 "Ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В Украине ситуация сейчас довольно спокойная. У нас есть три случая: один в Житомирской области, два - в Черновцах. В других случаях коронавирус не подтвержден", - сказал он.

Он также призвал представителей СМИ не раздувать панику.

"Нам сегодня паника ни к чему, ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - отметил Данилов.

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