 Представитель ЕС по вопросам внешней политики Боррель отложит визит в Украину из-за коронавируса

Об этом в Брюсселе сообщил представитель Борреля Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с вирусом COVID-19, запланированный визит Жозепа Борреля в Украину пришлось отложить", - констатировал он.

Стано отметил, что ЕС "принимает решительные меры по ограничению распространения вируса".

"Это включает в себя перенос всех не зависящих от времени поездок. Боррель отправится в Украину сразу же, как только позволит ситуация. Он с нетерпением ждал этого визита и встреч с президентом Зеленским и другими украинскими партнерами, а также посещения восточной части Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте", - подчеркнул представитель Борреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча советников в нормандском формате не состоялась 12 марта из-за карантина: лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле, - Ермак

Ранее планировалось, что Боррель посетит Украину в марте.