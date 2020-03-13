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Все про:агрессия (1470) Турчинов (3207) минские соглашения (2773)

 Россия - агрессор, а не международный наблюдатель, - Турчинов

Попытки признать субъектность российских оккупационных администраций, а страну-агрессора Россию перевести в статус международного наблюдателя должны получить не только политическую, но и правовую оценку.

Об этом сказал экс-секретар СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя информацию о последних решениях ТКГ в Минске, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

Читайте: Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ


По его словам, в украинском законодательстве четко определено, что Россия - страна агрессор, а самопровозглашенные органы управления на захваченной части Донбасса определены как оккупационные службы РФ.

"Шесть лет у нас идет война, и это не гражданская война и не внутренний конфликт, как об этом рассказывают кремлевские пропагандисты и российская агентура. Это освободительная война Украины против российских захватчиков, захвативших часть нашей территории. Констатация этого факта не является субъективной позицией - это норма украинского законодательства. В принятом в 2018 году Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который я разрабатывал и докладывал в Верховной Раде Украины, Российская Федерация четко определена как государство-агрессор, а самопровозглашенные органы управления на захваченной части Донбасса определены в их реальном статусе - как оккупационные службы РФ", - сказал он.

"Именно поэтому, - убежден Александр Турчинов - попытка украинских представителей в ТКГ в Минске признать субъектность российских оккупационных администраций, сделав их стороной переговорного процесса, а Россию перевести из статуса агрессора в статус международного наблюдателя, вроде Германии, Франции и ОБСЕ - является грубым нарушением национального законодательства, отказом от защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, что должно получить не только политическую, но и правовую оценку ".

"Абсурдными также являются договоренности об открытии новых пропускных пунктов с оккупированными территориями на фоне обсуждения в СНБО ограничения сообщения с цивилизованными странами мира из-за угрозы эпидемии коронавируса", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181377
 
   
 Топ комментарии
 
От було ж справжнє РНБО допоки цирк не приїхав!
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Зебилы, а почему при Порохе россия была агрессором, а при зебиле "международным наблюдателем" ?
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Отрицание нападения России - это государственная измена прямая!
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От було ж справжнє РНБО допоки цирк не приїхав!
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если было бы настоящее РНБО, то всякие Медведчуки давно сидели бы в тюрьме, а не скупали бы массого ТВ каналы при порошенко....
Турчинов с порошенко бездари и пассивные коллаборанты...
Кстати, почти все уже написали что порошенко покинул Украину перед страхом своего ареста...
Мол, расхлебывайте сами...
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вы сейчас изложили несколько кремлевских пропагандистских тезисов в одном комментарии
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Андрей Левый1 - а где порошенко ?

почему молчит?
все, даже некоторые зеленые признались что это гос.измена...
а потому что он уехал в Испанию вместе с семьей... - и похер ему ты и Украина....
Уехал что бы забыли и не трогали его...
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Пастор! Вернись...! Нам плохо всем без тебя..
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Зебилы, а почему при Порохе россия была агрессором, а при зебиле "международным наблюдателем" ?
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Тому що Порох наперед договорився, щоб принизити крупного політика планетарного масштабу. Росія - агресор, а не міжнародний спостерігач, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7028
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чекаєм всіх патріотів завтра на марші в Київі,Пастора також будем раді бачити!!!
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Логин автоматический - Максім ХОЙ 07fb0949. Регистрация была произведена через соц. сети, или через VPN.
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Отрицание нападения России - это государственная измена прямая!
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Если чтобы прекратить убийства нужно договариваться с Великим Ханом ДНР и Королём ЛНР, не вижу проблем. И не пудрите мне мозги субъектностью, объектностью и прочей билебирдой.
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в урюпинске уже весна, поцефист лаптеносный? Росія - агресор, а не міжнародний спостерігач, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5284
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Та ні зебіл. Все набагато простіше. Просто твій блазень не хоче припиняти війну!
https://twitter.com/natohawks/status/1237766149338730500
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расия это агрессивная международная террористическая свора бешенных собак.
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Зеленский и вся его власть работает против народа Украины! Они предали страну и больше не имеют никакого права занимать должности во власти!
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Та зараз зебіли швиденько доведуть протележне!
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Это потому подписаны минские и война названа АТО?
Лицемеры комсомольские!
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Именно это подписал петрликсееч, когда его прибавили досье на него фсбшники.
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рыгозебилы, гавкать! клятые порохоботы не дают вашему бубучке скойко капитулировать.
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Смотрите вот это продажное и сцыкливое существо выбрали вы 73%.
Росія - агресор, а не міжнародний спостерігач, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4400

Вы, дауны, лишили Украину будущего. Вы лишили будущего своих детей и внуков. Вы захотели обратно в московский свинарник стоять раком перед хозяином.
Будьте вы прокляты, рабы.
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И миротворцев введут из России, как в Абхазии и Приднестровьи.
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а нафіга нам ще одні наблюдатєлі?
не хочуть бути агресором - нехай забираються під три чорти!
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Стараниями зебилов Украина наконец оказалась там, где они хотели:
Росія - агресор, а не міжнародний спостерігач, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3255
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Пастор,далеко не отходи..скоро разгребать после зеленых гнид
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ермак, шмаркля, вы гниды, мрази и агенты паРаши.
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
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Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00

Росія - агресор, а не міжнародний спостерігач, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2779

Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!

Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму!
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми!

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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""Абсурдными также являются договоренности об открытии новых пропускных пунктов с оккупированными территориями на фоне обсуждения в СНБО ограничения сообщения с цивилизованными странами мира из-за угрозы эпидемии коронавируса"
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"По его словам, в украинском законодательстве четко определено, что Россия - страна агрессор, а самопровозглашенные органы управления на захваченной части Донбасса определены как оккупационные службы РФ"

_Это по закону, а не "по его словам"! Журналисты, блин... Заставь дурака богу молиться...
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З минулою владою я була впевнена, що нас не здадуть і країна рухається в правильному напрямі. Спокійні п'ять років життя зіпсувала пропаганда по тєлєку - тепер маємо владу, яка зрадить як не вчора, то вже завтра, але обов'язково.
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