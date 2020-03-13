 Суд оставил под стражей "смотрящего" времен Януковича Анисимова

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Защита Анисимова подала апелляционные жалобы на избранную судом меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения Запорожским апелляционным судом, указанные апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, и мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого оставлена без изменений", - сказано в сообщении.

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Анисимова задержали 16 февраля в Киеве. Перед этим он 6 лет был в розыске. Спецоперацию проводили сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке КОРДа.

Анисимова подозревают в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.

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Задержать "авторитета" удалось благодаря тому, что его "сдал" ближайший подельник.

17 февраля суд в Запорожье избрал Анисимову меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.