 Власти Житомирщины ждут инструкций по захоронению умершей от коронавируса женщины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его словам, в области разработан план действий в такой ситуации, а именно: как хоронить умершую и утилизировать ее биологический материал, вещи и прочее, "однако в ведомстве ждут указание из центра".
"Мы проинформировали об этом случае руководство государства и ждем соответствующих распоряжений", - отметил он.
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (женщина скончалась). 71-летняя больная в Житомирской области скончалась сегодня. Она поздно обратилась к врачам.
По состоянию на день 13 марта, в мире зарегистрировано 135 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 981 – летальные, выздоровели 69 645 человека.
Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 15 113, выздоровели – 1045, умерли 1016 человек; Испании - 3 864, выздоровели – 189, умерли 90; Германии – 3059, выздоровели - 46, умерли 6 больных; Франции – 2 882, выздоровели – 12, умерли 61.
В материковом Китае - 80 945 больных (скончались 3180 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 14 до 21 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.
Нужно организовать карантины на больше количество человек как это делают в Китае.
В больших по площади зданиях - во дворцах спорта, домах культуры, концертных залах и т.д ставят двух-ярусные кровати и таким образом организовывают многотысячные карантины.
Вирус дешевле остановить на границе, чем если он выйдет из под контроля и парализует вообще всю страну и доканает и так слабую экономику.
В условиях в отсталой украинской медицины - карантин на въезде будет единственной эффективной мерой против пандемии.
У Білому домі поки не відповіли на прохання Reuters прокоментувати повідомлення Bloomberg.
Водночас інформацію Bloomberg також підтвердили джерела каналу Fox, який називають близьким до Республіканської партії США.https://ukrainian.voanews.com/a/koronavirus-ogoloshennia-ameryka/5327786.html
Пиндеть ведь - не мешки ворочать.
"Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу двух людей мы принимаем решение. Возможно, они будут госпитализированы", - прокомментировала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинская.
Кроме того, стало известно, что после возвращения в Украину заболевшая обращалась к врачу с жалобами на высокое давление. 3 марта ее проверили и отпустили домой. Медиков, которые контактировали с ней, самоизолировали, а часть из них поместили в боксы.
На въезде и выезде из Радомышля всем водителям и пассажирам меряют температуру. На улице очень мало людей, прохожие в защитных масках. На обсервации в Радомышле сейчас находится шесть родственников умершей женщины, и четверо ее гостей. Кроме того двое гостей из Киева отправили на обсервацию. - https://www.rbc.ua/rus/styler/radomyshle-zaboleli-prihozhane-tserkvi-kuda-1584113339.html
Зато на улице- в масках редкие ЕДИНИЦЫ. Дети гуляют. Малышей мамаши таскают по продуктовым магазинам... "В Багдаде всё спокойно" (с).
В общем, в двух словах - существует утвержденное положение при котором будет осуществляться тестирование на вирус.
Если вы обратитесь в больницу сами - вас никто тестировать не будет!
Только после вызова скорой помощи и после того как вас доставят в инфекционную больницу (вы понимаете когда это происходит - ПРИСМЕРТИ!) - вам проведут тестирование, что бы понимать от чего вы умерли....
Вы понимаете, где идет время на минуты, что бы начать лечение, тестируют только после того, как понадобится скорая помощь!!!!
Я так понимаю, это происходит из-за недостатка тестов и реагентов для выявления!
Главное ведь платить з/п по 100 000 и по 2 000 000 чинушам - а нищеброды, пусть вымрут!
...
Не здивуюся, якщо з центру надійде секретна директива - передати біоматеріали до Києва.
Бо для "слуг" це можливість підготувати штам біологічної зброї проти громадян України на випадок масових заворушень (або навіть без таких). Уявіть, який це шанс для крем(б)ля - розпилення аерозолів в українських містах, і країну охоплює безпрецедентно сувора пошесть. Із перспективою вимирання "ентих хахлов" та депопуляції території. Далі залишається просто зайти на "исконно русскую землю" і заселити її кацапами та бурятами. Все. ПОБЕДА.