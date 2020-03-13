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 Политика Украины
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Все про:терроризм (18177) минские соглашения (2773) Седлецкая (56) Ермак Андрей (132)

 Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые должностное лицо Украины подписало совместный документ с боевиками "ЛДНР". До этого с ними встречались только те представители Украины, которые не имели официальных властных должностей, не были на госслужбе", — написала она.

Седлецкая обратила внимание, что рядом с подписью Ермака не указана его должность, там стоит только слово "Согласен". Так же выглядит подпись под документом замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

"Председатель ОП Андрей Ермак подписался под одним документом с представителями группировок "ЛДНР" — Никоноровой и Дейнегой. Второй, кстати, находится в розыске СБУ, на него есть постановление суда на задержание по подозрению в захвате государственной власти и терроризме", — добавила Седлецкая.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181381
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы на официальном уровне признали лднр. Россия больше не агрессор, санкции снимаются, Крым признается кацапским и поставляется вода в российский Крым
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Зебіли, ви зробили це разом! Ви всі презеденти!
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Ермак не может быть украинским чиновником,
поскольку ставит свою подпись на прокремлёвских документах.
О чиновниках судят не по названиям должностей, а по делам их.
ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ (племя зеленское)
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Его посадили в Израиле за предательство.
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Почему ОРЛО, ОРДО подписьівают документьі с Украиной, а не с представителями Луганской, Донецкой областной военно-гражданская администрацией. ?
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По тому что она (адм.в/гр) не путинская.
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Ну вот началось де-юре оформление того о чем доболтались в Омане.
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а ну кто первый из вас полезет на амбразуру аваковскую в знак протеста .если вы не лохи конечно и будете с дивана Бетмэнов включать.....и название для вас научное с подтекстом - популисты ...я бы Вас подругому назвал та модер удалит комент
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Вы уже как комисар выступаете не подумав что делать и как..
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За чем на амбразуру, если есть обходные пути, когда амбразура бухая спит ?
Лезут на амбразуру только идиоты и выдуманные "Александры Матросовы".
А подначивают лезть на амбразуру только шиддовские провокаторы.
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Зачем пишется слитно.
На амбразуру лезть не надо.
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зебил, расскажи это януковощу - оно тоже "думало" что "никто не полезет "Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 3426
Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 4124
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73 процентному стаду нужно было умудриться, в момент, когда у нас появляется окно возможностей, когда нефть летит вниз и параша стоит на пороге кризиса выбрать путинскую шваль зебуина и капитулировать
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Зэля ставленник Пети - продукт его грехов.
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путін-*****, москалі-підараси, якщо ти про це.
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путин, конечно, *****, но зачем же Бениного шута презиком выбирать?!
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Петя доправился до того, что согласны были даже на скоромоха. Но я считаю, что уж лучше мягкотелый скоромох, которого можна шугануть, если что не так, чем баба Юля, которая потенциально уделывала Петю.
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Березовский тоже так считал,... а потом его в сортире замочили...
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просто ермак не перестал быть пидаром даже при монике...
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А чому преса мовчить, що Єрмак ще вчора був арештований сбушниками ?
Ах, не було такого ! Не сталось ?!
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Тому що такі як "я нє за Зілєнскага, я пратів Парашенка" - ще щось хочеш знати ?
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Дививсь раніше на нього і було відчуття, що це кончений колоборант, москальський холуй - так чуйка не підвела. Передчуваю, що скоро він оримає по макитрі.
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Як буде з макітрою важко передбачити, а медальку з хремля отримає точно
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Это начало конца зелеНых подонков.
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Думаю слава троянского коня его догонит .
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Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 1241-


Повелитель ! Осмелюсь и рискну узнать а какие же будут ваши условия - предложения в Минске по повестке сговора с кровавыми террористами и уничтожения Украины как государства. Буду очень - очень рад и дальше вам покорно служить! Ваш преданный и верный ...резидент ЗЕбил -капитулянт......(Иуда!)
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Единственное , что спасёт президента от государственной измены , это неподписанние этого документа , и замена Ермака .
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Як можна било вигнати Януковича і тепер терпіти це пдло?
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ермак, шмаркля, вы гниды, мрази и агенты паРаши.


ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
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400 лет освободительной борьбы коту под хвост из за глупости уставшего стада...
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Скоро русские "миротворцы" будут патрулировать Киев и принуждать к миру под эгидой ООН. Слава великому политику "НЕЛОХУ" или все-таки он враг
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слева нелоху...потом справа и аперкотом закончить...
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- жах перед неминучим покаранням за скоєні злочини, породжує нові більш важкі злочини! вони зараз.або мовчатимуть,або почнуть нести нісенітницю...тому треба виходити на Майдан та питати ! 14 березня проведуть "Марш патріотів"

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9117
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А что такое *киевсовет* перед волей народа?
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завтра посмотрим
если бы я жил в Киеве
я бы пришел
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_Читай Устав! (Конституция) Носитель власти - только народ. Чиновникоа он просто наделяет полномочиями для управления державой. Просто лишь наёмные менеджеры.
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Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 901

-Киевсовет уже отменял при продажном кремлёвском холуе кровавом ЗЕКЕ - Иуде Евро - Майдан, ну и что ?!Теперь хотят отменить уже при новом кремлёвском холуе продажном ЗЕбиле капитулянте. Спасли тогда Украину как государство тогда спасём и сейчас.
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Если єту зеленую власть в ближайшие время не вьінести вперед ногами будет большая беда и необратимьіе процессьі
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Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 8921 Дід Микола

@DidMykola2

·53 мин

У Єрмака спільний бізнес з кремлівським кооперативом "Озеро".
У Зелі кінобізнес на московії.
Вони продадуть Україну і втечуть на московію. І житимуть там довго і щасливо.

А ти, "мудрий" наріде, що сам їх обрав - діставай бандуру і далі співай про свою гірку долю.
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Они рассчитывают что все по возмущаются а они дальше засунут раша член всем в горло вот что такое эта власть беславные убюлюдки
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"Насправді зараз потрібно об'єднатися всім, порохоботам, соросятам, корупціонерам та антикорупціонерам, навіть притомним зелібобам, які дорожать Україною. Потім будемо розводити срачі. Якщо цього не зробити, то завтра всі ми будемо жити в українському федеральному окрузі."

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1238480691375017985
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Да тут почитаєш - одні об'єднувачі сидять.
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Так чё ты тут пасешся иди назад на сру.весну
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"Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли."
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1238474514465460224
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Ну удачі їм - янек не ввів а ці хочуть ...
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Грёбаный вирус! Вот и думай после не путлера ли работа?
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Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 5492 «Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.

Я буду и далее настойчиво уничтожать Украину, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)-
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Вот это переговоры....с хлом..
По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран.
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Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 4277
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!

Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму!
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми!

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 6781 Semen Kabakaev

@SemenKabakaev

·4 ч

Росія повністтю досягла своєї мети.
Тепер вона не сторона в війні а спостерігач.
Тепер ми воюємо з «ополченцами» а Путін «голуб миру».
Єрмак тихо робе свою справу, зі згоди Зеленського.
Це зрада держави та національних інтересів.
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Так он сам из этих видимо как и Зеленский. Эта шобла малоросов коллаборантов работают против Украины.
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Да, по всему видно, сдадут Украину- нэньку путину.
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А Україна то що, кусок сала що її сдадуть? Україна - то люди. Якщо не захочуть, то нічого не буде.
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