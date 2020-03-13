 "Ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"В Украине ситуация сейчас довольно спокойная. У нас есть три случая: один в Житомирской области, два - в Черновцах. В других случаях коронавирус не подтвержден", - сказал он.
Он также призвал представителей СМИ не раздувать панику.
"Нам сегодня паника ни к чему, ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - отметил Данилов.
Тем временем соседи Беларуси - Польша, Литва, Латвия - принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
- Информирование населения (пункты приема, лечения, меры профилактики и тд)
а так да, ничего страшного..........
Ну, тогда у нас точно ничего не происходит....
сдаём Украину