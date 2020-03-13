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 Общество
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 КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца

Киевская городская государственная администрация отметила мероприятия по случаю Дня украинского добровольца, запланированных в центре Киева на субботу, 14 марта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Отменено мероприятие по случаю Дня украинского добровольца, которое должно было состояться в 10:00 14 марта на площади перед Михайловским Златоверхим собором", - сообщает КГГА.

Причина такого решения в сообщении не указывается. Вероятно это связано с ограниченими в Киеве, введенными с 12 до 31 марта из-за распространения в мире коронавируса. Они предусматривают, что в массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек.

В рамках мероприятий были запланированы панихида по воинам, погибшим в боях за независимость Украины, Марш патриотов под флагами боевых подразделений и волонтерских сообществ, автопробег в память о погибших добровольцах с Михайловской площади до Дома офицеров, а также празднование там Дня украинского добровольца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181386
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался! бубучка так зассал, что памперсы не успевают менять. Сука кремлевская. Садить в тюрьму на пожизненное за госизмену осла!
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Скасували бо в Мінську хтось зрадив. А то й в Києві.
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Для цього так спішно і ввели "карантин"... КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца - Цензор.НЕТ 7476
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Для цього так спішно і ввели "карантин"... КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца - Цензор.НЕТ 7476
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Кто бы сомневался! бубучка так зассал, что памперсы не успевают менять. **** кремлевская. Садить в тюрьму на пожизненное за госизмену осла!
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Скасували бо в Мінську хтось зрадив. А то й в Києві.
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ХА ХА ХА
я говорил и буду говорить пока не позовёте народ бить морды властям никто никуда не пойдет! народу махать флагами надоело!!

так что либо идем учить власть кто тут хозяин либо все идем лежать на диванах и ждать чем этот цирк закончится!!
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Вот не поверишь - пока не прочитал эту новость и не собирался идти завтра. Теперь - ТОЧНО ПОЙДУ...
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иди...
раз у тебя много лишнего времени и тебе нечем заняться иди помаши флагами погоняй сквозняк на банковой!!
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так завтра "бить морды" и начнётся, когда попытка разогнать будет. Или тебе это слабо понятно?
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я не собираюсь идти и ждать пока меня начнут разгонять (а может и не начнут власть сегодня не такая долбанутая как при янеке) я собираюсь идти когда пойдем и конкретно будем брать власть в свои руки, заходить в кабинеты выволакивать слуг народа к народу, чтобы они рассказали что они творят! вот когда будет такой призыв вот тогда я пойду!!
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Вы там выродки ничего не путаете? Вирусом не прикроетесь зелебобики и их прихвостни...
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Надо выносить зебильё отовсюду без всяких мероприятий.
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Тебя не хватает, вынесун. Встань наконец-то со своего боевого дивана и не жри пиво с чипсами, которые тебе мамка купила.
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Вот и зебильё проклюнулось. Ничего, недолго вам гавкать тут осталось. И не только тут... КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца - Цензор.НЕТ 6386
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А твой боевой диван - на нулях распологается?
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...и хор рабиновича - любо,бгатцы,жить!с нашим атаманом не приходится тужить..
лень жабу делать...
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митинга не будет?
тем хуже
значит будет не митинг
а обряд очищения здания на банковой от демонов
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Это ж надо добровольцам и ветеранам в глаза смотреть..
Но, - как-то сцыкотно.
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митинга не будет?
тем хуже
значит будет не митинг
а обряд очищения здания на банковой от демонов
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Гыыыыы.
У рыгосоевых клячко уже стал ставленник Зеленского.
КГГА запретила. Рыгосоя, все вопросы к боксеру)))
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Ты не понимаешь ничего. Это зрада зрадная высшей пробы!
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А почему во время карантина будет заседание Рады, без присутствия прессы? Т.е., больше 60 на улице собираться нельзя, а больше 400 в закрытом помещении можно? Шо ж за такие законы зеленая мразь собралась приминать в турборежиме, под прикрытием карантина?
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так зеленский и есть рыго-соевый. Оно ж кацапский жид и барыга...
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Ніхто нічого не відміняв ,бо від них бути чи ні маршу не залежить .Цей марш КМДА не організовувало ,організовували само добровольці і патріоти України ,бо бачать ,що ЗЕ скоїв Державну зраду .
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Таке враження що сам Бог допомагає сину свого улюбленого, богообраного народу.
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завоняло Януковичем.....
да так, что голова кружится...
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Було б краще, якби скасував дєнь пабєдабєсія.
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Замість офіційного заходу буде неофіційний. Тут і вороновірус в нагоді - у масці писок не видно.
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Прочел коментарии и невольно вспомнился 2013 год, студенты митинг и абсолютно безумное решение- силового разгона! Они до сих пор не могут внятно обьяснить, кто давал команду на это и зачем!
А теперь предстоящий анонсированный марш- который абсолютно по делу! Но время выбранно именно таким образом, что тот же Кличко просто обязан запретить это! У него нет другого выбора, иначе он пойдет под суд, как госсслужащий не выполняющий постановления об карантине! И я читаю коменты на ветке, и хочу задать вопрос- а это что случайности??? Обратите внимание на детали происходящих событий! Вы считаете что те обстоятельства которые складываются на сегодняшний день и та хронология- это совпадения!
Этот марш если и состоится- он будет разогнан на совершенно законных основаниях!
Я к чему написал этот пост- все что происходит сейчас- это Воля тех сил , которые находятся ни на банковой, ни в Брюсселе, Москве или Вашингтоне- это их реакция на ту ошибку, которую вы совершили год назад! Это Рок, Судьба- если хотите! Реализуется ваш выбор, теми, кто сильнее вас, для вашего же блага- повторение- мать учения!
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В кінці 80-х коли почався розвал совка, всі мітинги, зібрання і демонстрації за вихід України зі складу ссср заборонялись. Але навіть тоді народ виходив. Міліція з гучномовця повторювала що зібрання незаконне, всім негайно розійтись. Але ніхто не розходився і заходи проводились. Хіба що на організаторів накладався якийсь штраф. Думаю, що так буде і цього разу. Зейла і рюкзаков не ризикнуть розганяти народ. Не думаю, що заступник голови нацполіції, ветеран АТО Фацевич випустить поліціянтів на розгін своїх побратимів.

КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца - Цензор.НЕТ 3984
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Відмінили офіційні заходи за участі КМДА: панахида, автопробіг і офіційні заходи зі святкування Дня добровольця. Щодо Маршу Патріотів, то відмінити можуть тільки участь у ньому представників КМДА. Але Марш патріотів відмінити не можуть, бо не КМДА його організовує. Патріоти і всі небайдужі все одно вийдуть і марш буде.
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теперь точно пойду.
и педалик зэ подмахнул,сраная боксерка.
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Там нет ни подписи, ни данных, кто и что за этим стоит. Если полистаете соседние анонсы, там есть конкретные люди или чья-то почта, к кому обращаться за пояснениями. Не факт, что анонс не настоящий, но все-же надо сначала получить подтверждение. Но даже если и отменили, то большого смысла в отмене все-равно нет.
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Отлично, мероприятие ветеранов отменили, как угрожающее распространением эпидемии, а ходу попов ФСБ не отменяли, потому что там угрозы распространения эпидемии нет.

Двуличные мрази
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