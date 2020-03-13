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 Политика Украины
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Все про:Минск (1316) минские соглашения (2773) Ермак Андрей (132) Офис Президента (280) COVID-19 (784)

 Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение об учреждении Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы еще не принято, но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ".

Об этом Ермак сказал на брифинге в ОП в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это решение еще не принято, и это очень важно. Но стороны-участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность, что важно, принятия такого решения", - сказал он.

Ермак напомнил, что в соответствии с пакетом Минских договоренностей, которые новая власть получила "в наследство" от предыдущего руководства государства, Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов.

"Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос, что касается местных выборов, с представителями, подчеркиваю, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. То есть существует необходимость согласования этих вопрос", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181328
 
 
 Топ комментарии
 
тварь продажная, тебя же за яйца подвесить на суку мало !!!
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Ясно, когда народ собираемся их пиздить?
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Надеюсь на марше патриотов етой швили вставят куда следует.
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Надеюсь на марше патриотов етой швили вставят куда следует.
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У вас ник такой прикольный - посмотрим (по лайкам) сколько людей за вами пойдут.
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Вакарчук склав з себе повноваження голови партії "Голос". "Моральний лідер нації" перепрацювався.
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Не бередите рану - я на Вакарчука большие надежды возлагал, вплоть до президенства в будущем.
Хотя - наверное потому вы и подкалываете меня им.
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Ты гляди ка как интересно Порошенко написал Минские угоды подписал и не выполнял...потому что имеет дело с Ху..лом у которого кинуть всех и всегда самое оно сущность России и есть кто не понял посмотрите как ху..ло получило в пятак от Турции как послал его на у Лукашенко как Путю спустили с канализацией в унитаз ОПЕК... а у ЗЕли виноват опять Пеця но с укоренном турбо режиме выполняет именно Зеля стремно как то...
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Судак, а не Ермак. Зелень должна страдать за свое голосование, но не мы-25%
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тварь продажная, тебя же за яйца подвесить на суку мало !!!
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Ясно, когда народ собираемся их *******?
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Саме цікаве, куди вони будуть втікати. В паРашу, чи.........
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Спостерігається певна циклічність - кожній шість років ворог на Банковій.
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это да , просрать два Майдана и отдать власть врагам , это мы можем .
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Вирус очень кстати для Кремля.

Особенно закрытие пунктов пропуска только на Западной границе и запрет на митинги и собрания.

