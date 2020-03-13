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Все про:закон (2745) Зеленский (4866) школа (2010) Минобразования (1190)

 Зеленский подписал закон о среднем образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном среднем образовании, принятый Верховной Радой 16 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств, отметили в министерстве.

"Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты", — сказано в сообщении.

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Кроме этого, ученики смогут выбирать учебные предметы и "строить индивидуальные образовательные траектории", а их родители получат право инициировать в школе внеплановый институциональный аудит.

Источник: https://censor.net.ua/n3181337
 
 
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так і сказав: образованіє далжно бить срєднім, как у мєня
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Ну не все так плохо - подписаться же смог!) А текст ему скорее всего пересказали)))
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Прикольно, обсос со средним образованием подписал ЗАКОН о среднем образовании.
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Задовбали своїми зєбільними законами - понасцикають тут , а мені прибиратись... Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 9005

Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 607
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один зелений глист питає іншого- а в тебе мізки є?
- ти що дурак, в нас зєлєних глистів ні в кого їх не має. Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 8548
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а этот ублюдок только и подписывает "законы" в турборежиме................... Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 7862
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Згідно нового Закону "О срєднєм абразаваніі" - повним срєднім абразаванієм буде вважатися закінчення 4-х класів. Для того, аби на виборах голосувати за клоунів, гвалтівників, збочинців, зрадників, аферістів і інший непотріб - 4-х класів навчання буде достатньо.
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