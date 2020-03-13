 "Молитесь Богу дома и все будет хорошо", - Данилов призывает избегать большого скопления людей включая и богослужения в храмах

Об этом он заявил на брифинге сегодня, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу вам сказать, уважаемые друзья, молитесь Богу дома и все будет хорошо, не ходите сейчас там где большое скопление людей. ... Как я могу вам запретить ходить в церковь?", - отметил Данилов.

На вопрос журналистов о том, что на учебные заведения карантин распространяется, а как поступать с церковью, Данилов ответил: "Учебными заведениями занимается соответствующее министерство, если бы было министерство Бога, я бы вам сказал, что давайте будем об этом говорить".

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

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