Странно все это.
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их нужно выносить, другого выхода нет...
кто здесь спрашивал, признает или нет Зебил данное предательство,
ЭТО ОТВЕТ ДЛЯ ВАС?!
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Пішо нах, уйобок кацапський! А як будеш іти - захопи зелену шмарклю!
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5 лет не могли, а тут меньше, чем за год подписали(
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"Патрріоти" які гнобили Порошенка за мінські, ну як вам Зеля порішав? Задоволені пдри?
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Пеця- начало всего зла в Украине. Если бы он не подписал эту ганьбу....
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подписать не значит выполнять! гандон тот кто выполняет, хотя конечно это не оправдывает того кто подписал!!
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Потому к нам и относятся как к стране третьего мира. "Подписать и не выполнять".....
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какие подписанты такие и исполнители!! подписывали втихаря ночью чтобы никто не поймал вот как подписывали так и исполняют!!
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кацапа,иди лучше вальке терешковой морду начисть за обнуление
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Сейчас действует формула штангельциркуля, которую подписал Зеленский. Поэтому нечего Порошенко сюда впутывать.
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Де там хоч слово про відступ ВСУ? Де припинення вогню якого НІКОЛИ не було? Прочитай перші 4 пункти які не вигідні саме РФії і ніколи не виконувались, бо при їх виконанні РФія капітулює.
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оккупанты прекратили стрелять ? Или отвели вооружение и ушли с территории Украины? Если нет, то ты мудило и думать забудь про договоренности тварь.
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Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. "Консультативный совет" - это очередной шаг зебуинов по сдаче Украины.
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Порох виноват а ****** тико расплачивается за папиредникаф
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зеля будет расплачиваться за тупизну 73%...а 73% будут расплачиваться за свой выбор.
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Ага это попередники с Козаком договаривались а то как же!! мне всегда интересно было эта власть всех считает идиотами!!
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися про створення платформи для громадян України на території окремих районів Донецької і Луганської областей.
Джерело: заява глави офісу ОП Андрія Єрмака 13 березня 2020 р.
Пряма мова: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...
Відповідно до пакету Мінських домовленостей ми взяли на себе узгодити декілька питань, а насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.
Тобто існує неохідність узгодження цим питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.
Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...
На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...
Так от, у складі у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".
Деталі: При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які сворюють правове поле для визнання предстаників ОРДЛО: "Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни, які проживають на контрольованій території та не контрольованій території можуть спілкуватися з приводу питань, які узгодженні в пакеті Мінських домовленостей".
Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але воно вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.
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Кремлёвский агент, которого привели к власти рыбки Гуппи. Разговаривать можно, нельзя записывать террористов стороной конфликта. В МС-2 просто были две фамилии, теперь на бумаге признаны представители ОРДЛО, а РФ - миротворец. Папиредники у него виноваты...
Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1139
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Какие то частные лица кроме официального лица от Орды.
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Сдали суверенитет страны зелёная плесень.... Чтоб вы......
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предатель не упоминает что ранее куйлом было принято в Будапеште?
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Пи-ар, овощу в ростов звонил? место для себя застолбил?
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Да бред бессвязный. Мысль там не улавливается.
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а вопросы прекращения огня что,не существуют?конституционную рефлорму в части выборов в ордло решать надо будет после прекращения огня,разоружения нвф и вывода кацапских войск.и ни секундой раньше.все остальное-предательство.
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Правління Зеленського увійде в історію, як час самого тупого і бездарного керівництва і самого нахабного пограбування країни.
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вот же ж баные больные ублюдки..
судьбы десятков миллионов хотят вершить втихаря,сваливая всё на других..
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Хотелось бы заслушать Петра Порошенко относительно этой предъявы.
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А чего его заслушивать, он действительно это подписал.
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Воны не лохи, а нас за лохов держат
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Хто уповноважив цих тіпа представників ОРДЛО? Чому ви їх пишете як уповноважені Ордло? Путін так наказав? Мразі ви.
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зедристофіли, є в когось щось сказати у захист зрадників?
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Жопы стали королями, ешкин кот, трубите пир!
Не поделят, кто же первый обосрет весь этот мир?!
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С...а воно дибіл.
Якщо б попередня влада взяла на себе обов'язки підти вішатись, то це тупе данілов би їх також виконав?
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Пора заказывать именные таблички для фонарных столбов:
зеля, ермак, кучма, беня, ара хам, дубин-бужан (этих можно на одном разместить), сивуха ...и Ко!
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Ну і скоти узаконили днр.лнр. Кучма сволота розвів олігархічну корупцію.
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++Ермак! Научись говорить с людьми нормальным украинским языком.
Не продавай Украину! Для начала- -посади в тюрьму окружающих тебя предателей и сам самоизолируйся. Ты такой не нужен украинцам!Догоним- получишь мегапенделя!
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. Витяг з документів подписаних кучмой-єрмаком: Росія не бере на себе жодних зобов'язань щодо виконання домовленого, вона присутня в статусі лише такого собі спостерігача-гаранта, нарівні з Німеччиною, Францією і ОБСЄ.

Україна офіційно підписала капітуляцію перед РФ. 4-х разовий уклоніст від призову,що грає **** на балалайці,та обіцяне РНБО не вбачають в РФ сторону конфлікту. Голосуючи за ЗЕлене обіцяне блювотиння,нАрід-довбойоб,сам запхав свою тупу голову в ярмо.
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Проходили уже 100 лет назад а потом был Геноцид 1933.
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Вже викручується
"С представителями" а не з маріонетками та террористами, останне - ваш злочин а не дії попередників.
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а кто будет назначать этих представителей! какой механизм и какие органы это пеханизм будут приводить в действие?!!

Этот Ермак всех считает идиотами!! судя по всему так и есть!!
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Какая вероятность того что зеленского посадят? за зраду, за превышение полномочий, за преступную фроф.непригодность? и его ***********?
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думаю что нулевая! ЗЕЛЯ быстро бегает и ему есть куда бежать!!
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Капитан Зеленый ("Тайна третьей планеты"), верной дорогой ведет.
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Сраный лжец. Если Украина раньше что-то подписала, зачем подписывать что-то сейчас?
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Чаушеску тоже вроде думал о благе, но плохо кончил у стены.
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Арестовать Зеленского и всю его агентуру Кремлевскую! Они все должны быть срочно арестованные по статьям 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
И по статье 111. Государственная измена.
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Сегодня мобилизируемся, а завтра начинаем по полной их киздить, только без разных договорняков и пощад, до самого победного! Рубикон, зелёной командой, перейдён уже давно.
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от же ж гнида брехлива. Порох завжди наголошував на те, що ніяких перемовин з самопроголошеним непотрібом не може бути. Схоже, що як і гівно сивоху, так і цього придурка мамиримина бубочка під танк кинула.
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Завтра начинается 3 Майдан в истории Украины или это даже уже 4 будет.
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По большому счету минские соглашения принимались под яростным военным давлением России,когда была окружена группировка наших войск под Дебальцево, а также давлением Германии и Франции. Руководство Украины тогда четко заявило перед всем миром.,что прямых переговоров с российскими террористами,марионетками Кремля, вести никогда не будет. Теперь какой-то Ермак, неизвестно кем -то себя возомнивший, решил нарушить эту поддержанную всем украинским народом позицию предыдущего руководства Украины,
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