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 "Молитесь Богу дома и все будет хорошо", - Данилов призывает избегать большого скопления людей включая и богослужения в храмах

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал избегать большое скопления людей, включая общественные места и церкви.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу вам сказать, уважаемые друзья, молитесь Богу дома и все будет хорошо, не ходите сейчас там где большое скопление людей. ... Как я могу вам запретить ходить в церковь?", - отметил Данилов.

На вопрос журналистов о том, что на учебные заведения карантин распространяется, а как поступать с церковью, Данилов ответил: "Учебными заведениями занимается соответствующее министерство, если бы было министерство Бога, я бы вам сказал, что давайте будем об этом говорить".

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы, приезжающие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3181315
 
 
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Это они выбрали время, когда огласить о гос измене в Минске и сдаче полной Украины и сейчас Майдан начнется и они говорят не собирайтесь из за корона вируса.
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Рада не должна собираться, ибо там 400 человек - депутатов одновременно находятся в одном помещении... Если собирутся, значит они нарушители и сами не исполняют предписания МОЗ. СНБО, Кабмина по борьбе с эпидемией короновируса.
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То піди в Печерську Лавру до московських попів, до яких ти ходиш сповідатись і скажи це ватникам, колаборантам і затурканим московською пропагандою зебілам.
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так не богу надо молиться. а секретарю СНБО. шобы спас и защитил от расейкой агрессии и коронавируса
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Давно писал, молитесь. тогда меня раскритиковали. КУРИТЕ, ПЕЙТЕ, не помогает, ЗАТО БУДЕТ ВАМ ПОХ......Ю.
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Стоп... на прихожан маларосов фелиала РПЦ в Украине это не распространяется. Молитесь в своих раскольнических храмах, облизывайте там все. И вас никакая зараза не возьмет)))
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все б нічого - але вони і так е зараза Українського Світу
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Больные коронавирусом могут быть заразными в течение многих недель, поскольку вирус может жить в дыхательных путях до 37 дней.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследования китайских врачей, передает сегодня «Укринформ».
«Пациенты с новым коронавирусом сохраняют возбудителя в своих дыхательных путях в течение 37 дней, показало новое исследование, которое позволяет предположить, что люди могут оставаться заразными в течение многих недель», - говорится в сообщении.
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Данилов **** прикрывает акт капитуляции подписанный в Минске . УКРАИНА ПРОСЫПАЙСЯ
нас предала зеленская мерзость .
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просто - закрити ...під кримінальну відповідалшьність ...Бог розумний - він зрозуміе та простить... "Моліться Богу вдома і все буде добре", - Данілов закликає уникати великого скупчення людей, включно з богослужіннями в храмах - Цензор.НЕТ 5527
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Всем молится вдома ,а мы Вас молящихся ,продадим куйлу тем временем в Минске
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