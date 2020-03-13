 Все закупки для противодействия коронавирусу будут осуществляться вне рамок закона о публичных закупках, - Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга по результатам заседания СНБО.

Ляшко добавил, что до конца следующей недели правительство также обязано обеспечить все медучреждения средствами для диагностики коронавируса.

"Задание да конца следующей недели - обеспечить все пункты пропуска, медучреждения и лаборатории всеми средствами для качественной и эффективной диагностики как в режиме реального времени с помощью метода ПЦР, так и экспресс-тестов",- сказал он.

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СНБО также разрешило использовать 10 млн хирургических масок, которые находятся на складах в регионах.

"Кроме того, на протяжении двух недель Минэкономики вместе с отечественными производителями медизделий обязались решить вопрос о доступе населения к средствам индивидуальной защиты, в частности масок и антисептиков",- добавил замминистра.

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 ( женщина скончалась). 71-летняя больная в Житомирской области скончалась сегодня. Она поздно обратилась к врачам.

По состоянию на день 13 марта, в мире зарегистрировано 135 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 981 – летальные, выздоровели 69 645 человека.

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 15 113, выздоровели – 1045, умерли 1016 человек; Испании - 3 864, выздоровели – 189, умерли 90; Германии – 3059, выздоровели - 46, умерли 6 больных; Франции – 2 882, выздоровели – 12, умерли 61.

В материковом Китае - 80 945 больных (скончались 3180 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 14 до 21 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.