 Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Об этом Ермак сказал на брифинге в ОП в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это решение еще не принято, и это очень важно. Но стороны-участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность, что важно, принятия такого решения", - сказал он.
Ермак напомнил, что в соответствии с пакетом Минских договоренностей, которые новая власть получила "в наследство" от предыдущего руководства государства, Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов.
"Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос, что касается местных выборов, с представителями, подчеркиваю, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. То есть существует необходимость согласования этих вопрос", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Хотя - наверное потому вы и подкалываете меня им.
Особенно закрытие пунктов пропуска только на Западной границе и запрет на митинги и собрания.
Странно все это.
кто здесь спрашивал, признает или нет Зебил данное предательство,
ЭТО ОТВЕТ ДЛЯ ВАС?!
Джерело: заява глави офісу ОП Андрія Єрмака 13 березня 2020 р.
Пряма мова: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...
Відповідно до пакету Мінських домовленостей ми взяли на себе узгодити декілька питань, а насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.
Тобто існує неохідність узгодження цим питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.
Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...
На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...
Так от, у складі у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".
Деталі: При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які сворюють правове поле для визнання предстаників ОРДЛО: "Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни, які проживають на контрольованій території та не контрольованій території можуть спілкуватися з приводу питань, які узгодженні в пакеті Мінських домовленостей".
Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але воно вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.
судьбы десятков миллионов хотят вершить втихаря,сваливая всё на других..
Не поделят, кто же первый обосрет весь этот мир?!
Якщо б попередня влада взяла на себе обов'язки підти вішатись, то це тупе данілов би їх також виконав?
зеля, ермак, кучма, беня, ара хам, дубин-бужан (этих можно на одном разместить), сивуха ...и Ко!
Не продавай Украину! Для начала- -посади в тюрьму окружающих тебя предателей и сам самоизолируйся. Ты такой не нужен украинцам!Догоним- получишь мегапенделя!
Україна офіційно підписала капітуляцію перед РФ. 4-х разовий уклоніст від призову,що грає **** на балалайці,та обіцяне РНБО не вбачають в РФ сторону конфлікту. Голосуючи за ЗЕлене обіцяне блювотиння,нАрід-довбойоб,сам запхав свою тупу голову в ярмо.
"С представителями" а не з маріонетками та террористами, останне - ваш злочин а не дії попередників.
Этот Ермак всех считает идиотами!! судя по всему так и есть!!
И по статье 111. Государственная измена.