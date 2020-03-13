 Будем оперативно исследовать повышение цен на медицинские средства и штрафовать компании, - Антимонопольный комитет

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета, передает Цензор.НЕТ.
"Антимонопольный комитет Украины официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки", - заявили в комитете.
Отмечено, что размер штрафа за злоупотребление может составить до 10% от годового оборота компании.
в Англии уже озаботились, где их брать. В США уже подняли вопрос о переносе производства АФИ в страну из Китая. Все это - в открытом доступе на сайтах Рейтерс, СНН, Блумберга.
Только до наших еще не дошло, что грядет дефицит ЛС и соответственно, будет наблюдаться рост цен.
Вы НЕ МОЖЕТЕ заставить фармотрасль работать себе в убыток. И вам неинтересно вспомнить, что когда в связи с Олимпиадой в 2008 году в Пекине Китай на время остановил производство АФИ, цены на лекарства В МИРЕ поднялись на 25-30%.
невежество - это прекрасно. Решения кажутся такими простыми...
прямо завидно тем кто мало знает.
Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
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Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
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