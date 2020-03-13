 КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Отменено мероприятие по случаю Дня украинского добровольца, которое должно было состояться в 10:00 14 марта на площади перед Михайловским Златоверхим собором", - сообщает КГГА.
Причина такого решения в сообщении не указывается. Вероятно это связано с ограниченими в Киеве, введенными с 12 до 31 марта из-за распространения в мире коронавируса. Они предусматривают, что в массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек.
В рамках мероприятий были запланированы панихида по воинам, погибшим в боях за независимость Украины, Марш патриотов под флагами боевых подразделений и волонтерских сообществ, автопробег в память о погибших добровольцах с Михайловской площади до Дома офицеров, а также празднование там Дня украинского добровольца.
я говорил и буду говорить пока не позовёте народ бить морды властям никто никуда не пойдет! народу махать флагами надоело!!
так что либо идем учить власть кто тут хозяин либо все идем лежать на диванах и ждать чем этот цирк закончится!!
раз у тебя много лишнего времени и тебе нечем заняться иди помаши флагами погоняй сквозняк на банковой!!
лень жабу делать...
тем хуже
значит будет не митинг
а обряд очищения здания на банковой от демонов
Но, - как-то сцыкотно.
тем хуже
значит будет не митинг
а обряд очищения здания на банковой от демонов
У рыгосоевых клячко уже стал ставленник Зеленского.
КГГА запретила. Рыгосоя, все вопросы к боксеру)))
да так, что голова кружится...
А теперь предстоящий анонсированный марш- который абсолютно по делу! Но время выбранно именно таким образом, что тот же Кличко просто обязан запретить это! У него нет другого выбора, иначе он пойдет под суд, как госсслужащий не выполняющий постановления об карантине! И я читаю коменты на ветке, и хочу задать вопрос- а это что случайности??? Обратите внимание на детали происходящих событий! Вы считаете что те обстоятельства которые складываются на сегодняшний день и та хронология- это совпадения!
Этот марш если и состоится- он будет разогнан на совершенно законных основаниях!
Я к чему написал этот пост- все что происходит сейчас- это Воля тех сил , которые находятся ни на банковой, ни в Брюсселе, Москве или Вашингтоне- это их реакция на ту ошибку, которую вы совершили год назад! Это Рок, Судьба- если хотите! Реализуется ваш выбор, теми, кто сильнее вас, для вашего же блага- повторение- мать учения!
и педалик зэ подмахнул,сраная боксерка.
Двуличные мрази