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 Политика Украины, За рубежом
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 Представитель ЕС по вопросам внешней политики Боррель отложит визит в Украину из-за коронавируса

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил свой визит в Украину из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом в Брюсселе сообщил представитель Борреля Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с вирусом COVID-19, запланированный визит Жозепа Борреля в Украину пришлось отложить", - констатировал он.

Стано отметил, что ЕС "принимает решительные меры по ограничению распространения вируса".

"Это включает в себя перенос всех не зависящих от времени поездок. Боррель отправится в Украину сразу же, как только позволит ситуация. Он с нетерпением ждал этого визита и встреч с президентом Зеленским и другими украинскими партнерами, а также посещения восточной части Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте", - подчеркнул представитель Борреля.

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Ранее планировалось, что Боррель посетит Украину в марте.

Источник: https://censor.net.ua/n3181365
 
 
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Престарелый евробюрократ из группы риска тоже боится?нюНу да, это бесконечную озабоченность высказывать.
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Какой смысл лететь в страну, где само понятие внешняя политика уже год почти отсутствует как институт власти, при этом рискуя здоровьем. Скорее всего они просто еще не знают как отреагировать на последний выбрык Нелоха в Минске.
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Тогда пусть это политимпотентное старичье продолжает беззубо шамкать про свою обеспокоенность. Баба с возу-кобыле легче.
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Адам Смит@_Smithchenko



"США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса"
ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ
В общем, обрадуйте детей - школы до 1 сентября не будет!
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Я даже не хочу думать кто же у них на выборах президента теперь победит, ответ очевиден)))
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Я же розмовляв з дипломатами другого ешелону, які мені говорили, що короновірус є лише приводом для відміни візиту.
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