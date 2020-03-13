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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2773) Ермак Андрей (132)

 Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверяет, что Украина не пойдет на правовое признание "представителей" отдельных районов Донецкой и Луганской областей и прямые переговоры с ними.

Об этом Ермак сказал на брифинге в ОП в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу подчеркнуть, с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров – об этом речь не идет", - сказал он.

Ермак пояснил, что речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3181335
 
 
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слышь падло, иди Зеле ссы в уши, нам то не надо !!!!
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за идиотов нас держат.
И судя по 73% - так и есть..
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забавно, год назад зебабуины угрожали отлавливать сознательных граждан и вешать их на столбах! всё идёт к тому, что эта участь постигнет самих забабуинов
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Сейчас время как раз играет на Украину. Нефть падает, деревянный взлетел, в рашкостане всё начинает валиться, а тут им Донбасс содержать ещё- вот они и хотят его по-быстрому спихнуть Украине. А эти придурки, вместо того чтоб гнуть нашу линию, легли и ноги раздвинули- пани просють... Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 8563
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Время будет и дальше играть на Украину. В России разруха, а мы имеем прямую торговлю с ЕС. Мы будем двигаться вперед, если нас не затянут в российское болото.
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речь идет о том,что вы там втихаря понаподписывали...и о том,сколька вам с данылычем светит на нарах.
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Он утверждает, что один раз - не пи.....с
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ОПЯТЬ БРЕШЕ!
У нас большинство людей грамотные и могут сами прочитать что написано в документе!!
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Надо почитать внимательно, что они там напринимали в новом законе о среднем образовании......... может уже и грамотность отменили.
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Нах..я в таком случае что-то подписывать? Можете встречаться на подвалах в орде и чпокаться с ордынцами сколько вам угодно - если от этого получаете кайф, но причем тут подписание документов официальными представителями Украины?
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Речь идет о том, когдаивас пинками гнать, завтра, или послезавтра, подонки зеленые!
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Очень боюсь, что очередной майдан страна не переживёт, и в Кремле на это сильно рассчитывают.
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Нет, не Россия. Мы (вернее те кто голосовал за Зе) сами загнали себя.
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Ссыт прямо в глаза, но не все ведь зебилы... Ермак, ты совсем берега попутал?...
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Эти басни расскажешь в СБУ, ватоголовец. Или, на худой конец, на марше добровольцев. Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 7158 Кстати, несмотря на короновирус, к ним легко можем присоединиться и мы, "диванные аналитики". Так шо мало нас не будет Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 7158 Полетишь за Сивухой следом. Аж гай зашумит! Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 6526
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В СБУ, где глава Баканов - он же глава Квартала........... ну это даже на шутку не тянет.
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Вышла из отпуска, Ирада? Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 6665 А шутить тут нечего. Плакать надо. Мародер с вашей помощью обгаувнял перед выборами всех конкурЭнтов. Вот и получиТЕ соплю зеленую.
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Єрмак син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки.
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можливо він і сам є агентом, тому так мало інформації, до того ж досить дивно що він не одружений ( для агента сім"я - це обтяжувач, залежність)
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Може тому що агент, а може тому що любить не жінок, когось іншого.
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Вот гад, наверное премию от пуйла получит, рожа шибко довольная .
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..рожа то как раз поникшая и потухшая, отвечать то по любому придется, хотя себя он представил в Минске, как проверяющего как дела там идут, ревизор такой приехамши за кучмой посмотреть..
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"речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей"
и чем это отличается от переговоров с представителями ОРДЛО? Простые граждане никаких полномочий не имеют, хватит нести бред.
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Это уже фирменный стиль этой команды (прости Господи, за это их определение). Сперва втихую, под одеялом, обгадится, а потом, когда вонь всё-таки достигает обаяния не позеленевшего населения - угрём на сковородке выкручиваться.
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Опять "все вырвано из контекста"(с)?
*********** постоянно кладут полные штаны добра, а потом с возмущенным видом восклицают "Где это воняет?!"...
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клоуна уронили, тем самым переключили внимание нарида, и под шумок подписали какую-то херню воняющую предательством.
