 Встреча советников в нормандском формате не состоялась 12 марта из-за карантина: лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле, - Ермак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем, в том числе, говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

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