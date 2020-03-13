EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1576  8
Материалы по теме:
Все про:Испания (512) COVID-19 (784)

 В Испании с 14 марта объявят режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Испании завтра, 14 марта, объявит о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Премьер страны Педро Санчес отметил, что такой режим будет введен с субботы, 14 марта, на две недели.

Он заявил, что Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.

"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", - предупредил Санчес.

Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.

По последним данным, в Испании заражены коронавирусом около 4,2 тыс. человек, 120 человек скончались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 обнаружен у президента Бразилии Болсонару

Источник: https://censor.net.ua/n3181374
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пошла пандемия чрезвычайных положений. защитим граждан, сделав их жизнь невыносимой. везде свои зебилы. В Испании с 14 марта объявят режим ЧС из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6473
 показать весь комментарий
 
 
В Испании ситуация далеко не айс:
Всего зараженных - 4334 (в т.ч. за последние сутки - 1188)
Всего смертей - 122 (в т.ч. за последние сутки - 36)
Так что, все правильно они делают.
 показать весь комментарий
 
 
Хм-м, странный вопрос... Для сдерживания распространения вируса.
 показать весь комментарий
 
 
что именно планируется сделать за эти 2 недели? чего достичь? как дети прям!
 показать весь комментарий
 
Реально зараженных ~ до 100 * кол-во выявленных идентифицированных больных, то есть, до 400 тыс. Отсюда и суровые меры...
 показать весь комментарий
 
Вас конкретно никто не в чем не ограничивает - можете продолжать делать то что делали....ваша жизнь, ваше здоровье... но просьба других не подвергать опасности..
 показать весь комментарий
 
такая же подлая формулировочка, как определение свободы, данное тетеретиками Великой французской революции. не находите?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх