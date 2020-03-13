 На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят национальную платформу примирения Сивохо и путинскую конституцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), лидер партии "Сила и честь";
Марк Фейшин, юрист, общественный деятель;
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";
Олесь Доний, политический деятель.
Адам Смит@_Smithchenko 18 ч
Думаю, что Сивохо отстранят от "миротворческого" процесса.
Всё, что у него пока получается - раззадорить пассионариев.
А зачем "Слугам", в условиях падающего рейтинга, такие приключения на свою голову?
шустер соберёт евреев решать украинские проблемы.
В Раді зареєстрований законопроєкт щодо амністії бойовиків
Вадим Новинський та його однопартійці в перший день роботи нової Ради ініціювали законопроєкти про допомогу окупованому Донбасу та амністію бойовиків, які воювали на стороні окупантів
Пане президент, а Ви точно впевнені, що Сівохо має необхідний авторитет для діалогу з українцями на окупованих територіях?
Народ в нас СУПЕР!) Я в нього вірю!!!