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 6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области, он не был привит

В г. Мелитополь зарегистрирован летальный случай от гриппа у ребенка 6 лет. Всего с начала сезона в Запорожской области зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа, в т.ч. 5 - среди взрослых и 1 - ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Ребенок заболел 5 марта, родители обратились за медицинской помощью к семейному врачу 6 марта с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов., Был незначительный насморк, боль в горле. Диагноз - назофарингит, лечился дома.

9 марта состояние мальчика стремительно ухудшилось, температура тела упала до 34 градусов.

Ребенок был госпитализирован в стационар в 12:10 в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечная недостаточности, в 12:50 он умер.

Отмечается, что против гриппа мальчик не был привит.

При исследовании секционного материала методом ПЦР выявлена РНК гриппа А (H1N1).

Патологоанатомический диагноз - острая легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181345
 
 
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Оце жаль - це шкода...Це дійсно Горе для Батьків - та проблема Державт ((
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а в календаре прививок для детей есть вакцинация от гриппа и можно сделать прививку в гос. поликлинике?
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соболезнование родителям
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(а что все дети привиты от гриппа? от какого именно штамма? или уже есть...универсальная?)
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