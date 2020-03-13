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 Общество
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 "Ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - Данилов

На сегодня ситуация по коронавирусу в Украине спокойная, подтверждено пока только три случая заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В Украине ситуация сейчас довольно спокойная. У нас есть три случая: один в Житомирской области, два - в Черновцах. В других случаях коронавирус не подтвержден", - сказал он.

Он также призвал представителей СМИ не раздувать панику.

"Нам сегодня паника ни к чему, ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Молитесь Богу дома и все будет хорошо", - Данилов призывает избегать большого скопления людей включая и богослужения в храмах

Источник: https://censor.net.ua/n3181324
 
 
 Топ комментарии
 
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.
"Ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - Данилов - Цензор.НЕТ 4471
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Ты нам о короне не заливай ты давай лучше о предетельстве раскажи

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это выявлено 3, а сколько не выявленных носителей?
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- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.

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Минздрав Беларуси отказался вводить карантин в детских садах и учреждениях образования, несмотря на то, что тысячи белорусов требуют от властей это сделать. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич также потребовал от властей безотлагательно ввести карантин в связи с эпидемией коронавируса.
Тем временем соседи Беларуси - Польша, Литва, Латвия - принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
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Беларусы после растерзают лукашонку заживо. Порвут голыми руками на шмаття...
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- Информирование населения (пункты приема, лечения, меры профилактики и тд)
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Ты нам о короне не заливай ты давай лучше о предетельстве раскажи

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только люди стали почему то часто умирать от осложнений пневмонии....
а так да, ничего страшного..........
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это выявлено 3, а сколько не выявленных носителей?
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в прошлом году было 73 % , щас цыфру гонят до 100 , шоб легче переименование Украины в лугандонию прошло !!!!
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у них другая болезнь - отсутствие головного мозга
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жаль бабушку, так и не удалось спасти
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А Данилов - это тот дятел, который предлагал лечиться чесноком и луком?
Ну, тогда у нас точно ничего не происходит....
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у нас вещи пострашнее происходят
сдаём Украину
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