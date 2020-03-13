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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1029) Зеленский (4866) Путин (25489) Россия (75174) Яценюк (7808)

 Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, - Яценюк

Было бы правильно, если бы президент Зеленский принял решение о том, как мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с нашими европейскими друзьями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил Аресений Яценюк.

Ключевая идеологема Кремля, отметил он, что Россия - страна-победительница: "РФ этим пытается приватизировать общую победу".

"Украинцы боролись с нацистами. Основной театр военных действий был на территории Украины. По разным оценкам, до 10 млн украинцев погибли во Второй мировой войне", - подчеркнул Яценюк.

"Это и наша победа, Владимир Владимирович, - обратился он к Путину: да, тогда Украина была в составе Советского Союза. И Украина боролась с нацистами, и стала страной-основателем Организации Объединенных Наций".

По словам Яценюка, "Путин - творец мифов и лжи".

"На этом держится его режим. Этот формат трактовки исторических событий - это как раз часть его методологии, как удерживать власть", - подчеркнул он, напомнив, что еще десять лет назад Путин говорил, что Россия "и без Украины выиграла бы Вторую мировую войну". После этого Яценюк отправил Путину "Большую советскую энциклопедию", где четко описан вклад Украины в победу во Второй мировой.

"Поэтому я думаю, что было бы правильно, если бы президент Зеленский вместе с нашими европейскими коллегами принял решение о том, как мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с европейскими друзьями", - сказал он.

"Мы уважаем вклад всех в победу над нацизмом. Только мы требуем к себе уважения также. Это является общим достижением", - подытожил Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/n3181375
 
   
 Топ комментарии
 
Поки був Порох, такого питання навіть не виникало. Треба було мати зовсім хвору уяву, щоб просто уявити присутність Пороха на кацапському ділдовоювальному параді.
А тепер вікно Овертона вже зсунулося від твердого "не обговорюється" до дискусійного "а може поїхати, чи краще ніт?"
...
Здобули, блть.
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Зеленский откровенно предал Украину и если куда он и должен поехать, то это на нары по статье 111. Гос Измена!!! На 15 лет тюрьмы!!!
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Він,звісно,може поїхати. Але вже назад- зась! One way trip!
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не уговаривайте этого клоуна, пусть стоит рядом с фуйлом.
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ПУСТЬ ОНО ЕДЕТ ( уезжает безвозвратно ), но не возвращается. оно уничтожает Украину как независимое государство.
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Зебіли доки не надрочуться на цій помийці, не заснуть.
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Похоже новый генпрокурор точно сильно "любит" петю
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Я щось прогавив? Хто новий генпрокурор?
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На следующей неделе скажут.Похоже портнов
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Зачем же кролик такого дурака включил?
Бредятина!
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То петя ему идею подогнал,а сам на лыжи и на ландОн
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Кроль , а ты что завидуешь ? Зеленский никуда не поедет . хотя и очень ему хочется . вам ****** всем хочется.
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Не поїде. Він буде вдома приймати парад побєдобєсія.
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трамп не приїде, то Зє!лупу ніхто не держе - шмигне до москви ше до дівятого
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Дурниці це все. Перемога у війні вимірюється вигодою, яку отримав той, хто переміг у битві. Що отримав есесер? Спочатку отримав території Східної Європи. І все випустив в унітаз. Нема ніякої перемоги? Де вона? Переможці - США, Британія, Франція, Німеччина, весь цивілізований світ! А есесер - переможений. І його вже немає. Залишилися лише біснуваті онуки, які носяться з тією пабєдою заради одного - безкарно понапиватися. Нормальненько так - маю право напитися, бо дєда уважаю. Забороніть продаж алкоголю за тиждень до 9 травня, і в цей день, то жоден ватник про пабєду й не згадає.
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после капитуляции уже по фигу. Может ехать. Все равно это уже ничего не изменит.
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всо зависит от корнавируса в мавзолее
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Между прочим - весьма здравая мысль. раз и навсегда присоединиться к общеевропейским мероприятиям 8 мая, а если их нет - инициировать что-то такое, чтобы наконец оторваться от расейских дедываивали!
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А в Европе на то время как раз было 8 Мая. Т.к. нынешнее Киевское время на час позже от маск, то и надо бы 8 Мая.
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А просто відмовитися від будь-яких "урочистостей" - некошерно? Хто хоче, той пом'яне своїх родичів вдома, без сурм та салютів.
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довго ще будемо терпіти цей кремлядський ЗЕцирк?! Чи може пора Майданом гнати цих виродків та повертати Пороха?
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Вы даже на кофе не могли собраться,вертатели.
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Треба ввести поправку в руцьку канстітуцію. что презідєнт может обнулять сроки не больше двох разов подряд
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ну как же .. малорос ватник жы...д .и что бы не поехал ? не надо ехать .....
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Зеленському не треба їхати 9 травня на парад Путіна, - Яценюк
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Шоб гастрольор і не поїхав порозважати, грою на піаніні, сцаря? Клоун готовий взяти в будь-якій кількості і з будь якого боку.
Там, ЗЕсранець, ще зможе, втихаря, виставити ультиматум, як він здатний капітулювати...
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