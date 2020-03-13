 Филатов рассказал, как Днепр готовится противостоять коронавирусу

Мэр Днепра рассказал, как город готовится противостоять коронавирусу

Об этом городской голова рассказал сегодня, 13 марта, подводя итоги заседания временного оперативного штаба по вопросам готовности и реагирования на распространение коронавируса, сообщает сайт "Новости Днепра".

Как сообщает пресс-служба мэрии Днепра, такие заседания власти планируют проводить раз в три дня. Филатов напомнил, что город выделил 98 млн гривен на приобретение медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты. А это лишь на 2 миллиона меньше, чем предусмотрело правительство для всей страны. Городская инфекционная больница №21, которая определена опорной в случае вспышки заражения пациентов инфекцией Covid-19, обеспечена всем необходимым, заверил мэр. "Днепр – один из первых украинских городов уделил этому максимальное внимание. Единственная рекомендация, и это то, о чем говорит сейчас весь мир – максимально сократить социальные контакты и пройти так называемое социальное дистанцирование. Для этого используют все эти мероприятия. Это не прихоть, так делает весь мир – закрываются границы, отменяется авиасообщение. Это такой вызов, с которым человечество столкнулось впервые едва ли не за сто лет. Наша задача сейчас – предотвратить экспоненциальный взрыв заболеваемости и растянуть его во времени", – сказал Филатов. Глава Днепра также призвал не спекулировать на теме заболевания и не находить конспирологических версий, а доверять проверенной информации. Так, 21-я инфекционная больница рассчитана на 200 пациентов. Здесь есть и изолированные боксы на 30 человек. Для здания медучреждения также разработан механизм обеззараживания стоков. В ближайшее время Днепр закупит еще 35 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в больницах города есть 83 таких устройства (по данным Всемирной организации здравоохранения, 25% больных с тяжелым течением болезни требуют искусственной вентиляции легких). Также приобрели кислородные аппараты. Филатов также подчеркнул, что город сделает все, чтобы защитить и обеспечить всем необходимым медицинских работников. Кроме того, мэрия приобретет 160 ранцевых распылителей для обработки лестничных клеток, вестибюлей, подъездов и лифтов в многоквартирных домах. Такую систему обеззараживания Днепр начал использовать первым среди украинских городов.

Общественный транспорт будут обрабатывать антисептиками ночью, утром и в межпиковый период. Также будут проветривать салоны на конечных остановках. На станциях метрополитена будут дезинфицировать места, которых чаще всего касаются пассажиры. Продавцов, в частности, в маленьких магазинах и киосках, также обяжут обеззараживать прилавки и торговые поверхности. В горсовете планируют переводить сотрудников коммунальных структур на дистанционную работу, а также намерены ограничить посещение заседаний в мэрии. Горожане смогут смотреть их в режиме онлайн-трансляции. Это же касается и личных приемов граждан. Согласно постановлению Кабинета Министров о введении в Украине карантинного режима, с 16 марта в Днепре, как и во многих других городах, приостановят работу кинотеатров, театров, а также других общественных заведений, где одновременно могут находиться более 60-ти человек. За нарушение распоряжения владельцы заведений будут нести уголовную ответственность. Карантин в больницах предусматривает ограничение времени посещения пациентов. В социальной сфере также приняты превентивные меры. Так, сотрудников учреждений обязали носить защитные маски. Филатов отметил важность страхования именно пожилых людей от возможного заражения вирусом Covid-19. Поэтому массовые мероприятия в территориальных центрах, которые преимущественно посещают наиболее уязвимые к инфекции люди в возрасте 60+, отменили. На время прекратят работу городские лагеря "Золотой век" и "Гордость Днепра", а также проект "Университет третьего возраста".

Как сообщалось ранее, Днепровская городская инфекционная больница №21 массово закупает оборудование, медикаменты и средства для дезинфекции.