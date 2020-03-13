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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2773) Яременко Богдан (105) Красносельская (4) Потураев (39) Чернев (13) Лерос Гео (16) Гурин Дмитрий (5) Наталуха Дмитрий (4) Виталий Безгин (8) Мотовиловец (11) Подгорная Виктория (1) Васылив Игорь (1) Бондарь Анна (1)

 Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ

Ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив,

"Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы", - говорится в обращенни.

У депутатов тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

"В связи с этим считаем целесообразным заявить, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" № 2268 от 2018 Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях.

В соответствии с законодательством Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнения властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации.

Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями.

Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства".

Отмечается, что политики осознают созвещательный характер создаваемого Консультативного совета, однако он может поставить под сомнение антироссийские санкции.. 

"Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях.

Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасности составляющую конфликта на Донбассе".

Политики обратились к президенту:

"В связи с этим мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Также призываем Президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".

Ряд депутатов Слуги народа просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ 01
Ряд депутатов Слуги народа просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181378
 
   
 Топ комментарии
 
Пока засерали мозги Сцывохой и коронавирусом , произошел акт государственной измены зелеными уродами . Сейчас начнут выкручиваться .
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Це смішно. Єрмак не зробив це від самого себе.
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Треба виходити на Майдан, і виносити цю владу. Ці ватники зупинятися не збираються.
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довго ще будемо терпіти цей кремлядський ЗЕцирк?! Чи може пора Майданом гнати цих виродків та повертати Пороха?
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У Пороха там терки были с мертвечуком, телеканалы ему позволили при нем открыть, на топливный рынок запустили и пр.. А вот Сеню надо вернуть - того ничего с паРашей не связывает и он им как кость в горле еще с тех пор, как с газом бортонул. Вон стоило Сене засветиться на ТВ, как сразу паРаша всех цепных псов на него спустила. Хорошие сапоги - надо брать.
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Він ще торік розпочався, але конверти це якось згладжували. А зараз страх поборов жадібність і Бєніни конверти вже не мають заспокійливого впливу. На жаль не на всіх "слуг", але все одно - з почином! Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 5162
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Це смішно. Єрмак не зробив це від самого себе.
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Он ещё за Оман не ответил и за формулу штангенциркуля.
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Так в том то и дело, что все эти консультативные органы с ордло родом из Омана. Именно в Омане этого зеленого вылупка Патрушев и подвесил за яйца. По сути Зеленскому после Омана уже деваться некуда, кроме того что покорно выполнять хотелки путина. Иначе в сеть попадет такое, отчего Зеленскому плохо станет по настоящему.
После Омана у Зеленского выбора больше нет. Он на крючке. Вопрос только в том, нужен ли Украине такой " вываленый в дерьме" президент????????
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если запахнет керосином,зебилы именно так и отыграют назад
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нет именно ПО СВОЕЙ ХОТЕЛКИ И НЕ ВАЖНО ЧТО ЕМУ НАШЕПТАЛО ЗЕЛЕБОБИКОВАЯ МАЛЬВИНА ОЦОВНА НЕ ВАЖНО ВАЖНО ЧТО ЕРМАК ЗАВХОЗ КЛОВАНСКОЙ ЗАБЕГАЛОВКИ ПОДПИСАЛСЯ ЗА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕ ИМЕЯ НА ТО ПОЛНОМОЧИЙ РАДЫ И ДАЖЕ УКАЗА КЛОВАНА...
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Треба виходити на Майдан, і виносити цю владу. Ці ватники зупинятися не збираються.
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Ну разумеется не собираются. И немогут, ибо не они решают это, а в кремле.
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Войско взбунтовалось. Говорят, царь - ненастоящий!!
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Пока засерали мозги Сцывохой и коронавирусом , произошел акт государственной измены зелеными уродами . Сейчас начнут выкручиваться .
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_Выкручиваться? С какой стати? Украинцев они не боятся, а путина вполне. Ну привычно соврут что-то через губу, так это не про "выкручиваться", это про презрение к черни. А выкручиваться имеет смысл лишь перед тем, кто к несомненно ответу призовёт.
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сейчас рыгозебилы начнут выть, что это порохоботские депутаты, а ермак подписывая капитуляцию вообще думал о другом.
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Клоны сказали главному клоуну:
- Вова, ты окуел.
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...что то с этим таки делать придется..эти упыри на банковой сами них..не понимают куда их винторогие завели, чтобы, как лошар последних, и всю Украину вскоре по полной развести и расчленить...там нет ни одного государственника, сплошняком остряки с 95-й кв. Так дальше продолжаться не может. Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ - Цензор.НЕТ 2306
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_Не понимают куда их завели? Серьёзно?! Т. е. ты реально думаешь что их мотивы - интересы Украины, просто они глупенькие и не осилили? Правда так думаешь?
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..думаю, что прогноз ситуации от этого подписания отсутствует напрочь, все ситуативно, и в усной форме и по тел.и на доверии...кацапам сейчас хреновастенько особо в связи с ценами на нефть, вот и решили лохов развести чтобы санкции снять, не более, ничего же не изменится, ну таксистов-бомбил поменяем, татар...так еще потом наберут сколько нужно будет....они пока полноценную автономию не добьют там, хрен успокоятся, не для этого все начинали, чтобы так закончить. Или Крым руцке признать заставят,тогда да, возможно и отползут недалече....Дамбасса эта гребанная -взята в заложники для признания Крыма руцке. А наш 73%-й который, уверовал что он мир принести может ...дальше только ненорматив.. Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 6844
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АСТАНАВИСЬ, ЗЕЛЕНЫЙ!!! НЕ ДОВОДИ ДО МАЙДАНА-3!!! Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ - Цензор.НЕТ 8484
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А куда попрятались всё националисты, "патриоты", борцы за справедливость которые при Порохе были такими активными, прям прохода от них не было? Алё!!! Где вы? Вам всё нравиться? Сволочи!
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а чё весну ждать ? можно прям счас начать оЗЕленение улиц.
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Осел видимо не в курсе , что для него камера уже приготовлена и за гос измену он от туда реалити шоу лет 15 вести будет , а так это будет все с конфискацией , то жена с детьми врятли даже передачи возить будут.
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учитывая то, шо слуги-парикмахерши-депутаты там стоят плотными рядами числом не менее 30, если по десять - ето был 31 ряд.
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ЗЕленое дерьмо в 95-й квартал пуйловского сортира !
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инстинкт самосохранения никто не отменял даже в зебильной Раде
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Боюсь,що толку не буде. Ну,хіба що його,(нелоха), про це попросить Mr. Lynch.
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Повторюється історія з Партією Регіонів.
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Все, что в Украине сейчас происходит можно охарактеризовать двумя словами: "зеленые *************"! Остальное - производные.
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Ось чому в СН назбирали фотографів/перукарів/бодібілдерів/шльондр - коротше, усякий непотріб - бо їх не шкода, якщо народ розірве. Ось чому "слуг" возили в Трускавець. Першого дня - пошуки ситуативного оленя (згадайте) та інша маячня. З другого дня - жодного журналіста, жодної фотографії. Дивилась передачу з фахівцем з НЛП - він розказував, чому впевнений, що "слуг" жорстко запрограмували. Згадайте, коли вони повернулись з Трускавцю, приймали якісь закони до третьої ночі, хоча жодної потреби в цьому не було. Фахівець, розповідав,що це такий прийом кодування - "закріплення через тіло".
Ось чому знято недоторканість - спочатку начебто виконання обіцянок, а потім - як канал каналізації невдоволення населення.
Тепер ті, хто трохи розумніший зі слуг почали підозрювати, що їх підставили, вони тупо "витратні матеріали". Запізніле прозріння...
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Зеленский - лжец, подлец и предтаель.
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В качестве "легитимных представителей" можно было бы принять всяких там депутатов горсоветов, избранных при Украине и особо не запятнавших себя. Если такие есть.
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Ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3181378

