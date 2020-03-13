 Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Сегодня состоялись 4 следственных экспериментах на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности в Киеве. Следователи ГБР проверяли и уточняли сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений.
"Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.
К проведению следственных экспериментов привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и строительства.
Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.
Слава Богу!
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
·17 ч
Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03
https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
Чи саме так і задумано?