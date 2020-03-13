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 COVID-19 в ОРДЛО завезла женщина, вернувшаяся через Москву из Китая, - Данилов

Новую коронавирусную инфекцию распространила на оккупированный Донбасс женщина, которая вернулась через Москву из Китая на неподконтрольную украинской власти территорию.

Как информирует Цензор,НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.

"Там сейчас проходит операция наших Объединенных сил, есть особое пересечение границы. Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", - заявил он. 

Секретарь СНБО отметил есть понимание, откуда коронавирус появился в ОРДЛО.

"Женщина больная вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы и таким образом все это там происходило", - добавил Данилов.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по предварительным данным в оккупированной Горловке зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом.

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1. 71-летняя больная в Житомирской области скончалась 13 марта. Она поздно обратилась к врачам.

По состоянию на день 13 марта, в мире зарегистрировано 135 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 981 – летальные, выздоровели 69 645 человека.

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 15 113, выздоровели – 1045, умерли 1016 человек; Испании - 3 864, выздоровели – 189, умерли 90; Германии – 3059, выздоровели - 46, умерли 6 больных; Франции – 2 882, выздоровели – 12, умерли 61.

В материковом Китае - 80 945 больных (скончались 3180 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 14 до 21 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3181334
 
   
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А закривають кордон чомусь лише з Західною Європою...
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а ты предлагаешь дэнээровским кормильцам кордон закрыть ?
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Надеюсь её взяли в пополчение и много раз.
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УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а тепер з обдрочєнцами поцьомкайся!
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По Красной площади успела погулять? ГУМ, ЦУМ посещала? Метром не забыла прокатиться?
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Так закрывайте пункты пропуска, месяца на три-четыре, и хрен им собачий, а не пенсии
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ну хорошо что не чечены с бурятами ..
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В параше скорее всего уже эпидемия, но ***** это скрывает.
Вчера два израильских туриста приехали домой из Москвы с коронавирусом
Просто ***** подымать пенсионный возраст уже некуда, а пенсии платить уже нечем, тем более с такой ценой на нефть
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перестаньте спамити про той вірус в москві та ділдо
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Так может это она и занесла в Китай эту заразу?
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Закрити всі КПВВ з ОРДЛО до червня, але перед цим відправити туди сивуху - най там пропагує свою "платформу примирення".
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Тесты в этой сраке мира откуда, зебанаты?
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А я как раз вспоминал старый анекдот на эту тему. Извините за повтор.

Отец наставляет сына перед выездом на курорт: - Ты ж сынок там осторожно. Девчата сейчас гулящие, болезни всякие имеют. Будь осторожным. Не дай Бог подхватить какую-нибудь заразу! Приедешь домой - заразишь жену, она - меня, я - мамку. А ты ж нашу мамку знаешь - вымрет все село!!!
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