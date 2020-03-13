 Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Об этом Ермак сказал на брифинге в ОП в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Хочу подчеркнуть, с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров – об этом речь не идет", - сказал он.
Ермак пояснил, что речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.
Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
И судя по 73% - так и есть..
У нас большинство людей грамотные и могут сами прочитать что написано в документе!!
и чем это отличается от переговоров с представителями ОРДЛО? Простые граждане никаких полномочий не имеют, хватит нести бред.
*********** постоянно кладут полные штаны добра, а потом с возмущенным видом восклицают "Где это воняет?!"...
Такое же как и с «барыгами наживающимися на войне», как и «конец эпохи зубажиння», наступления «эры больших зарплат и маленькой коммуналки», как и «экономический рост по 8% в год». Все это спланированная и срежиссированная с подачи ***** беней операция по уничтожению Украины и ее свободолюбивого народа.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
начало было в апреле, хотя не видеть и не предугадать, шо именно так и случится - было просто невозможно...
Уставших от оккупации и про-украински настроенных?
26 января 1918 родился Чаушеску
Жены у обоих Елены.
Совпадение, не думаю...