 КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Отменено мероприятие по случаю Дня украинского добровольца, которое должно было состояться в 10:00 14 марта на площади перед Михайловским Златоверхим собором", - сообщает КГГА.

Причина такого решения в сообщении не указывается. Вероятно это связано с ограниченими в Киеве, введенными с 12 до 31 марта из-за распространения в мире коронавируса. Они предусматривают, что в массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек.

В рамках мероприятий были запланированы панихида по воинам, погибшим в боях за независимость Украины, Марш патриотов под флагами боевых подразделений и волонтерских сообществ, автопробег в память о погибших добровольцах с Михайловской площади до Дома офицеров, а также празднование там Дня украинского добровольца.

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