 Рассматривается возможность ограничения одного населенного пункта Украины в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Ограничительные меры будут пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации. Рассматриваем возможность, если наши опасения подтвердятся после эпидрасследования, ограничить один населенный пункт в праве передвижения за его пределами",- сказал он.

Ляшко добавил, что органы местной власти могут устанавливать дополнительные ограничительные меры.

Замминистра подтвердил летальный случай от коронавируса у женщины в Житомирской области. "У нее была двустороння пневмония. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь",- сообщил главный санврач.

"Люди пожилого возраста в группе риска. Самоизоляция в доме - это самый надежный способ уберечься от вируса",- добавил он.

По словам Ляшко, с момента диагностики у женщины коронавируса в городе проводятся все необходимые меры – работа с контактными лицами и дезинфекция.

Напомним, сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

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