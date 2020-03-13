EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  499  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (258) цены (2110) Антимонопольный комитет (363) COVID-19 (784)

 Будем оперативно исследовать повышение цен на медицинские средства и штрафовать компании, - Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет Украины заявил, что отслеживает ситуацию с ценами на медицинские средства, препараты и средства гигиены. За необоснованное завышение цен комитет будет штрафовать компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Антимонопольный комитет Украины официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки", - заявили в комитете.

Отмечено, что размер штрафа за злоупотребление может составить до 10% от годового оборота компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк рекомендует перейти на безналичный расчет в целях предотвратить распространение коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3181373
 
 
 Топ комментарии
 
Ок, маски в аптеках цены поднялись с 1 гривни до 15, дерзайте
 показать весь комментарий
 
Какой смысл в этой пустой болтовне? Кого они только не штрафовали: и нефтетрейдеров на 1 лярд, и облгазы, и... кучу еще всяких штрафов типа накладывали. Никто (!!!) ничего не заплатил. По большому счету смысла в этой организации в Украине нет и она должна быть распущена.
 показать весь комментарий
 
Ага. Цены на электричество и газ вы уже "наисследовали". Будем оперативно исследовать повышение цен на медицинские средства и штрафовать компании, - Антимонопольный комитет - Цензор.НЕТ 8192 СОУЧАСТНИКИ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ок, маски в аптеках цены поднялись с 1 гривни до 15, дерзайте
 показать весь комментарий
 
 
Китай - основной производитель 75% всех АФИ в мире (активных фармсубстанций). на сегодня 26 из них не поставляются на экспорт в связи с эпидемией коронавируса.
в Англии уже озаботились, где их брать. В США уже подняли вопрос о переносе производства АФИ в страну из Китая. Все это - в открытом доступе на сайтах Рейтерс, СНН, Блумберга.
Только до наших еще не дошло, что грядет дефицит ЛС и соответственно, будет наблюдаться рост цен.
Вы НЕ МОЖЕТЕ заставить фармотрасль работать себе в убыток. И вам неинтересно вспомнить, что когда в связи с Олимпиадой в 2008 году в Пекине Китай на время остановил производство АФИ, цены на лекарства В МИРЕ поднялись на 25-30%.
невежество - это прекрасно. Решения кажутся такими простыми...
прямо завидно тем кто мало знает.
 показать весь комментарий
 
 
Индия вроде основной производитель если не ошибаюсь . но по существу правильно написали Индия тоже вместе с Китаем прекратила импорт - своим не хватает. . в Америке полицейских уже предупредили \ информация для ДСП \о том . что бы запасались лекарствами просто их уже не будет когда начнётся .
 показать весь комментарий
 
Шоб українець українця не нагрів в тридорога.. Такого ж не бува.. Ми ж козаки!!! Які ж ми нікчемні, в час біди нагріватися на ближніх! Де та гідність, за яку склали голови Герої?
 показать весь комментарий
 
Ольга Стефанишина@stefanyshyna 1 ч

Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
 показать весь комментарий
 
 
Відслідковувати ціну на імпорті ліки? Та вас просто пошлють туди, де Єрмак телят не пас.
 показать весь комментарий
 
Ну, да, мы это уже проходили...... Когда газ населению продавали в течении года дороже , чем промышленности.....
 показать весь комментарий
 
 
Какой смысл в этой пустой болтовне? Кого они только не штрафовали: и нефтетрейдеров на 1 лярд, и облгазы, и... кучу еще всяких штрафов типа накладывали. Никто (!!!) ничего не заплатил. По большому счету смысла в этой организации в Украине нет и она должна быть распущена.
 показать весь комментарий
 
 
Как нет смысла!? А личное обогощение члено АнтимоноПодпольного комитет что, не в счёт?

 показать весь комментарий
 
Ага. Цены на электричество и газ вы уже "наисследовали". СОУЧАСТНИКИ!
 показать весь комментарий
 
 
одно бла бла бла , АМК никогда не защищал население , один раз наказали на 300 шт Еремеева вот и вся защита за 30 лет ,только бабло сшибают в свои карманы , в аптеках уже на все цены подняли ,вперед и с песней по всем аптекам Будем оперативно исследовать повышение цен на медицинские средства и штрафовать компании, - Антимонопольный комитет - Цензор.НЕТ 2486
 показать весь комментарий
 
ваша "оперативность" всем известна...
 показать весь комментарий
 
http://karpatvisnuk.com.ua/all-news/transkarpatia/supermarket-zakarpatskogo-nardepa-balogi-prodaye-zaxisni-maski-z-nacinkoyu-2000-foto.html
Коронний бізнес...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх