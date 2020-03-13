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 Рассматривается возможность ограничения одного населенного пункта Украины в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность ограничения жителей одного населенного пункта страны в праве передвижения за его пределами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Ограничительные меры будут пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации. Рассматриваем возможность, если наши опасения подтвердятся после эпидрасследования, ограничить один населенный пункт в праве передвижения за его пределами",- сказал он.

Ляшко добавил, что органы местной власти могут устанавливать дополнительные ограничительные меры.

Замминистра подтвердил летальный случай от коронавируса у женщины в Житомирской области. "У нее была двустороння пневмония. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь",- сообщил главный санврач.

"Люди пожилого возраста в группе риска. Самоизоляция в доме - это самый надежный способ уберечься от вируса",- добавил он.

По словам Ляшко, с момента диагностики у женщины коронавируса в городе проводятся все необходимые меры – работа с контактными лицами и дезинфекция.

Напомним, сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав предложил провести внеочередное заседание Рады для реагирования на пандемию коронавируса, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3181333
 
 
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Ну что? Кто там называл Новосанжарцев дикими людьми?
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ну я так думал. и остаюсь при этом мнении. правда "дикие" - это не то слово. тупые пересравшие пьяные хуторянские жлобы.
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Это только мне каЭтся, что под шумок нам прививают кацапские ценности? А именно: группа всё, индивидум ничто. Рассматривается возможность изоляции одного населенного пункта Украины в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9806
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Самий надійний спосіб уберегтися від вірусу, сховатися під саркофагом 4 блоку самі знаєте якої АЕС.
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Эта женщина из Радомышля, которая умерла сегодня уже будучи больной ездила во Львов, принимала гостей из Киева. Но лучше конечно Радомышль изолировать. Рассматривается возможность ограничения одного населенного пункта Украины в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3968
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