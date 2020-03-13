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 Медучреждения получат 10 млн медицинских масок, - главный санврач Ляшко

Учреждения здравоохранения получат 10 млн медицинских масок в рамках мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19 в Украине.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на заседании СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что все украинские аптеки должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок. "На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - сказал президент.

Участники заседания заслушали информацию по обеспечению учреждений здравоохранения тестами для выявления коронавируса. Главный государственный санитарный врач сообщил, что планируется закупить около 100 тыс. быстрых тестов.

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Ляшко также отметил, что министры здравоохранения и обороны договорились об использовании в регионах передвижных лабораторий, оборудованных аппаратами ПЦР. "В тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181380
 
 
 Топ комментарии
 
ну да... желающие подоить лохов находятся всегда. и быстро
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Мені це формування Дніпра у роки другої світової нагадує. Одна маска на 4х українців. Якщо твій сусід у масці помре, не втрачай пильність, знімай. Бо інакше при владі Зелених, тобі маску не бачити
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шо вы сраку мне морочите? Говорили же что маски до звезды!
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не совсем. заразиться почти не мешают. несколько мешают заразить других.
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Тут хоча би на обличчя вистачило. Для звізди маски тільки для VIPів..
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ну да... желающие подоить лохов находятся всегда. и быстро
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Мені це формування Дніпра у роки другої світової нагадує. Одна маска на 4х українців. Якщо твій сусід у масці помре, не втрачай пильність, знімай. Бо інакше при владі Зелених, тобі маску не бачити
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а современньіе маски стирать можно? из же надо от 3 часв менять. це буде масочний армагедон на смітниках.
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Есть многоразовые - их можно стирать. Одноразовые стирать соответственно нельзя.
3 часа - это для дешевых масок - есть подороже и покруче - до 10 часов.
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Сами-же писали, что маски не защищают... Получается, что просто бабло распилили..
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хто б идею подбросил противогазами запасатся ...больше подьема на них
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