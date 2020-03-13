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Все про:арест (9951) прокуратура (3890) суд (22961) мера пресечения (102) Анисимов (2)

 Суд оставил под стражей "смотрящего" времен Януковича Анисимова

Запорожский апелляционный суд оставил под стражей бизнесмена Евгения Анисимова, который обвиняется в совершении в составе преступной группировки ряда преступлений в Запорожской области в 2010-2013 годах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Защита Анисимова подала апелляционные жалобы на избранную судом меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения Запорожским апелляционным судом, указанные апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, и мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого оставлена без изменений", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд избрал меру пресечения криминальному авторитету Анисиму в виде ареста без права залога

Анисимова задержали 16 февраля в Киеве. Перед этим он 6 лет был в розыске. Спецоперацию проводили сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке КОРДа.

Анисимова подозревают в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.

Также на Цензор.НЕТ: Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк. ВИДЕО

Задержать "авторитета" удалось благодаря тому, что его "сдал" ближайший подельник.

17 февраля суд в Запорожье избрал Анисимову меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3181352
 
   
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Суд оставил под стражей "смотрящего" времен Януковича Анисимова - Цензор.НЕТ 591 Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·17 мин

#ИНСАЙД Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
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Под потроха роют, вернее не под него самого, а под его коррупционные схемы, но скоро отпустят как свинарчука и пашинского. Если гривна начала ослабевать значит коррупционные схемы попэрэдныкив, которые притихли после смены власти, что дало возмолжность гривне укрепится, вновь заработали.
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Ты Зе-Бот что-то забыл, что в последнее время больше всех требовал падения гривны спонсор (хозяин) твоего Зе-зрадника - Коломойский !!! ............ Порох сейчас здесь не причём !!!
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Вы с Олегом сходитесь в одном - коррупция как была ВСЕГДА, так и осталась. Независимо от ваших политических предпочтений
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Так я, шо зе защищаю? Я наоборот показываю, что похоже - зе и его команда садятся на коррупционные схемы потроха и его свинарчуков.
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