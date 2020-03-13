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Все про:СБУ (14446) Харьковщина (1477) хищение (492) Укргаздобыча (178)

 СБУ на Харьковщине раскрыла хищение 7,5 млн гривен "Укрбургаза"

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз", входящего в структуру "Укргаздобычи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники. Общая сумма контракта составила 19 млн гривен, часть из которых была присвоена участниками сделки.

По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовую документацию: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные. Таким образом разницу между затратами и данными внесенными в счета государственного предприятия злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате противоправных действий государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 7,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 (преступление совершено группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Устанавливаются факты причастности должностных лиц государственного предприятия к выявленным злоупотреблениям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181363
 
 
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Фуфло, которое даже если было, невозможно будет доказать. Лапша на уши лохам.
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Государство, особенно наше, по-другому не может бизнесом заниматься. Стоит отдать это дело в частные руки
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