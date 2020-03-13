 Средства индивидуальной защиты будут заказаны у украинских компаний, - Данилов

"У нас есть задание Кабинета министров в течение недели обеспечить всем необходимым. Там есть процедура, и сегодня будет принято на заседании Кабинета министров (решение. - Ред.) для того, чтобы упростить эту процедуру, чтобы как можно быстрее все это произошло. Мы приглашали всех наших производителей, сегодня до конца вечера Министерство экономики даст еще. У нас есть 436 производителей, которые могут производить те продукты, о которых вы сейчас только что сказали (маски, антисептические средства. - Ред.). Каждый получит свой собственный заказ и все перейдет в более жесткий период производства, распределения и т.д.", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу после заседания СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данилов уточнил, что есть необходимость сделать дополнительные закупки лекарств, и Кабинет министров Украины в пятницу выделит на это дополнительные средства.

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Он пояснил, что перебои с поставкой средств индивидуальной защиты в аптеки связанны с тем, что правительство максимально обеспечило всеми этими приспособлениями учреждения здравоохранения.