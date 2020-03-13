 Будем оперативно исследовать повышение цен на медицинские средства и штрафовать компании, - Антимонопольный комитет

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Антимонопольный комитет Украины официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки", - заявили в комитете.

Отмечено, что размер штрафа за злоупотребление может составить до 10% от годового оборота компании.

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