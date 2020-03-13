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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20912) Ермак Андрей (132) разведение сил (128)

 Продолжаются консультации по определению 3 новых пунктов разведения сил на Донбассе, - Ермак

Продолжаются консультации и работа специалистов об определении новых трех пунктов разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3181329
 
 
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Агент хуйла Ермак взял на себя управление страной. Недомерка не видно и не слышно.
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Яке воно огидне, диво сєпаро-путіноїдне. Продався, а не признається. Міррротварєц пуйловський.
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Господи! Что происходит в стране за вчера и сегодня? Остановите планету, я сойду..
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Нельзя сойти. Пристегнуть ремни и сгрупироваться для столкновения.
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Агент ***** Ермак взял на себя управление страной. Недомерка не видно и не слышно.
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Зе!ля - марионетка, аватар. Он свою функцию выполнил и теперь не имеет никакого значения, даже если еще гдето и появится и будет чтото говорить.
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Вірною дорогою йдете, зелені виродки... Навіть до Ростова не встигнете...
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е..твою м.. , а продажной власти нужна сдача Украины.
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Короче теперь и эту власть надо будет выносить кирпичами булыжниками и палками из кресел!!
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Думаю, що "кирпичи булыжники и палки" відійшли у минуле. На руках багато зброї.
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согласен на все 100!! оружием будет намного эффективнее и быстрее и самое главное нагляднее для будущих управителей, которые будут считать народ за идиотов!!
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Це дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності держави.
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися про створення платформи для громадян України на території окремих районів Донецької і Луганської областей.
Джерело: заява глави офісу ОП Андрія Єрмака 13 березня 2020 р.
Пряма мова: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...
Відповідно до пакету Мінських домовленостей ми взяли на себе узгодити декілька питань, а насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.
Тобто існує неохідність узгодження цим питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.
Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...
На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...
Так от, у складі у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".
Деталі: При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які сворюють правове поле для визнання предстаників ОРДЛО: "Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни, які проживають на контрольованій території та не контрольованій території можуть спілкуватися з приводу питань, які узгодженні в пакеті Мінських домовленостей".
Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але воно вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.
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Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.
Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...
На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...
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зачем,если там где отвели стреляют?????????
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шурец

зачем,если там где отвели стреляют?????????Там через це гинуть захисники України...
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Капитуляция УЖЕ произошла, нужно это понять. Вопрос не в том, произойдет или нет, а поизойдет когда, до конца этого месяца или до конца следующего. Нарид на выборах привел к власти предателей и тех, которые хотят уничтожить Украину. Эти люди во власти, ведут именно к этому, это задача которая перед ними поставлена и если их не остановить - они не остановятся. У нас есть варианты: плохой, хуже, совсем плохой.
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...вариант четвертый - пора закупаться патронами Продолжаются консультации по определению 3 новых пунктов разведения сил на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 2790
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Нет. Чистим кулемет та тримаймо його напоготові.
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Не зря ото те суки- медведчуки с рабиновичами пёрлись в мордор на подсос, зе через них теперь ведёт переговоры с ******.
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І поспішають, суки. Швидко їм треба, щоб люди не оговталися.
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...зелепузые, лучше консультируйтесь с градоначальником Ростова на предмет поселения на ПМЖ... Продолжаются консультации по определению 3 новых пунктов разведения сил на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 8352
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ради чего квартальные дурачки отводят войска если обстрелы не прекращаются с той стороны? правильный ответ - ради собственной наживы!. зеленые суки обогащаются на войне продавая ***** украинские территории.
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