 Представитель ЕС по вопросам внешней политики Боррель отложит визит в Украину из-за коронавируса

Об этом в Брюсселе сообщил представитель Борреля Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с вирусом COVID-19, запланированный визит Жозепа Борреля в Украину пришлось отложить", - констатировал он.
Стано отметил, что ЕС "принимает решительные меры по ограничению распространения вируса".
"Это включает в себя перенос всех не зависящих от времени поездок. Боррель отправится в Украину сразу же, как только позволит ситуация. Он с нетерпением ждал этого визита и встреч с президентом Зеленским и другими украинскими партнерами, а также посещения восточной части Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте", - подчеркнул представитель Борреля.
Ранее планировалось, что Боррель посетит Украину в марте.
"США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса"
ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ
В общем, обрадуйте детей - школы до 1 сентября не будет!