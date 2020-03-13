EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2280  11
Материалы по теме:
Все про:Италия (1033) карантин (258) МИД (5353) Словения (71) украинцы (3129) Мендель (63) COVID-19 (784)

 Около 120 украинцев были остановлены на границе Словении: МИД уже работает над их возвращением, - Мендель

Министерство иностранных дел работает над возвращением украинцев из других стран в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В Италии украинцы, около 120 человек, которые возвращались на Родину, были остановлены, есть рекомендация вернуться им к местам нахождения и предоставить свои контакты дипломатическим представительствам Украины в Италии. И дальше МИД уже работает над тем, чтобы все украинцы, которые хотят вернуться, вернулись", - пояснила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой. ФОТОрепортаж

Мендель уточнила, что граждане Украины хотели вернуться из Италии, но их остановили на границе Словении в связи с закрытием там границ.

Ранее сообщалось, что словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3181353
 
   
 Топ комментарии
 
батальон уклоніст в повному складі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вертайте їз нх туди звідки вони припхалися! Заробляли на італії, то хай иам і лікуються. В Житомирській обл жінка померла, ви її з польщі за якими процедурами в Україну впускали ?!!
 показать весь комментарий
 
 
Назад в Италию и сидеть.Не фиг рыпаться.Была возможность спокойно выехать не хотели теперь гадость сюда заносить не нада.Или карантин на месяц !
 показать весь комментарий
 
 
Тупая зекомандаль хочет привезти их в Украину?
 показать весь комментарий
 
 
Я собі уявляю цю жесть- 15 бусів істеричних баб, ьідні погранці.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх