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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18691) преступления против Майдана (114) ГБР (1036)

 Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

13 марта 2020 г. следователи Государственного бюро расследований провели в центре Киева следственные эксперименты в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства, в частности в период 18-20 февраля 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сегодня состоялись 4 следственных экспериментах на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности в Киеве. Следователи ГБР проверяли и уточняли сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений.

"Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР 01

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Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР 02

К проведению следственных экспериментов привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и строительства.

Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР 03

Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Также читайте: ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3181357
 
 
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Чи саме так і задумано?
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@herooftheday10

·17 ч

Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03

https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
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Україна - країна для українофобів.
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Лед тронулся.
Слава Богу!
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל




@herooftheday10

·17 ч

Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03

https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
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Одно з двух, або пишіть російською Независимости, або ж не спотворюйте як кацапи «НЄзалЄжності».
Чи саме так і задумано?
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не забувайте - ресурс виріс на соціалізьмі
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а нові кадри - промосковська сволота тіпа сівохи
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Боїшся, шо твої герої сцени Майдану виявляться не такими і героями?
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Зє!льона плєсєнь своїми брудними лапами хоче зганьбити пам'ять Небесної Сотні та перевернути Героїв на убивць, а вбивць на героїв
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ГБР обнулила всі докази, а тепер збирає компромат на майданівців
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