А повсирались депутатикі Слуги Урода що іх разом з клоуном на шибеницю потім запросять Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 6223

Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 2483


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Какая все-таки мерзость этот Зеленский. Независимо от того, какая мерзость крутится вокруг него - Богдан, Ермак или кто-то другой.
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Зельц со сворой кучм(с немалым опытом предательства и уголовкой) продал врагу огромное количество безмозглого быдла(увы, с правом голоса) и чуть меньше людей. Такая же картина и в "его" "партии", вот и раскол.
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То что Осел продает Украину было понятно еще прошлой весной , вопрос в другом , на что рассчитывали яко бы патриоты Украины голосовавшие за Осла . Потому что из 73% ватников в чистом виде меньше половины , даже в ВСУ за него многие голосовали . Мне эти безмозглые дятлы верящие в сказки напоминают детей , которым можно сто раз говорить , что огонь сделает больно , но ребенок не когда не послушает родителей , пока на руке вулдырь от ожога не вылезет.
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"Нет ума - считай, калека" - это об избирателях Зеленского.
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ОДУМАЙТЕСЬ ИДИОТЫ! ПО 111 СТ. ВАС БУДУТ КАЗНИТЬ НА МЕСТЕ, НИКТО УЖЕ НЕ УБЕЖИТ! А ***** ХОЧЕТ РАЗЫГРАТЬ СЦЕНАРИЙ ЯНУКОВОЩА 2, А ЗЕЛОХ ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ! ***** НУЖНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ И ОН ЕЕ ПОЛУЧАЕТ!
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ермак, шмаркля, вы гниды, мрази и агенты паРаши.
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
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На мою думку, презентацію "платформи" імені Сивохо саме на цей день і призначили.
Щось у мого оптимізму все більше суму та безнадії. А зелені, на жаль, не вкурюють ситуацію (я про своїх знайомих, що рвали горло за мАлАдую кАманду)
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Після підписаного акту капітуляції , члени парламенту країни залишаються просто, членами. Навіть коли підписант козел і відвертий зрадник, навіть коли його туди послав недопрезидент.
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если даже бесхребетные недовольны, то это уже хорошо. хорошо не в том смысле что президент не прав а втом что не хотят попасть под статью, измена
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А может лучше Ермака на нары для начала? Ну и он же наверное не без зеленого вождя решение принимал.
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Рассия всегда ссылается на свои законы и на свою конституцию.В Украине свои Законы и своя Конституция .И на рассийскую фальшивую конституцию Украине насрать.
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дюжина слухнарота возмутилась - завтра їх зітруть в борошна
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