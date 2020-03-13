 Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые должностное лицо Украины подписало совместный документ с боевиками "ЛДНР". До этого с ними встречались только те представители Украины, которые не имели официальных властных должностей, не были на госслужбе", — написала она.
Седлецкая обратила внимание, что рядом с подписью Ермака не указана его должность, там стоит только слово "Согласен". Так же выглядит подпись под документом замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО
"Председатель ОП Андрей Ермак подписался под одним документом с представителями группировок "ЛДНР" — Никоноровой и Дейнегой. Второй, кстати, находится в розыске СБУ, на него есть постановление суда на задержание по подозрению в захвате государственной власти и терроризме", — добавила Седлецкая.
Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Также на Цензор.НЕТ: Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов
поскольку ставит свою подпись на прокремлёвских документах.
О чиновниках судят не по названиям должностей, а по делам их.
ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ (племя зеленское)
Лезут на амбразуру только идиоты и выдуманные "Александры Матросовы".
А подначивают лезть на амбразуру только шиддовские провокаторы.
На амбразуру лезть не надо.
Ах, не було такого ! Не сталось ?!
Повелитель ! Осмелюсь и рискну узнать а какие же будут ваши условия - предложения в Минске по повестке сговора с кровавыми террористами и уничтожения Украины как государства. Буду очень - очень рад и дальше вам покорно служить! Ваш преданный и верный ...резидент ЗЕбил -капитулянт......(Иуда!)
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
если бы я жил в Киеве
я бы пришел
-Киевсовет уже отменял при продажном кремлёвском холуе кровавом ЗЕКЕ - Иуде Евро - Майдан, ну и что ?!Теперь хотят отменить уже при новом кремлёвском холуе продажном ЗЕбиле капитулянте. Спасли тогда Украину как государство тогда спасём и сейчас.
Дід Микола
@DidMykola2
·53 мин
У Єрмака спільний бізнес з кремлівським кооперативом "Озеро".
У Зелі кінобізнес на московії.
Вони продадуть Україну і втечуть на московію. І житимуть там довго і щасливо.
А ти, "мудрий" наріде, що сам їх обрав - діставай бандуру і далі співай про свою гірку долю.
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1238480691375017985
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1238474514465460224
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее настойчиво уничтожать Украину, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)-
По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран.
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму!
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми!
Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
Semen Kabakaev
@SemenKabakaev
·4 ч
Росія повністтю досягла своєї мети.
Тепер вона не сторона в війні а спостерігач.
Тепер ми воюємо з «ополченцами» а Путін «голуб миру».
Єрмак тихо робе свою справу, зі згоди Зеленського.
Це зрада держави та національних інтересів.