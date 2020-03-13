 Зеленский подписал закон о среднем образовании

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств, отметили в министерстве.

"Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты", — сказано в сообщении.

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Кроме этого, ученики смогут выбирать учебные предметы и "строить индивидуальные образовательные траектории", а их родители получат право инициировать в школе внеплановый институциональный аудит.