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Враньё !!!
Такое же как и с «барыгами наживающимися на войне», как и «конец эпохи зубажиння», наступления «эры больших зарплат и маленькой коммуналки», как и «экономический рост по 8% в год». Все это спланированная и срежиссированная с подачи ***** беней операция по уничтожению Украины и ее свободолюбивого народа.
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Да. Во всем виноват барыга. Не захотел перестать воровать, вот и получиТЕ. Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 9714
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Ага....... а их статус в подписанном документе как полномочных представителей - это шутка такая Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 8897 .
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Росію треба гнати з України... Чому українські громадяни мусять утримувати російських окупантів за свій рахунок. Ми краще ці кошти пустимо на підвищення пенсій українцям.
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не кинди, кацапюра ватная, все именно туда и идет.
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це державна зрада Єрмак,хватить нам *******!!!!!!
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30 лет назад убили Елену и Николае Чаушеску
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платформа и к тому же не одна уже создана : на низшем уровне - Минский формат, на высшем- нормандский формат
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квартальные шуты выполянют все хотелки кремля при этом взамен Украина получает смерти, международное унижение и полный развал страны. вопрос: ради чего зеленые твари идут на поводу кремля?!! может Украине и квартальным ***** не по пути?!!!
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Эта брехня рассчитана на зебилов, а не на нормальных людей...
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Тренеруйся Ермак. Это ты будешь рассказывать когда тебе дадут последнее слово. Если дадут.
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В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
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я так понимаю, что создание единой платформы идет для сдачи Украины?
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чтобы ТКГ плавно скинула на нее всю ответственность и самоустранилась
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В этом новом "органе" право голоса имеет Украина и террористы, а ОБСЕ, Франция, Германия и вонючая московия - наблюдатели. Т.е., фактически звери признаются легитимными, а русня выводится из статуса участника конфликта. Это начало капитуляции. И, кстати, а в полномочия главы ОП( по сути - оффис менеджера) входит ведение подобных переговоров, по Закону? Впечатление такое, шо зебильной владе Законы вообще по цимбалах, точно так же, как и их дорогим старшим братьям из страны-помойки.
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Это цель России. Территорию контролирует Россия, но платит Украина и внешнюю политику Украины будет определять ОРДЛО. Путин с самого начала напал на Донбасс чтобы лишить нас независимости. Это именно путь к этой цели. Это антиукраинские действия.
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походу ето уже не начало капитуляции, а ее победное, закономерное, зеленое завершение.
начало было в апреле, хотя не видеть и не предугадать, шо именно так и случится - было просто невозможно...
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"Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними" - фух, от сердца отлегло, успокоил. Расходимся.
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А де там той Білецький-чого не кричить що зрада,-за порохом бігав а за Зеленський сцить
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Що воно несе... Думає що ніхто читати не вміє?
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Смешной. Кого он хочет увидеть среди 10 рыл с той стороны "платформы"?
Уставших от оккупации и про-украински настроенных?
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25 января 1978 родился Зеленский
26 января 1918 родился Чаушеску

Жены у обоих Елены.

Совпадение, не думаю... Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак - Цензор.НЕТ 929
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это типа получается Елена Зелинеску?
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к стати фамилия ермакъ ( якобы исторический персонаж на мордовии) так же придуман русней. на самом деле звали этого бандита ирмек и он был так же как и с.юлаев башкиром.
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на русню. т.к. этот бандит ирмек сам очень много в свое время русни зажмурил.
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не брешет а занимается мыролюбством.
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Чего? А что сейчас не общаются? В чатрулетках например?
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Ну 100% же врут!!! Порохоботы о зраде пердуперждали еще год назад, да и Бутусову зрада свербит всё больше, значит правду говорят шо Петю скоро посодют Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4966
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Во первых это заявление должен делать президент , а не его проститутка...путинская..
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Тогда о чём с ними говорить, если они никто и звать их никак?
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