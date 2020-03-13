 Медучреждения получат 10 млн медицинских масок, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на заседании СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что все украинские аптеки должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок. "На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - сказал президент.
Участники заседания заслушали информацию по обеспечению учреждений здравоохранения тестами для выявления коронавируса. Главный государственный санитарный врач сообщил, что планируется закупить около 100 тыс. быстрых тестов.
Ляшко также отметил, что министры здравоохранения и обороны договорились об использовании в регионах передвижных лабораторий, оборудованных аппаратами ПЦР. "В тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - пояснил он.
3 часа - это для дешевых масок - есть подороже и покруче - до 10 часов.