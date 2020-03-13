 Встреча советников в нормандском формате не состоялась 12 марта из-за карантина: лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле, - Ермак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем, в том числе, говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.