 Продолжаются консультации по определению 3 новых пунктов разведения сил на Донбассе, - Ермак

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
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Агент хуйла Ермак взял на себя управление страной. Недомерка не видно и не слышно.
Джерело: заява глави офісу ОП Андрія Єрмака 13 березня 2020 р.
Пряма мова: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...
Відповідно до пакету Мінських домовленостей ми взяли на себе узгодити декілька питань, а насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.
Тобто існує неохідність узгодження цим питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.
Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...
На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...
Так от, у складі у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".
Деталі: При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які сворюють правове поле для визнання предстаників ОРДЛО: "Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни, які проживають на контрольованій території та не контрольованій території можуть спілкуватися з приводу питань, які узгодженні в пакеті Мінських домовленостей".
Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але воно вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.
Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...
На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...
зачем,если там где отвели стреляют?????????Там через це гинуть захисники України...