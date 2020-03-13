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 Общество
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 МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Рим и Милан из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" распространения коронавируса в Италии приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 8 апреля 2020 года.

Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Рейсы PS335/336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возвращения средств за билет по месту приобретения билета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181317
 
 
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Поздно, Лола. Понавозил Каломойша нам заразы. Хотя бы вчера.... Вози в Израиль, су ка!
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Всем порохоидитам безплатную путевку. ШО ТЫ МЭЛЫШ СКОТОБАЗА.
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Ненавижу барыгу-мародера точно также, как каломойшу. Так что ступай
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Оно и заметно. МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Рим и Милан из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6453 Каломойшу любишь? Про бумеранг подумай, имбецил.
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Смешной калобот. МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Рим и Милан из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 7586 Европа сама закрывает границы- перед лицом смертельного вируса. И только Каломойша продолжает зарабатывать бабки на чужих костях..
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Радует одно-рассия не нападёт. Глупо нападать когда эпидемия.
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Вы уверены? Или это только предположение?
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А в Испанию тоже отменили?
Блин, успел таки. МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Рим и Милан из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6267
МАУ приостанавливает рейсы из Киева в Рим и Милан из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2423
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ГРАЖДАНЄ! ВАМ ПУСТІ БАЛАЧКИ ПРО ВІРУС НЕ ОСТОГИДЛИ ШЕ???
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Окей в Рим и Малан МАУ теперь не летает, а что с другими городами Италии?
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Мало того что Бенин 1+1 заразил 73 процента украинцев зебиловирусом, теперь ещё и его МАУ завозит в страну коронавирус.
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