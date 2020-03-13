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 Киевские новости
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 "Всего вдоволь": киевским магазинам и рынкам поручено создать стратегический запас продуктов на 2 недели

Столичные власти поручили администрациям рынков и торговых сетей создать стратегические запасы продовольствия в две недели.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы КГГА Владимир Слончак, информирует Цензор.НЕТ.

"Власть дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения, и тому подобное", — написал он.

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Слончак отметил, что сегодня лично прошелся по магазинам в центре и убедился, что продуктов достаточно, а очередей нет. Он добавил, что если продукты не удалось купить в ближайшем супермаркете, их можно найти на городских ярмарках.

"Друзья, посеянное ваше предположение, фото или слово в социальных сетях сливается в огромную волну паники. А в таких условиях трудно доносить что-то человеческое и контролировать процесс. ВСЕГО ВДОВОЛЬ. Ничего не изменилось, жизнь продолжается, однако с определенными ограничениями", — добавил он.

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Всего вдоволь: киевским магазинам и рынкам поручено создать стратегический запас продуктов на 2 недели 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181349
 
   
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Блин что за бред, коронавирус провацирует жор?
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