 Россия - агрессор, а не международный наблюдатель, - Турчинов

Об этом сказал экс-секретар СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя информацию о последних решениях ТКГ в Минске, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

Читайте: Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ



По его словам, в украинском законодательстве четко определено, что Россия - страна агрессор, а самопровозглашенные органы управления на захваченной части Донбасса определены как оккупационные службы РФ.



"Шесть лет у нас идет война, и это не гражданская война и не внутренний конфликт, как об этом рассказывают кремлевские пропагандисты и российская агентура. Это освободительная война Украины против российских захватчиков, захвативших часть нашей территории. Констатация этого факта не является субъективной позицией - это норма украинского законодательства. В принятом в 2018 году Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который я разрабатывал и докладывал в Верховной Раде Украины, Российская Федерация четко определена как государство-агрессор, а самопровозглашенные органы управления на захваченной части Донбасса определены в их реальном статусе - как оккупационные службы РФ", - сказал он.



"Именно поэтому, - убежден Александр Турчинов - попытка украинских представителей в ТКГ в Минске признать субъектность российских оккупационных администраций, сделав их стороной переговорного процесса, а Россию перевести из статуса агрессора в статус международного наблюдателя, вроде Германии, Франции и ОБСЕ - является грубым нарушением национального законодательства, отказом от защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, что должно получить не только политическую, но и правовую оценку ".



"Абсурдными также являются договоренности об открытии новых пропускных пунктов с оккупированными территориями на фоне обсуждения в СНБО ограничения сообщения с цивилизованными странами мира из-за угрозы эпидемии коронавируса", - резюмировал он.