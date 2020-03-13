EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  363  4
Материалы по теме:
Все про:вирус (453) карантин (258) ЧАЭС (386) COVID-19 (784)

 ЧАЭС закрыли для посещений в связи с COVID-19

Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции минимум до 3 апреля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Тем, кто уже забронировал визит (в ЧАЭС. – Ред.) через сервис visit.chnpp.gov.ua, будет предложено перенести даты на другой период, или же, если перенос невозможен, визит будет отменен, а средства возвращены. Кроме визитов, администрация ЧАЭС ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС. О возобновлении ознакомительных и технических визитов будет сообщено на сайте ЧАЭС дополнительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с постановлением Кабинета Министров Украины "О предупреждении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Читайте также: Суд по делу МН17 могут отложить из-за коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3181376
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Маркетинговый ход производителей масок (с)
 показать весь комментарий
 
Все больше убеждаюсь в правильности выражения - Кто в Украине жил, тот в цирке не смеётся!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх