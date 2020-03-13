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 Суд по делу МН17 могут отложить из-за коронавируса

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса могут перенести судебное заседание по делу МН17, которое должно было состояться 23 марта 2020 года в 10:00 по местному времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Такая вероятность существует, окончательное решение будет принято не позднее чем 18 марта", - сообщили в суде.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3181350
 
 
 Топ комментарии
 
Чертов вирус, дело рук параши и ее финансирования, это просто прекрасный способ заразить всю планету и сменить власть во всех странах, более гениального плана и не придумаешь.
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Клоун - изменник украинцев и Украины. Его подопечные подписали все, что хотел Путин. Вот и "президент".Не даром на инаугурации президентское свидетельство упало.Упал Зеленский ниже плинтуса, оттуда и не выковыряешь.
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А может наивная недооценка происходящего?
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Клоун - изменник украинцев и Украины. Его подопечные подписали все, что хотел Путин. Вот и "президент".Не даром на инаугурации президентское свидетельство упало.Упал Зеленский ниже плинтуса, оттуда и не выковыряешь.
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С самого начала слушаний в окружном суде Гааги дела о сбитом над Донбассом "Боинге-777", подтвердило наши предупреждения о том, что выдача Цемаха России, проведенное Зеленским под давлением Ермака, обернется для него (зеленского) колоссальными проблемами. Адвокат обвиняемого Пулатова, Sabine ten Doesschate "... extradition of an important witness to the case by Ukraine of Russia - an act of overt sabotage
... выдача Украиной России важного свидетеля дела - акт явной диверсии"
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Чертов вирус, дело рук параши и ее финансирования, это просто прекрасный способ заразить всю планету и сменить власть во всех странах, более гениального плана и не придумаешь.
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А может наивная недооценка происходящего?
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Это широкопрофильная штука - Избавиться от избытка надоедливых пенсионеров, запретить все митинги, собрания и протащить нужные решения, объяснить собственную несостоятельность в решении экономических проблем вирусом и т.д. Думаю, приветствуется всеми странами.
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«Dura lex, sed lex» - Закон суров, но это закон. Медленная смерть- это изощрённая пытка!
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только если говорить честно, то из за кацаповируса ..
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Оце хорошу причину знайшли, щоб поволинити.
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