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 Политика Украины, Общество
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 Нацбанк рекомендует перейти на безналичный расчет в целях предотвратить распространение коронавируса

С целью предотвращения распространения коронавируса Национальный банк Украины рекомендует украинцам меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НБУ.

 "Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, а также опыт других стран мира, Национальный банк предлагает применять прежде всего меры, которые позволят обезопасить себя во время операций с наличными", - говорится в сообщении.

В частности НБУ рекомендует:

• использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и разумных часов, чипированных платежных карт;
• тщательно мыть руки после применения банкнот и монет, особенно перед едой;
• после контакта с банкнотами и монетами не касаться лица (глаз, носа, рта);
• периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах.

Читайте также: НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за коронавируса

Как сообщалось ранее, НБУ планирует проводить мероприятия по обеззараживанию гривневых банкнот на период пандемии коронавируса. Там разработали следующий алгоритм действий. Наличные, которые Национальный банк Украины будет получать от банков, сначала будут сохраняться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. В НБУ утверждают, что этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным). Только после этого периода хранения будет осуществляться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи будут подвергать температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3181372
 
 
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как и предполагалось - запрет налички
вопрос - дойдёт до этого?
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Сейчас в кризис не известно, что с безналом и нашими банками будет
Проще руки помыть.
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Коротше кажучи хтось на цій епідемії добре нагріє руки.
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і буде як Саша Корейко казати: свій перший мільйон я "заробив" під час лютування COVID-19 20-тому році. І ностальгічно так: эх золотые были времена.... Нацбанк рекомендует перейти на безналичный расчет в целях предотвратить распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 1432
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ЧИТАЙТЕ!
В среду были опубликованы и результаты американского исследования, которое также подтверждает высокую живучесть коронавируса не только в организме человека, но и за его пределами. В воздухе COVID-19 жизнеспособен в течение трех часов, а на различных поверхностях он живет до трех суток. Так, на меди и картоне коронавирус жизнеспособен 4 часа и 24 часа соответственно. А на пластике и стали - до 72 часов, пишет The Daily Mail.

ВЫдерживаешь банкноты в ящике 4 сутки, потом можешь слюнить!
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