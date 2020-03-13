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 Политика Украины, Здоровье
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 Средства индивидуальной защиты будут заказаны у украинских компаний, - Данилов

Кабинет министров Украины сделает заказ на производство масок и антисептических средств у украинских производителей и в ближайшее время выделит на это дополнительные средства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"У нас есть задание Кабинета министров в течение недели обеспечить всем необходимым. Там есть процедура, и сегодня будет принято на заседании Кабинета министров (решение. - Ред.) для того, чтобы упростить эту процедуру, чтобы как можно быстрее все это произошло. Мы приглашали всех наших производителей, сегодня до конца вечера Министерство экономики даст еще. У нас есть 436 производителей, которые могут производить те продукты, о которых вы сейчас только что сказали (маски, антисептические средства. - Ред.). Каждый получит свой собственный заказ и все перейдет в более жесткий период производства, распределения и т.д.", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу после заседания СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данилов уточнил, что есть необходимость сделать дополнительные закупки лекарств, и Кабинет министров Украины в пятницу выделит на это дополнительные средства.

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Он пояснил, что перебои с поставкой средств индивидуальной защиты в аптеки связанны с тем, что правительство максимально обеспечило всеми этими приспособлениями учреждения здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181347
 
 
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Маска не является средством индивидуальной защиты. Сколько можно публично врать! Средства индивидуальной защиты будут заказаны у украинских компаний, - Данилов - Цензор.НЕТ 8199
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то все пусті балачки - ти ще не второпав?
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масована вірусна інформаційна атака - новини тільки про вірус, шоп прикрити злочини державного масштабу
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- В Раде стали проводить три дезинфекции в день, но паразиты по-прежнему приходят на заседания.
- А вы их дустом не пробовали? (с) Средства индивидуальной защиты будут заказаны у украинских компаний, - Данилов - Цензор.НЕТ 8359
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