соседству, ты будешь настаивать на правах родственников погибшей на стандартное захоронение с выносом гроба из квартиры ?
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смени памперсы.
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В Израиле за нарушение карантинных мер при пандемии -- до 7 лет тюрьмы виновному.
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у нас и не Израиль... любопытно наблюдать, сколько проклюнулось скрытых поклонников ГУЛАГа
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Ховати стоячи на одній нозі й узявшись лівою рукою до правого вуха.
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це не допоможе у питанні "завезення". народ зараз дуже мобільний і ось закривають кордон, але українців країна повинна прийняти назад у будь-якому випадку. да хоч прям на кордоні на карантин садять, але українець має право повернення.
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Все наши туристы и заробитчане, кто въезжает в страну должны проходить карантин на время инкубационного периода вируса. Если симптомов не выявлено, то отпускать домой.
Нужно организовать карантины на больше количество человек как это делают в Китае.
В больших по площади зданиях - во дворцах спорта, домах культуры, концертных залах и т.д ставят двух-ярусные кровати и таким образом организовывают многотысячные карантины.
Вирус дешевле остановить на границе, чем если он выйдет из под контроля и парализует вообще всю страну и доканает и так слабую экономику.
В условиях в отсталой украинской медицины - карантин на въезде будет единственной эффективной мерой против пандемии.
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Бабця померла від старості, а з неї хочуть позбиткуватися. Царство небесне.
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Звичайно, що у таких випадках лише кремація. Добре, що навіть зебіли почали щось розуміти.
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ждут?просто скажите шо посещала синагогу...
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В США созвано срочное совещание из-за встречи Трампа с президентом Бразилии, который болен коронавирусомМарт 13, 2020Без рубрикиКомментарииВласти Житомирщины ждут инструкций по захоронению умершей от коронавируса женщины - Цензор.НЕТ 15Белый дом проводит экстренное совещание из-за того, что коронавирус подтвердился у президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее встречавшегося с американским главой Дональдом Трампом.Как сообщает сегодня издание «Страна» об этом передает Fox News.По данным телеканала, сотрудники Белого дома были вызваны на срочную встречу с руководством.Трамп выступит с обращением по коронавирусу 13 марта в 15:00 (21:00 по Киеву).
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Президент Дональд Трамп планує запровадити загальнонаціональний надзвичайний стан через епідемію смертельно небезпечного коронавірусу. Про це вранці у п'ятницю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
У Білому домі поки не відповіли на прохання Reuters прокоментувати повідомлення Bloomberg.
Водночас інформацію Bloomberg також підтвердили джерела каналу Fox, який називають близьким до Республіканської партії США.https://ukrainian.voanews.com/a/koronavirus-ogoloshennia-ameryka/5327786.html
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не уходи от ответа. считаешь у коронного вируса есть политические пристрастия?
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хто ти такий, щоб я тобі відповідав... чекаю на відповідь
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"Центр" в ступоре.......
Пиндеть ведь - не мешки ворочать.
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выйдя из ступора скажут - какая разница, как хотите так и ховайте.
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Пять человек, ходившие с умершей от коронавируса женщиной в церковь, пожаловались на высокую температуру и насморк.
"Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу двух людей мы принимаем решение. Возможно, они будут госпитализированы", - прокомментировала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинская.
Кроме того, стало известно, что после возвращения в Украину заболевшая обращалась к врачу с жалобами на высокое давление. 3 марта ее проверили и отпустили домой. Медиков, которые контактировали с ней, самоизолировали, а часть из них поместили в боксы.
На въезде и выезде из Радомышля всем водителям и пассажирам меряют температуру. На улице очень мало людей, прохожие в защитных масках. На обсервации в Радомышле сейчас находится шесть родственников умершей женщины, и четверо ее гостей. Кроме того двое гостей из Киева отправили на обсервацию. - https://www.rbc.ua/rus/styler/radomyshle-zaboleli-prihozhane-tserkvi-kuda-1584113339.html
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Жесть, конечно.... Но я думаю, что у нас в Киеве он есть давно. Если к нам сюда зараза со всего мира слетается (как вчера в самолете МАУ, в Борисполе).
Зато на улице- в масках редкие ЕДИНИЦЫ. Дети гуляют. Малышей мамаши таскают по продуктовым магазинам... "В Багдаде всё спокойно" (с).
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буба пишет, карандаш слюнявит - ждите, не хороните....
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Та писали ж, что он дальше, чем на метр не добивает. А тут уже требуют сжигать вместе с котами, лошадьми, слугами, родственниками и соседями.. Власти Житомирщины ждут инструкций по захоронению умершей от коронавируса женщины - Цензор.НЕТ 4991
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Наверное, никогда не пойму, какого ляда было на восьмом десятке шариться по польшам в принципе, так во время эпидемии смертельной болезни в частности? А потом ещё попхаться к родне во Львов (заражать) и даже дома не угомониться- лазить по церквям? Нет слов....
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Говорили что поехала попутешествовать, заграницу посмотреть...
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Тем более... Если бы ещё поехала проведать работающих там детей, ещё КАК-ТО можно было бы понять. А так.....
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Та як? В труні, з попами, і обов'язково щоб половина села перецілувала труп.
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Сейчас просмотрели выступление зе-мрази по поводу тестирования на коронавирус...
В общем, в двух словах - существует утвержденное положение при котором будет осуществляться тестирование на вирус.

Если вы обратитесь в больницу сами - вас никто тестировать не будет!
Только после вызова скорой помощи и после того как вас доставят в инфекционную больницу (вы понимаете когда это происходит - ПРИСМЕРТИ!) - вам проведут тестирование, что бы понимать от чего вы умерли....

Вы понимаете, где идет время на минуты, что бы начать лечение, тестируют только после того, как понадобится скорая помощь!!!!

Я так понимаю, это происходит из-за недостатка тестов и реагентов для выявления!
Главное ведь платить з/п по 100 000 и по 2 000 000 чинушам - а нищеброды, пусть вымрут!
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По его словам, в области разработан план действий в такой ситуации, а именно: как хоронить умершую и утилизировать ее биологический материал, вещи и прочее, "однако в ведомстве ждут указание из центра".

...
Не здивуюся, якщо з центру надійде секретна директива - передати біоматеріали до Києва.
Бо для "слуг" це можливість підготувати штам біологічної зброї проти громадян України на випадок масових заворушень (або навіть без таких). Уявіть, який це шанс для крем(б)ля - розпилення аерозолів в українських містах, і країну охоплює безпрецедентно сувора пошесть. Із перспективою вимирання "ентих хахлов" та депопуляції території. Далі залишається просто зайти на "исконно русскую землю" і заселити її кацапами та бурятами. Все. ПОБЕДА.
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Тим більше що для богообраного народу убивство гоя- навіть не вбивство. Так, типу курку зарізав.
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Тупое стадо, нет в Житомире врачей специалистов? Умерла то она от воспаления легких, не удивлюсь, что там был простой грипп с осложнением.
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Якщо християнський давньоєврейський бог,не захоче знищення українців,цього не буде.Ви що атеїсти?
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Есть же какая-то постанова, например для чумы?
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